«Хватит „сливать“ образование!»: в Ярославле прошел пикет против объединения школ

Школу № 42 хотят объединить с другими Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле 12 сентября состоялся пикет против объединения школ. К учреждению № 49 присоединят школы № 42 и № 7, детские сады № 37, 75, 102, 124. Кроме того, в городе объединят школу № 39 с учреждениями № 72, 81, детскими садами № 16, 128, 209, 211.

Накануне родители учеников школы № 42 с углубленным изучением французского языка подняли шум. Позже, 11 сентября, мэр Артем Молчанов встретился в ними, чтобы обсудить объединение. Родители даже наняли адвоката Ларису (фамилию женщина попросила не указывать), чтобы она представляла их интересы при обсуждении оптимизации.

— Встреча длилась в районе двух часов. Всё это время инициативная группа родителей вместе с советом школы задавали множество неудобных вопросов. Начиная с вопроса финансирования и заканчивая вопросом увольнения. На 99% вопросов мы не услышали ответов. Я спросила: «Скажите, пожалуйста, вот вы сокращаете сотрудников, которых так тяжело найти. А куда пойдут эти сотрудники?» Прозвучал ответ: «Мы сообщим в службу занятости», — поделилась Лариса.

Также на встрече поднималась тема финансирования. Власти сказали, что деньги пойдут на детские сады, на нянечек. В разговоре с 76.RU юрист уточнила, что персонал детских садов уже получил уведомление о сокращении.

Лариса добавила, что администрация школы была против пикета, но некоторые родители всё же вышли с плакатами.

Родительница Ольга против объединения Источник: Валерия Горохова / 76.RU











Мы поговорили с родительницей Ольгой, и спросили, что инициативная группа планирует делать дальше.

— Я думаю, что совет школы из родителей соберется и будет решать, какие наши дальнейшие действия. Думаю, будем дальше протестовать, — ответила родительница.

Также на пикете присутствовала депутат от КПРФ Елена Кузнецова.

Люди вышли с плакатами Источник: Валерия Горохова / 76.RU











— Ко мне пришли родители как раз вот с этой проблемой. Писали мне обращение, я уже написала запрос в прокуратуру. А сейчас вышла с протестом против этого слияния, — сказала 76.RU Елена Кузнецова.

Если пикет не поможет, депутат планирует обращаться в Генеральную прокуратуру.

— С моей точки зрения, объединять разноплановые школы — просто преступление. Когда спортивную школу объединяют с французской школой. Совершенно разные задачи у этих школ. Школа французская, одна единственная в области. И дети ее поступают в такие известные высшие заведения как МГИМО, РУДН и в другие. Вот рушить всю систему традиций, династий этой школы я считаю просто преступлением, — объяснила Елена.

На Советской площади с плакатом стояла депутат муниципалитета Ярославля Евгения Овод.

Ярославские депутаты вышли поддержать родителей Источник: Валерия Горохова / 76.RU











На своей странице «Вконтакте» Евгения написала: «Нет оптимизации образования в городе Ярославле! Наши школы должны сохранить свою идентичность. Высокий стандарт образования — государственная гарантия».

Ее поддержали и другие ярославцы в комментариях под записью:

— Включите мозг, школа и детский сад — это абсолютно разные подходы в воспитании. Вы чего творите, заняться что ли нечем? Складывается впечатление, что сидит какой-то умник в департаменте образования и придумывает антинародные законы, — написал Сергей Первунинский.

— Евгения! Спасибо за поддержку! Родители категорические против объединения! #школе42быть, — поблагодарила Александра Мураускис.

— Мы за будущее наших детей! #школе42быть, — оставила комментарий Наталья Шустова.

Поддержать своих коллег пришла бывшая учительница Ирина. Она не работала в 42-й, но всё равно решила прийти на пикет.

Люди принесли с собой плакаты Источник: Валерия Горохова / 76.RU











— Во-первых, это школа [42-я] с особой историей. Во-вторых, это школа с уклоном французского языка, единственная в области у нас. В следующем году, как-никак, юбилейный День Победы. Странно школу, где директором был герой Великой Отечественной войны, убрать и просто соединить с обычной, — объяснила свою позицию Ирина.

Речь про Николя Петровича Гусева. Он стоял у истоков истории школы — заслуженный учитель школы РСФСР, кавалер ордена Трудового Красного знамени, двух боевых орденов, медали «За отвагу». Он посвятил школе 30 лет. По данным с сайта школы № 42 Николай Петрович родился 20 февраля 1924 года. После окончания школы поступил в Ульяновское танковое училище, где его и застала война. Скоростной выпуск — и Николай Петрович на фронте. Танкист, участник сражения на Курской дуге, дошел до Берлина. В 1945 году поступил в Ярославский педагогический институт на физико-математический факультет. С 1949 года начал педагогическую работу.

На Советской площади мы встретились с выпускником школы № 42 Олегом.

Школу № 42 и № 7 хотят присоединить к № 49 Источник: Валерия Горохова / 76.RU











— Школа была всегда школой, она и есть школа. Зачем ее с чем-то объединять? Я там учился, мои старшие братья учились, — ответил нам выпускник.