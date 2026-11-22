В какие дни лучше ставить елку Источник: Александра Мамонтова / 76.RU, Антонина Лунина

До Нового года остается все меньше времени. Полки магазинов ломятся от праздничного декора, многие уже выбирают наряды к главной ночи года и присматривают рецепты блюд для застолья. Пора задуматься и о главном символе Нового года — елке.

Редакция 76.RU решила уточнить у ярославского астролога, когда лучше нарядить символ праздника, чтобы привлечь богатство и удачу в 2027-м году. Как объяснила Антонина Лунина, ориентироваться здесь нужно на стихию своего знака зодиака.

Узнали лучшие даты, чтобы поставить елку.

Огненные знаки зодиака (Овен, Лев, Стрелец)

Овнам, Львам и Стрельцам астролог советует не затягивать с подготовкой. Антонина Лунина объяснила это тем, что нужно «поймать волну драйва и ярких событий».

Лучшие даты: 5, 11, 14, 19 и 23 декабря.

«Повесьте на макушку или видное место игрушку красного или золотого цвета для мощного карьерного рывка», — посоветовала астролог.

Когда лучше наряжать елку огненным знакам зодиака Источник: Мария Романова / Городские медиа

Земные знаки зодиака (Телец, Дева, Козерог)

Для Тельцов, Дев и Козерогов елка, по мнению астролога, это якорь стабильности, уюта и финансового роста. Ставить ее Антонина Лунина рекомендует без спешки, лучше в спокойный выходной.

Лучшие даты: 6, 12, 18, 20 и 26 декабря.

«Добавьте фиолетовые шары или гирлянды — они активируют денежный поток и укрепят ваш статус», — добавила эксперт.

Когда лучше наряжать елку земным знакам зодиака Источник: Мария Романова / Городские медиа

Воздушные знаки зодиака (Близнецы, Весы, Водолей)

Как рассказала астролог, энергия Близнецов, Весов и Водолеев любит легкость, обновление и свежие идеи. Украшать дом к Новому году эксперт советует под любимую музыку и в отличном настроении.

Лучшие даты: 8, 13, 17, 22 и 27 декабря.

«Сделайте ставку на белый декор (снежинки, белые банты, светлые огни) — он притянет нужные знакомства и гармонию», — поделилась Антонина Лунина.

Когда лучше наряжать елку воздушным знакам зодиака Источник: Мария Романова / Городские медиа

Водные знаки зодиака (Рак, Скорпион, Рыбы)

Для Раков, Скорпионов и Рыб, как рассказала астролог, важна магия момента и душевное тепло. Наряжать елку астролог советует вечером, еще лучше — при приглушенном свете и в кругу самых близких.

Лучшие даты: 7, 15, 21, 25 и 28 декабря.

«Сочетайте белый и золотой, чтобы в доме царили любовь, нежность и защита от тревог», — отметила Антонина Лунина.

Когда лучше наряжать елку водным знакам зодиака Источник: Мария Романова / Городские медиа

Главный совет для всех знаков: не ставьте елку в плохом настроении или второпях. Включите новогоднюю музыку, зажгите гирлянду и загадайте одно самое заветное желание, вешая первый шар! Антонина Лунина ярославский астролог

Также астролог поделилась личным лайфхаком-советом для привлечения денег. Для этого нужно взять купюры (желательно номиналом покрупнее) и «пройтись» ими по елке на растущую Луну — с 9 по 24 декабря.

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