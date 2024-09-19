«Усложняют жизнь»: в школе Ярославской области рассказали, кого коснулись сокращения из-за объединения

Родители школьников выступают против объединения Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Вслед за родителями учеников школы № 42 в Ярославле против слияния образовательных организаций выступили мамы и папы из Переславского района Ярославской области. Ранее портал 76.RU сообщал, что там собираются объединить под одно управление 8 школ и 9 детсадов.

К школе № 6 присоединят 9-ю школу, а также Плещеевскую начальную и Ивановскую, Дмитриевскую, Кубринскую, Купанскую, Нагорьевскую средние школы, детские сады «Звездочка», «Чебурашка», «Колокольчик», Ивановский, Лыченский, Кубринский, Купанский, Нагорьевский и Рахмановский.

В редакцию 76.RU 17 сентября обратилась Екатерина — мама ученика школы и воспитанника детского сада в селе Кубринск. Она сообщила, что родители выступают против такого решения. К тому же стало известно, что часть сотрудников школы будет сокращена. И речь идет не только о руководящем составе.

— В школе и детском саду сокращают персонал. Мы от города находимся в 80 километрах. Людям урезают ставки. В школе сокращают завуча, бухгалтера, завхоза, библиотекаря. Были проведены родительские собрания, нам объяснили, что пройдет реорганизация. Когда мы только об этом узнали, мне администрация Переславля-Залесского ответила в социальных сетях, что детей и обучающего процесса это не коснется. Но все родители считают, что это невозможно, чтобы не коснулось, — рассказала порталу 76.RU жительница Кубринска.

«Многие лишены права голоса»

По словам обеспокоенной мамы школьника, у родителей возник вопрос о питании детей.

— Как это всё будет происходить? Рассматривается даже такой вариант, что еда будет привозная. Если в школу ее нужно привезти один раз в день, то в садике трехразовое питание. Как они представляют процесс доставки? Также убирается библиотекарь, они еще не знают, как это будет происходить, но вроде каждый преподаватель будет отвечать за учебники своего предмета, — объяснила Екатерина.

По ее словам, родители попытались собрать подписи, чтобы остановить процесс объединения. Но возникли проблемы:

— У нас небольшой поселок, приблизительно тысяча жителей. Многие родители лишены права голоса, потому что они являются сотрудниками детского сада и школы. Они считаются заинтересованными лицами. Поэтому у нас возникает вопрос: куда нам писать, обращаться?

Почему если это делается для наших детей, то наше мнение никто не спрашивает? Екатерина мама детсадовца и школьника из Кубринска

По ее словам, даже о встрече с властями родители узнали незадолго до начала собрания.

— Нас никто не уведомил. Нам стало известно из социальных сетей буквально за несколько часов до совещания. Когда я писала об этом в социальных сетях, мне сухо отвечали из администрации, что разъяснения будут позже, что учебного процесса это не коснется. И вот вопрос: если у нас будет вопрос к руководству школы, мы сами должны будем ехать в город, чтобы поговорить с директором? — спрашивает женщина.

«Нам усложняют жизнь»

Родители учеников сельской школы не планируют отступать. Они собираются подать исковое заявление в суд, писать во все инстанции и обратиться за помощью в аппарат президента России.

— Как было сказано президентом Российской Федерации, нужно развивать сельское хозяйство. И я под развитием подразумеваю создание рабочих мест, какое-то упрощение жизни. А у нас получается наоборот: людей сокращают, урезают им ставки, усложняют процесс связи с заведующими, руководством, — поделилась переживаниями Екатерина. — Они все останутся тут, но полномочий-то будут лишены.

Нам не упрощают жизнь, нам ее усложняют. Екатерина мама детсадовца и школьника из Кубринска

«Сокращения будут»

Директор Кубринской средней школы Юрий Гаврилов в беседе с 76.RU подтвердил: в школе грядут сокращения.

— На самом деле да, сокращение затронуло 6 человек: главного бухгалтера, библиотекаря, гардеробщика, рабочего по обслуживанию здания, завхоза, контрактного управляющего, секретаря. Эти люди будут уволены. Под сокращение ставки тоже попало 6 человек: сторожа — у них будет 0,9 ставки, уборщик служебных помещений — 0,9 ставки, у дворника теперь будет 0,5 ставки. И замы у нас сокращаются: по воспитательной работе и учебной работе. У них полностью сокращена ставка, замов не будет, — рассказал корреспонденту 76.RU Юрий Гаврилов.

По словам руководителя школы, после увольнений в числе сотрудников останутся 15 учителей, 2 уборщика служебных помещений, 3 сторожа, один дворник, повар, кухонный рабочий и водитель.

«Отношение подрывается»

Юрий Гаврилов уточнил, что в данный момент в школе обучаются 134 ребенка. Также от двоих приехавших ребят ждут справку, в общей сумме будет 136 школьников. Он уточнил, что село находится в 80 километрах от районного центра, детей на автобусе туда не привозят. Получается, что в школе обучаются местные ребята, жители Кубринска.

Директор Кубринской школы уверен: происходящее повлияет на моральное состояние педагогов и сотрудников школы.

— Потому что у нас уже сложившиеся устои, традиции, которые мы чтим. Все учителя у нас окончили именно эту школу. Поэтому мы все работаем здесь. Из 15 учителей у нас 13 окончили именно Кубринскую среднюю школу, есть преемственность. Поэтому мы ратуем за весь Кубринск, так как школа — это социум. И конечно, то, к чему мы всю жизнь стремились и что вкладывали в детей, это уже какое-то отношение подрывается в этом плане. Потому что мы прекрасно понимаем, что с этой оптимизацией неизвестно, что может произойти. И с питанием, скажем так, потому что я даже не знаю, кто будет ответственен за питание, — признался Юрий Гаврилов.

Также возникает вопрос о среднем образовании детей. Директор Кубринской школы предполагает, что после слияния образовательных организаций открывать 10–11 классы для трех-пяти человек в школе будет просто нецелесообразно.

— Я не исключаю такой возможности, раньше мы открывали класс, даже когда был один ученик. Мы должны были делать это по закону. Пусть он будет у нас нерентабельный, но мы его учили. И два ученика у нас были, мы тоже их учили, — рассказал Юрий Гаврилов.

«Мы их не соблазним обещаниями о зарплате»

Также есть риск возникновения кадрового вопроса. Сотрудники, которым сократили ставку, могут отказаться работать за урезанную зарплату. А искать новых специалистов будет трудно.

— Дело в том, что, будучи отдельным учреждением, мы имели ответственность за поиск математиков, рабочих по обслуживанию здания, секретарей, библиотекарей. Сейчас же многие просто не пойдут работать, как бы я их ни завлекал, — признался руководитель школы.

Мы их не соблазним даже обещаниями об увеличении заработной платы, потому что этих ставок уже не будет. Юрий Гаврилов директор Кубринской средней школы

— А те ставки, которые будут в головной школе… Я не думаю, что найдется какой-нибудь бухгалтер, который будет делать баланс за все 16 учреждений. И рабочие по обслуживанию здания. Тоже не будет таких, которые буду ездить при каких-нибудь чрезвычайных ситуациях, особенно в отопительный период. Допустим, где-то тридцатиградусные морозы, и вдруг что-то произойдет не в одной школе, а в нескольких, вы сами понимаете, что может произойти, — объяснил Юрий Гаврилов.

Одной из сложностей, по словам директора школы, будет являться факт того, что некоторые школы в районе до сих пор отапливаются углем. А найти штатного кочегара — сложно.

— Из этого списка, там, по-моему, две [школы]. Два детских сада у нас на углях, на твердом топливе. А там нет кочегаров. А кочегары должны еще и иметь соответствующий документ о допуске. Их так просто не найдешь, как и водителей автобусов, поваров и так далее. Это большая проблема. И я не соглашусь, что это не влияет на образовательный процесс, — резюмировал Юрий Гаврилов.

Что говорят власти

В администрации Переславля-Залесского рассказали, что встречи с руководителями учреждений, вошедших в образовательный комплекс, проходили дважды.

— Затем на прошедшей неделе состоялась встреча с представителями родительских комитетов и управляющих советов, их уведомляли руководители школ и детских садов, — сообщили в администрации порталу 76.RU.

Также власти сообщили, что на следующий день после встречи прошло заседание Общественного совета по образованию городского округа Переславль-Залесский и встреча с руководителями сельских образовательных организаций.

— Вчера выезжали в Дмитриевское на встречу с родителями обучающихся Дмитриевской школы. В ней 42 учащихся, на встрече присутствовали более 40 человек. Встреча прошла по инициативе администрации города. Сегодня тема создания образовательного комплекса обсуждалась на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В состав комиссии входят представители предприятий, профсоюзов, центра занятости, — рассказали в администрации.

Что за объединения?

В начале учебного года 2024/2025 пошли разговоры о слиянии образовательных учреждений под одно управление. Об инициативе стало известно случайно: сначала в разных городах начали подписывать постановления о соединении детсадов, затем объединение анонсировали учителям на педсоветах.

В планах — путем слияния детских садов, школ и гимназии создать комплексы. Всего их будет пять: по два в Ярославле и Рыбинске, один в Переславле. Как отмечают власти, ни образовательный процесс, ни местоположение, ни педсостав после объединения не изменятся.

Власти объясняли, что это делается с целью повышения качества образования и заработных плат коллективам школ и детских садов. А глава Рыбинска Дмитрий Рудаков посоветовал завучам, которые останутся без работы, «освободившееся время, чтобы не пострадать по зарплате, занять педагогическими часами».

Резко против идеи выступили родители школы № 42 с углубленным изучением французского языка в Ярославле.

Кроме того, детский омбудсмен Михаил Крупин написал письмо в прокуратуру о проведении проверки законности идеи. Ярославские депутаты, бывшие учителя и обычные горожане устроили пикет у здания правительства. Старания родителей не прошли даром: 13 сентября стало известно о приостановлении слияния детсадов и школ в Ярославле. Процесс создания образовательного комплекса «ПРОГРЕССиЯ» отложили до рассмотрения иска в Кировском районном суде. Иск в суд с просьбой проверить законность инициативы подала одна из мам. Сначала суд встал на сторону родительницы и ввел обеспечительные меры, приостанавливавшие действие постановления мэрии Ярославля о реорганизации школ. Однако во время заседания 18 сентября отменил решение.