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Отменили объединение школ
Образование Оптимизация школ В Ярославле школы и садики объединят в три образовательных комплекса вместо двух

В Ярославле школы и садики объединят в три образовательных комплекса вместо двух

В мэрии рассказали подробности нового решения

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1 комментарий

Ярославские школы по-новому распределили по образовательным комплексам

В Ярославле появится три образовательных комплекса вместо двух. Об этом 7 октября сообщили в мэрии города.

— Мы благодарим родительскую общественность, педагогические коллективы за активную позицию. Мы провели достаточно много встреч и с родителями, и с администрациями школ, и с педагогами. Выработали общие позиции, взгляды на ситуацию. Выбрали наименование комплексов с участием родителей, педагогической общественности, — прокомментировала директор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова.

Какие комплексы появятся:

  • «Лидер»: школы № 49 и 71, детские сады №37 и 124;

  • «Вектор»: школы № 39, 72 и 81, детские сады № 16, 128, 209 и 211;

  • образовательный комплекс имени Н. П. Гусева: школа № 42 с углубленным изучением французского языка, школа № 7 и детские сады № 75 и 102.

В настоящее время департамент образования прорабатывает вопросы материально-технического обеспечения новых образовательных комплексов. Предполагается, что функционировать они начнут в начале 2025 года.

Напомним, 6 сентября мэр Ярославля Артем Молчанов подписал постановления об объединении нескольких садиков и школ в образовательные комплексы. Изначально их должно было появиться два: «ПРОГРЕССиЯ», куда включили школы № 49, 42, 7 и детские сады № 37, 75, 102, 124, и «Вектор», в который попали школы № 39, 72, 81 и детские сады № 16, 128, 209, 211. Сейчас в третий комплекс перевели часть учебных учреждений из комплекса «ПРОГРЕССиЯ». А именно школы № 42, 7 и детские сады № 75, 102. А к оставшимся учреждениям из разделенного комплекса добавили школу № 71. Комплекс «Вектор» сохранился в неизменном виде.

Информация о возможности создания в Ярославле не двух, а трех образовательных комплексов появилась 2 октября. Порталу 76.RU рассказал об этом один из родителей, чьи дети учатся в школе № 42 имени Н. П. Гусева. Но тогда официальной информации органы власти не давали.

Очевидно, что поводом для перетасовки учебных учреждений стало то, что родители учеников школы № 42 выступили резко против того, чтобы их учебное заведение присоединяли к школе № 49. Они громко об этом заявляли в СМИ, выходили с одиночными пикетами и даже подали иск в суд. В результате губернатор Ярославской области поручил мэрии проработать другие варианты объединения.

Всего же в регионе должно было появиться пять образовательных комплексов — в Ярославле, Рыбинске и Переславле-Залесском. Главной целью реорганизации власти называют повышение качества обучения и эффективности управления. За счет объединения хотят сократить часть административно-хозяйственных должностей, а оставшимся сотрудникам повысить зарплаты. Также отмечалось, что в формате комплекса упростятся возможности по развитию классов, кружков и секций. Для детей увеличится вариативность для развития и досуга.

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Комментарии
1
Гость
27 минут
То есть качество образования в слабых школах будут поднимать за счет снижения качества образования в сильных школах? Отличное решение… получим много плохих школ
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