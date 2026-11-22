Участок, где произошла стрельба, временно оцепили Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

В американском штате Огайо произошла стрельба на вечеринке в честь будущего ребенка. Двое мужчин открыли огонь по гостям. Об этом сообщает издание Fox 8.

Как пишет СМИ, во время стрельбы погибли три человека: двое мужчин и одна несовершеннолетняя девочка. Также одна женщина получила пулевое ранение в ногу, ее доставили в больницу.

На место трагедии съехались полицейские и экстренные службы. Участок, где произошла стрельба, временно оцепили. Силовики задержали стрелков на месте происшествия, у них изъяли оружие. После их отвезли в участок.

Полиция пока не раскрывает личности погибших. Также оперативники выясняют мотивы стрелков. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Недавно похожая ситуация произошла в польском Кракове. Злоумышленник на большой скорости въехал на черном Subaru без номеров на историческую площадь со стороны улицы Славковской. Мужчина открыл огонь очередями по случайным прохожим и посетителям уличных кафе. Погибли шесть человек и не менее 15 получили ранения.

До этого 30-летний россиянин расстрелял троих жителей Черногории, а затем покончил с собой во время задержания. Стрельба произошла в тире города Даниловград.