Многодетная мама из Ярославля рассказала, стоит ли брать мужа на роды Источник: Наталья Тишина, Дарья Пона / 74.RU

Раньше присутствие партнёра на родах вызывало смешанные чувства, а то и вовсе порицалось. Но современный мир раздвигает границы, всё больше пар решаются на такой шаг.

Среди них — многодетная семья Натальи Тишиной из Ярославля. Вместе с мужем они воспитывают пятерых. Стоит ли брать супруга в родзал и чем это может обернуться, она рассказала в беседе с 76.RU.

«Не представляю, как я без него»

Наталье 48 лет. На все пять родов она брала с собой мужа. Как рассказала многодетная мама, рожать одна она никогда не хотела.

— Я читала определенные книги, где говорилось, что вместе с мужем необходимо создавать пространство любви. И ребенка рожать, соответственно, тоже вместе, — рассказала Наталья.

Первые роды выпали на 2000-й год, тогда Наталья с первым мужем жила в Санкт-Петербурге. Пара узнала, что в городе есть роддом, где супругу разрешено присутствовать на родах. Пара приняла решение, что рожать будут платно — по контракту.

Была тщательная подготовка. Мы ходили на курсы, мужу показывали картинки страшных детей, чтобы он не испугался во время родов. Но это была подготовка для него, мне особо никак не рассказывали, что нужно делать. Наталья многодетная мама

Муж, как рассказала Наталья, сам очень хотел присутствовать на родах. Ему был интересен процесс. К тому же он очень хотел поддержать жену, понимая, как для нее это важно.

— Его держали у меня за спиной. Он меня гладил по голове, за руку держал. Заглядывать прямо туда ему не разрешали. Если женщины боятся именно этого момента, что муж будет смотреть, как из нее вылезает что-то огромное, то нет. Мужчины этого не видят, — объяснила Ярославна.

«Осталась травма»

У пары родился сын. Схватки начались в 4 утра, супруги сразу же поехали в роддом. По словам Натальи, она не представляет, как бы справилась без поддержки мужа.

— Муж был рядом, и его всё вызванивала моя мама на первом этаже. Я его не отпускала, я вообще не понимала, как я могу без него, потому что он мне массировал спину. Эта боль в спине, именно момент раскрытия шейки матки — он очень длительный.

Я не представляю, как бы я без него обошлась, потому что ты лежишь одна в комнате. Я никогда не думала, что женщина остается одна. Наталья многодетная мама

По словам Натальи, не обошлось и без неприятностей. Роддом в Санкт-Петербурге был новым, персонал, видимо, только набрали. Так вышло, что роды выпали на 8 мая, а рожала девушка долго.

— Пришла акушерка и сказала выйти мужу, потому что она будет прокалывать пузырь, чтобы я быстрее родила. Мне кажется, она устала, что я долго рожаю, не хотела, чтобы все это затянулось до праздника. Это было очень грубо, мне тогда уже стало тревожно. В итоге мужа вывели, а мне прокололи иголкой-крючком околоплодный пузырь, хлынули воды. Ребенок родился с поцарапанной головой. А у меня осталась травма, до сих пор помню эту женщину, хотя прошло 26 лет, — поделилась откровением Наталья.

Решила рожать дома

Так получилось, что роды в питерской больнице оставили у Натальи неизгладимые впечатления. Все последующие разы она рожала дома. Помогали духовные акушерки-доулы.

— Следующие мои роды были через 7 лет. Я изначально очень хотела родить сама, дома. Мне дали номер проверенных духовных акушеров, которые со многими женщинами прошли этот путь. Первый раз дома я родила в ванной, потом в сарайке, последующие разы в бане, — рассказала Наталья.

Духовные акушеры помогают будущим родителям осознанно подойти к зачатию ребенка, а также благополучно выносить его и родить. Потом женщину продолжают поддерживать в послеродовой период.

Желание рожать самостоятельно у ярославны появилось из-за страха вновь столкнуться с сильным стрессом.

— Когда ты приходишь в роддом, ты не знаешь, какое настроение у акушерки, какой тебе попадется акушер — хороший или плохой. Даже если ты там договорилась заранее, как это все будет происходить вот именно в моменте, ты не знаешь. Это все равно стресс для тебя и для ребенка. Одно дело — ты дома и подготовленная, — объяснила свою позицию Наталья.

К каждым родам ярославна серьезно готовилась как морально, так и физически. Наталья записывала все нюансы себе в блокнот, прорабатывала страхи и настраивалась на позитивную волну.

Я себе доверяю. Знаете, говорят, что женщина после рождения третьего ребенка может сама у других принимать роды, потому что уже обучена на опыте. Наталья многодетная мама

Стоит ли рожать с мужем

На вопрос, надо ли мужчине присутствовать с женой на родах, Наталья отвечает, что всё индивидуально.

— Лично мне надо, чтобы со мной кто-то был рядом. Я и по сей день не понимаю, как женщины вообще сами рожают. Это может быть и возможно, но у меня сам процесс подготовки к моменту родов длительный. Я где-то сутки рожаю. Сутки — это боль в спине, это ломит всё-всё тело.

Я думаю, что можно обойтись, раз рожают женщины сами. Мужья тоже разные бывают. Нужно исходить из желания и психологической подготовки. Наталья многодетная мама

Наталья также отметила, что муж на родах важен не только для эмоциональной поддержки, но и для решения непредвиденных вопросов.

— Когда идут схватки, женщина уже никакая. Она уже согласится на всё, что угодно: кесарево, эпидуральную анестезию и прочее. Спокойнее знать, что муж рядом и он поможет принять осознанное решение, — объяснила Наталья.

Эпидуральная анестезия — это метод регионарного обезболивания, при котором местный анестетик вводят в позвоночный канал, рядом с нервными корешками. Препарат блокирует передачу болевых импульсов от нижней части тела в мозг, при этом пациент остается в сознании.

Наталья считает, что между детьми и мужьями, которые присутствуют на родах, формируется особая связь.

Когда муж присутствует на родах, он уже не может быть равнодушным. На протяжении всей жизни с ребенком будет сильная связь. Наталья многодетная мама

Как вы относитесь к партнерским родам? Положительно Нормально, но сам(а) бы не хотел(а) Зачем это нужно? Свое мнение оставлю в комментариях

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