Милана Степаненко родилась на 31-й неделе с весом 1020 граммов Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

«А покажи, какая ты большая стала», — просит фотограф NGS24.RU Мария Ленц Милану, которая стоит рядом со своим младенческим снимком. Три года назад девочка лежала в кювезе в родильном отделении, а сейчас улыбается в нарядном платье и строит журналистам глазки.

Милана родилась раньше срока, совсем крошкой, а сегодня ничем не отличается от сверстников. А мы расскажем ее историю и истории других детей, которые боролись за жизнь вместе с врачами и родителями, — и победили.

«Мы никак не были к этому готовы»

Никита Тесленко весил при рождении 970 граммов, а в три года знает наизусть «Мойдодыра» Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Детей фотографируем в коридоре того же отделения перинатального центра, где они лежали после рождения. Для кого-то с тех пор прошло десять лет, для кого-то — всего три года. Вернуться сюда легко не всем. В разговоре с корреспондентом NGS24.RU мамы вспоминают, как быстро всё случилось.

— Мы никак не были к этому готовы, абсолютно никак. Беременность протекала хорошо, без всяких осложнений. И просто вечером мне плохо, тянет живот. Мы приезжаем сюда на следующий день, через день я родила, — говорит мама трехлетнего Никиты Тесленко.

Никита появился на свет на 25-й неделе и весил 970 граммов. Сначала родители приходили к нему в отделение с тревогой, пока врач не объяснила, что ребенок всё чувствует и рядом с ним лучше не переживать. Тогда они стали читать сыну вслух.

— Когда он лежал еще в кювезе, мы читали ему стихотворения и сказки. Может быть, поэтому у нас есть любовь к книжкам, — рассуждает мама.

Сейчас Никите хватает трех-четырех раз услышать стихотворение, чтобы его запомнить. «Мойдодыра» выучил в три года. Еще он поет «Катюшу» и «Матушку-землю», любит народные танцы и с года и восьми месяцев ходит в детский сад, куда, по словам мамы, собирается с удовольствием.

— Он не стесняется. Мы в фойе сидели, а он уже к девчонкам-близняшкам подошел, познакомиться захотел, — смеется она.

«Не развивался почему-то»

Рамка с первым снимком на минуту становится для шестилетнего Кости гитарой Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Костя Бутусов родился на 34–35-й неделе и весил всего 1110 граммов. Почему так вышло, его мама не понимает до сих пор.

— Он не развивался почему-то. Не знаю, почему это всё произошло. Но органы все созрели, — сейчас она только пожимает плечами.

Четыре дня мальчику помогал дышать аппарат, потом он начал справляться сам. В детский сад Костя пошел в два года и два месяца, как и его ровесники, которые родились в срок.

— Мы не сидели дома, не держали, что жалко или недоношенный, — говорит мама.

Сейчас Косте шесть лет, он ходит на хореографию и в бассейн, сам учится садиться на шпагат и делать колесо, собирает конструкторы и помогает печь блины. На съемке он не стоит на месте, подыгрывает фотографу, а потом берет рамку со своим младенческим снимком и изображает, что играет на ней, как на гитаре.

Вихрь в белом платье

Майрам и Милена Симикян держат свой первый общий снимок Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

В коридор врываются близняшки Майрам и Милена Симикян. Одна из них проносится таким вихрем, который поймал бы не каждый. На обеих одинаковые белые платья с пышными рукавами и ободки с жемчужинами, и послушной этот наряд делает только одну из сестер.

В кадре они все-таки замирают. Девочки с двух сторон держат снимок — на нем два младенца в шапочках, спящих лицом к лицу.

Близняшки родились на 26-й неделе с весом 800 граммов. Врачи предупреждали, что они могут не выжить. В перинатальном центре девочки провели три месяца — вспоминать то время маме тяжело даже сейчас, а лечение продолжается до сих пор.

Милена, младшая из двойни, еще в больнице показала себя лидером. Сейчас это смелая и веселая девочка, которая рассказывает сказки, поет, знает много стихов, лепит и рисует. Майрам спокойнее, мама называет ее вежливой и доброй. Она любит рисовать красками и петь песни из сказок.

«Дружные сестры щедры на проделки»

Если есть настроение, почему бы и не покуражиться? Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Киру и Милану Дзюру камера ничуть не смущает. Сестры в одинаковых синих платьях с брошками-стрекозами вовсю веселятся, показывают фотографу языки, дразнят друг друга и смеются.

Свой младенческий снимок они держат одной рукой, потому что вторая занята: ею нужно показать большой палец. Их родителей таким не удивишь, они привыкли к сюрпризам еще до рождения дочек.

— Наши девочки полны неожиданностей. Сначала мы неожиданно увидели на УЗИ две «фасолинки» вместо одной. И, можно сказать, только успели привыкнуть к этой мысли, как неожиданно малышки появились на свет, — рассказывает мама сестер.

Кира и Милана Дзюра дразнят друг друга, вместо того чтобы позировать Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Девочки родились на 33-й неделе, экстренно. Кира весила 1640 граммов и рядом с Миланой казалась крупной — ее сестра весила всего 1100. Первые дни мама вспоминает как очень страшные и тревожные. Спокойнее ей стало из-за мелочи, которую в этом отделении видит каждый.

— Глядя на эти вязаные шапочки, которые надевают только что родившимся недоношенным малышам, я подумала: «Не одни мы такие, здесь точно знают, что нужно делать!» — признается мама.

Уже к семи-восьми месяцам, по ее словам, никто не мог даже предположить, что сестры родились раньше срока. Сейчас обе с удовольствием ходят в детский сад. Милана лучше всех считает и знает буквы, а Кира учится играть на гитаре и поет. Сюрпризы при этом никуда не делись.

— Дружные сестры щедры на проделки: устроить потоп в ванной, рассыпать муку, разрисовать друг друга и мебель фломастерами. Ну не оставлять же родителей без неожиданностей! — смеется мама.

«Здоровенькая, только очень маленькая»

Даше Литвяковой десять лет, и удивляться она не разучилась Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Затем в кадр встает Даша Литвякова. Мы рассказывали об этой девочке в 2017 году, когда ей был всего год. Сейчас Даше десять.

Она родилась 1 ноября 2016 года, на два месяца раньше срока. Ждали ее только к 4 января. Девочка весила 1540 граммов при росте 42 сантиметра. Еще до родов врачи подозревали у ребенка синдром Дауна, но диагноз не подтвердился.

— Когда я увидела ее, была очень счастлива, что Даша здоровенькая, только очень маленькая. Поэтому первое — это слезы счастья от того, что она в порядке, — признавалась тогда ее мама Анастасия.

Первые дни Даша провела в обычном роддоме, и маму к ней там не подпускали. Всё изменилось после перевода в перинатальный центр.

— Здесь уже можно было и подержать, и подгузник поменять. И тогда я была так рада, что наконец могу подойти к своему ребенку, — говорила Анастасия.

Этот снимок Даша держит в руках Источник: Артем Ленц / NGS24.RU

Через месяц малышку выписали домой — на тот момент она весила два килограмма. В год она любила книжки и помогала маме развешивать белье, собирала его из стиральной машины и приносила.

На нынешнюю съемку Даша приходит в футболке и джинсах, а вместо рамки держит большой плакат из того самого проекта — она в годовалом возрасте смотрит на снимок себя же новорожденной.

Девять лет назад этот снимок подписали «Удивленная Дашенька». Десятилетняя Даша смотрит в камеру, хватается за голову и открывает рот. Удивляться она не разучилась.

Сама вырвала трубку и задышала

Софья и Валентина Силантьевы Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Третья двойня на этой съемке, Софья и Валентина Силантьевы, тоже появилась на свет на 33-й неделе. Софья весила 1780 граммов, Валентина — 1800. Обе родились в тяжелом состоянии, но Софье пришлось труднее.

При рождении девочка перенесла инсульт, и первые дни были решающими — выживет малышка или нет. Врачи перинатального центра ее спасли, а дальше Софья, как рассказывают родные, взялась за дело сама.

Она вырвала трубку аппарата искусственной вентиляции легких и задышала без него, а потом отказалась от питания через зонд. Из кювеза ее перевели в палату к маме и Валентине, которая восстанавливалась быстрее.

В перинатальном центре сестры провели два месяца. С тех пор они несколько раз в год проходят реабилитацию, ходят в детский сад и постоянно учатся новому.

На съемку девочки пришли в одинаковых сиреневых платьях и с белыми бантами. Они садятся на пол по обе стороны от рамки и держатся спокойнее всех, кто был здесь до них. Одна улыбается фотографу, а вторая не сводит глаз со снимка, где они лежат рядом, — каждая с пустышкой в пол-лица.

«Пришлось побороться за жизнь»

Никита Плеханов рядом со своей первой фотографией. Сейчас ему три года и восемь месяцев Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Никите Плеханову три года и восемь месяцев. Он родился на сроке 29 недель и шесть дней и весил 1370 граммов. Родители называют сына бойцом.

— Ему пришлось побороться за свою жизнь, но мы всё прошли и всё преодолели, — говорят они.

Сейчас Никита читает наизусть стихи, любит сказки, рисует, лепит из пластилина и собирает конструктор. Но главная его страсть — большегрузы, мальчик помнит все их марки.

В отделении ему первым делом показывают малышей, которые лежат здесь сейчас, и объясняют, что когда-то он был тоже таким же крохой.

Посреди съемки он отвлекается на детский крик и спрашивает, что там. Взрослые объясняют, что малыши только родились, ждут маму и зовут ее. Вернуть взгляд Никиты в объектив удается не сразу.

«Это кто? Это суперзвезда!»

Алина Скачкова родилась с весом 950 граммов. Сейчас она занимается танцами Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Алина Скачкова родилась в 2021 году на 27-й неделе. Она весила 950 граммов при росте 33 сантиметра. У девочки нашли внутрижелудочковое кровоизлияние, врожденную пневмонию, ретинопатию и еще несколько патологий. Сейчас, по словам родных, это здоровый ребенок. Алина ходит в обычный детский сад, занимается там танцами, любит играть в куклы и в прятки.

Перед съемкой ей рассказывают, какой она была, — совсем маленькой, в распашонке и шапочке, а жила «в домике для маленьких деточек». Алина разглядывает свой снимок и замечает трубочку, приклеенную к щеке.

— А мне больно было? — спрашивает она.

— Нет. Ты там спишь, наелась.

Позировать ей нравится. Девочка упирает руки в боки, выставляет ногу и принимается танцевать возле рамки. Фотограф просит ее встать так, чтобы в кадр попали и снимок, и яркие желтые носки.

— Ты танцуешь сама с собой, — говорит она Алине.

Позировать Алине нравится Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Под конец та все-таки устает и спрашивает, когда всё закончится. Тогда ей предлагают последний кадр — пройти по коридору, как модель по подиуму.

10 дней в реанимации и два месяца выхаживания

Милане недавно исполнилось три года Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Милане Степаненко недавно исполнилось три года, она — одна из самых младших на этой съемке.

Девочка родилась на 31-й неделе с весом 1020 граммов. Первые 10 дней провела в реанимации, потом еще почти два месяца — в отделении выхаживания. Родители рассказывают, что дочь растет осторожной, рано заговорила, любит книжки и в этом году пошла в обычный детский сад.

В коридоре Милана держится скромно, но к фотографу идет сама, без родителей. И только на месте, возле рамки со своим снимком, начинает стесняться. Разговорить Милану помогают звери. Ее спрашивают, как говорит кошечка, как лает собачка и как смеется козочка, и она отвечает за каждую. А затем ее знакомят с малышкой в шапочке на снимке, которая спит под чьей-то взрослой ладонью.

Она гладит снимок, находит нос сначала у малышки, потом у себя, обходит рамку кругом и тянет руки вверх, чтобы все увидели, как она выросла. Сердечко из ладоней у нее не получается, но ее всё равно хвалят. К этому времени от стеснения не остается следа — Милана широко улыбается.

Напоследок ее отводят на несколько шагов назад и обещают, что по счету «три» можно будет бежать.

— Раз, два, три! Побежали! Беги! Молодец! Пойдем к маме!

И Милана со смехом бежит по коридору отделения, где три года назад лежала в кювезе.

На счет «три» Милана бежит к маме Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

«Какая хорошая!»

Соня Романова весила при рождении 1090 граммов. Сейчас ей семь лет, и она учится в двух школах Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Соне Романовой семь лет, на этой съемке она одна из старших. При рождении девочка ростом 36 сантиметров весила 1090 граммов. В семье дочь была очень долгожданной.

Она появилась на свет слабой, несколько раз перенесла пневмонию и приехала домой только через два месяца. После выписки Соне сделали две операции: на глазах и на руке. В год она заговорила, а сейчас ходит в обычную школу и в художественную, занимается танцами.

К рамке со своим снимком Соня подходит серьезной. На вопросы отвечает коротко.

Соня обнимает девочку с фотографии Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Соне рассказывают, что она родилась в этой самой больнице, и просят посмотреть на малышку в рамке. Соня прижимает снимок к себе, а потом поднимает рамку повыше — и ее называют силачкой.

Съемка заканчивается. Дети с родителями благодарят журналистов и расходятся по своим делам, коридор пустеет. В тишине слышно, как кряхтит малыш. В палате отделения для недоношенных мама кормит его из бутылочки и не сводит глаз со своего крохи.