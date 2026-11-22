«А покажи, какая ты большая стала», — просит фотограф NGS24.RU Мария Ленц Милану, которая стоит рядом со своим младенческим снимком. Три года назад девочка лежала в кювезе в родильном отделении, а сейчас улыбается в нарядном платье и строит журналистам глазки.
Милана родилась раньше срока, совсем крошкой, а сегодня ничем не отличается от сверстников. А мы расскажем ее историю и истории других детей, которые боролись за жизнь вместе с врачами и родителями, — и победили.
«Мы никак не были к этому готовы»
Детей фотографируем в коридоре того же отделения перинатального центра, где они лежали после рождения. Для кого-то с тех пор прошло десять лет, для кого-то — всего три года. Вернуться сюда легко не всем. В разговоре с корреспондентом NGS24.RU мамы вспоминают, как быстро всё случилось.
— Мы никак не были к этому готовы, абсолютно никак. Беременность протекала хорошо, без всяких осложнений. И просто вечером мне плохо, тянет живот. Мы приезжаем сюда на следующий день, через день я родила, — говорит мама трехлетнего Никиты Тесленко.
Никита появился на свет на 25-й неделе и весил 970 граммов. Сначала родители приходили к нему в отделение с тревогой, пока врач не объяснила, что ребенок всё чувствует и рядом с ним лучше не переживать. Тогда они стали читать сыну вслух.
— Когда он лежал еще в кювезе, мы читали ему стихотворения и сказки. Может быть, поэтому у нас есть любовь к книжкам, — рассуждает мама.
Сейчас Никите хватает трех-четырех раз услышать стихотворение, чтобы его запомнить. «Мойдодыра» выучил в три года. Еще он поет «Катюшу» и «Матушку-землю», любит народные танцы и с года и восьми месяцев ходит в детский сад, куда, по словам мамы, собирается с удовольствием.
— Он не стесняется. Мы в фойе сидели, а он уже к девчонкам-близняшкам подошел, познакомиться захотел, — смеется она.
«Не развивался почему-то»
Костя Бутусов родился на 34–35-й неделе и весил всего 1110 граммов. Почему так вышло, его мама не понимает до сих пор.
— Он не развивался почему-то. Не знаю, почему это всё произошло. Но органы все созрели, — сейчас она только пожимает плечами.
Четыре дня мальчику помогал дышать аппарат, потом он начал справляться сам. В детский сад Костя пошел в два года и два месяца, как и его ровесники, которые родились в срок.
— Мы не сидели дома, не держали, что жалко или недоношенный, — говорит мама.
Сейчас Косте шесть лет, он ходит на хореографию и в бассейн, сам учится садиться на шпагат и делать колесо, собирает конструкторы и помогает печь блины. На съемке он не стоит на месте, подыгрывает фотографу, а потом берет рамку со своим младенческим снимком и изображает, что играет на ней, как на гитаре.
Вихрь в белом платье
В коридор врываются близняшки Майрам и Милена Симикян. Одна из них проносится таким вихрем, который поймал бы не каждый. На обеих одинаковые белые платья с пышными рукавами и ободки с жемчужинами, и послушной этот наряд делает только одну из сестер.
В кадре они все-таки замирают. Девочки с двух сторон держат снимок — на нем два младенца в шапочках, спящих лицом к лицу.
Близняшки родились на 26-й неделе с весом 800 граммов. Врачи предупреждали, что они могут не выжить. В перинатальном центре девочки провели три месяца — вспоминать то время маме тяжело даже сейчас, а лечение продолжается до сих пор.
Милена, младшая из двойни, еще в больнице показала себя лидером. Сейчас это смелая и веселая девочка, которая рассказывает сказки, поет, знает много стихов, лепит и рисует. Майрам спокойнее, мама называет ее вежливой и доброй. Она любит рисовать красками и петь песни из сказок.
«Дружные сестры щедры на проделки»
Киру и Милану Дзюру камера ничуть не смущает. Сестры в одинаковых синих платьях с брошками-стрекозами вовсю веселятся, показывают фотографу языки, дразнят друг друга и смеются.
Свой младенческий снимок они держат одной рукой, потому что вторая занята: ею нужно показать большой палец. Их родителей таким не удивишь, они привыкли к сюрпризам еще до рождения дочек.
— Наши девочки полны неожиданностей. Сначала мы неожиданно увидели на УЗИ две «фасолинки» вместо одной. И, можно сказать, только успели привыкнуть к этой мысли, как неожиданно малышки появились на свет, — рассказывает мама сестер.
Девочки родились на 33-й неделе, экстренно. Кира весила 1640 граммов и рядом с Миланой казалась крупной — ее сестра весила всего 1100. Первые дни мама вспоминает как очень страшные и тревожные. Спокойнее ей стало из-за мелочи, которую в этом отделении видит каждый.
— Глядя на эти вязаные шапочки, которые надевают только что родившимся недоношенным малышам, я подумала: «Не одни мы такие, здесь точно знают, что нужно делать!» — признается мама.
Уже к семи-восьми месяцам, по ее словам, никто не мог даже предположить, что сестры родились раньше срока. Сейчас обе с удовольствием ходят в детский сад. Милана лучше всех считает и знает буквы, а Кира учится играть на гитаре и поет. Сюрпризы при этом никуда не делись.
— Дружные сестры щедры на проделки: устроить потоп в ванной, рассыпать муку, разрисовать друг друга и мебель фломастерами. Ну не оставлять же родителей без неожиданностей! — смеется мама.
«Здоровенькая, только очень маленькая»
Затем в кадр встает Даша Литвякова. Мы рассказывали об этой девочке в 2017 году, когда ей был всего год. Сейчас Даше десять.
Она родилась 1 ноября 2016 года, на два месяца раньше срока. Ждали ее только к 4 января. Девочка весила 1540 граммов при росте 42 сантиметра. Еще до родов врачи подозревали у ребенка синдром Дауна, но диагноз не подтвердился.
— Когда я увидела ее, была очень счастлива, что Даша здоровенькая, только очень маленькая. Поэтому первое — это слезы счастья от того, что она в порядке, — признавалась тогда ее мама Анастасия.
Первые дни Даша провела в обычном роддоме, и маму к ней там не подпускали. Всё изменилось после перевода в перинатальный центр.
— Здесь уже можно было и подержать, и подгузник поменять. И тогда я была так рада, что наконец могу подойти к своему ребенку, — говорила Анастасия.
Через месяц малышку выписали домой — на тот момент она весила два килограмма. В год она любила книжки и помогала маме развешивать белье, собирала его из стиральной машины и приносила.
На нынешнюю съемку Даша приходит в футболке и джинсах, а вместо рамки держит большой плакат из того самого проекта — она в годовалом возрасте смотрит на снимок себя же новорожденной.
Девять лет назад этот снимок подписали «Удивленная Дашенька». Десятилетняя Даша смотрит в камеру, хватается за голову и открывает рот. Удивляться она не разучилась.
Сама вырвала трубку и задышала
Третья двойня на этой съемке, Софья и Валентина Силантьевы, тоже появилась на свет на 33-й неделе. Софья весила 1780 граммов, Валентина — 1800. Обе родились в тяжелом состоянии, но Софье пришлось труднее.
При рождении девочка перенесла инсульт, и первые дни были решающими — выживет малышка или нет. Врачи перинатального центра ее спасли, а дальше Софья, как рассказывают родные, взялась за дело сама.
Она вырвала трубку аппарата искусственной вентиляции легких и задышала без него, а потом отказалась от питания через зонд. Из кювеза ее перевели в палату к маме и Валентине, которая восстанавливалась быстрее.
В перинатальном центре сестры провели два месяца. С тех пор они несколько раз в год проходят реабилитацию, ходят в детский сад и постоянно учатся новому.
На съемку девочки пришли в одинаковых сиреневых платьях и с белыми бантами. Они садятся на пол по обе стороны от рамки и держатся спокойнее всех, кто был здесь до них. Одна улыбается фотографу, а вторая не сводит глаз со снимка, где они лежат рядом, — каждая с пустышкой в пол-лица.
«Пришлось побороться за жизнь»
Никите Плеханову три года и восемь месяцев. Он родился на сроке 29 недель и шесть дней и весил 1370 граммов. Родители называют сына бойцом.
— Ему пришлось побороться за свою жизнь, но мы всё прошли и всё преодолели, — говорят они.
Сейчас Никита читает наизусть стихи, любит сказки, рисует, лепит из пластилина и собирает конструктор. Но главная его страсть — большегрузы, мальчик помнит все их марки.
В отделении ему первым делом показывают малышей, которые лежат здесь сейчас, и объясняют, что когда-то он был тоже таким же крохой.
Посреди съемки он отвлекается на детский крик и спрашивает, что там. Взрослые объясняют, что малыши только родились, ждут маму и зовут ее. Вернуть взгляд Никиты в объектив удается не сразу.
«Это кто? Это суперзвезда!»
Алина Скачкова родилась в 2021 году на 27-й неделе. Она весила 950 граммов при росте 33 сантиметра. У девочки нашли внутрижелудочковое кровоизлияние, врожденную пневмонию, ретинопатию и еще несколько патологий. Сейчас, по словам родных, это здоровый ребенок. Алина ходит в обычный детский сад, занимается там танцами, любит играть в куклы и в прятки.
Перед съемкой ей рассказывают, какой она была, — совсем маленькой, в распашонке и шапочке, а жила «в домике для маленьких деточек». Алина разглядывает свой снимок и замечает трубочку, приклеенную к щеке.
— А мне больно было? — спрашивает она.
— Нет. Ты там спишь, наелась.
Позировать ей нравится. Девочка упирает руки в боки, выставляет ногу и принимается танцевать возле рамки. Фотограф просит ее встать так, чтобы в кадр попали и снимок, и яркие желтые носки.
— Ты танцуешь сама с собой, — говорит она Алине.
Под конец та все-таки устает и спрашивает, когда всё закончится. Тогда ей предлагают последний кадр — пройти по коридору, как модель по подиуму.
10 дней в реанимации и два месяца выхаживания
Милане Степаненко недавно исполнилось три года, она — одна из самых младших на этой съемке.
Девочка родилась на 31-й неделе с весом 1020 граммов. Первые 10 дней провела в реанимации, потом еще почти два месяца — в отделении выхаживания. Родители рассказывают, что дочь растет осторожной, рано заговорила, любит книжки и в этом году пошла в обычный детский сад.
В коридоре Милана держится скромно, но к фотографу идет сама, без родителей. И только на месте, возле рамки со своим снимком, начинает стесняться. Разговорить Милану помогают звери. Ее спрашивают, как говорит кошечка, как лает собачка и как смеется козочка, и она отвечает за каждую. А затем ее знакомят с малышкой в шапочке на снимке, которая спит под чьей-то взрослой ладонью.
Она гладит снимок, находит нос сначала у малышки, потом у себя, обходит рамку кругом и тянет руки вверх, чтобы все увидели, как она выросла. Сердечко из ладоней у нее не получается, но ее всё равно хвалят. К этому времени от стеснения не остается следа — Милана широко улыбается.
Напоследок ее отводят на несколько шагов назад и обещают, что по счету «три» можно будет бежать.
— Раз, два, три! Побежали! Беги! Молодец! Пойдем к маме!
И Милана со смехом бежит по коридору отделения, где три года назад лежала в кювезе.
«Какая хорошая!»
Соне Романовой семь лет, на этой съемке она одна из старших. При рождении девочка ростом 36 сантиметров весила 1090 граммов. В семье дочь была очень долгожданной.
Она появилась на свет слабой, несколько раз перенесла пневмонию и приехала домой только через два месяца. После выписки Соне сделали две операции: на глазах и на руке. В год она заговорила, а сейчас ходит в обычную школу и в художественную, занимается танцами.
К рамке со своим снимком Соня подходит серьезной. На вопросы отвечает коротко.
Соне рассказывают, что она родилась в этой самой больнице, и просят посмотреть на малышку в рамке. Соня прижимает снимок к себе, а потом поднимает рамку повыше — и ее называют силачкой.
Съемка заканчивается. Дети с родителями благодарят журналистов и расходятся по своим делам, коридор пустеет. В тишине слышно, как кряхтит малыш. В палате отделения для недоношенных мама кормит его из бутылочки и не сводит глаз со своего крохи.
А этажом ниже кого-то выписывают. Родственники с цветами и шариками суетятся у дверей, вытирают слезы счастья и ждут, когда к ним выйдет молодая мама с ребенком на руках.