Хирургия — это не шутки Источник: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU

Житель Башкирии рассказал, как попал с приступом аппендицита в простую районную больницу. Как оказалось, даже эта простая операция может стать большой проблемой. История одного пациента показывает, как иногда перитонит можно спутать с панкреатитом. А гнойная рана — это не «не повезло», а цепочка вполне объяснимых рисков. Исповедь шокирует. Далее — пересказ.

Анонимный автор

Вернулся я с вахты и хотел просто по-человечески отдохнуть, ничего не предвещало беды. И поэтому, когда начал болеть живот, причем сначала только тянуло, просто глушил обезболом. Потом стало нетерпимо болеть в боку, было трудно спать. Терпел несколько дней, жаловался сестре, маме. Мне сказали, наверное, панкреатит, дали таблетки и посоветовали пить кисель. Я всё это делал, но мне ничего не помогало. Становилось только хуже. В один из дней боль стала настолько режущей, адской, что ехать в больницу сам, как решил накануне, уже не мог. Мама вызвала скорую.

Диагноз в приемной сразу шокировал: «острый аппендицит». Уже, как потом выяснилось, с местным перитонитом. Операцию надо делать экстренно. Поэтому, когда немного потянули время из-за того, что ждали анализы, я перенервничал и даже поругался с медсестрой.

Палата

Операцию провели под наркозом, и вот отхожу. Палата. Несколько человек, все вперемешку. У кого ноги отрезаны, у кого руки. У многих пролежни, везде запах гноя. То есть палата, куда поступаешь, она же паллиативная: там люди реально умирают. Насмотрелся сразу же.

Прямо там же при мне умер мужик из деревни. Вроде только днем был нормальным: сам ходил в туалет, курил. Чай пил и шутил. Немного успел рассказать о себе. Не делали ему операцию, потому что надо было ехать в город на МРТ, а в районе ее просто нет, да и то только за свой счет.

В итоге ему ставили капельницы и давали какие-то таблетки. От них ему становилось плохо, под конец он их начал выбрасывать. Пить уже не мог: попьет — и сразу блюет. А потом резко у него началась кровавая рвота — внезапно черной струей пошла из горла. И он умер. Его накрыли и увезли.

Ощущение было премерзкое. Потом меня выписали через три дня, отправили домой на амбулаторное.

Гнойный сепсис?

Вообще, у меня самого начались проблемы. После операции мне поставили трубки и стали сливать гной. Потом трубочки убрали, но гной всё равно оставался. Рана страшно воняла. Выписали с гнойной раной, сказали ходить на перевязки. Я еле ездил на них.

Дома лучше не стало. Всё жутко болело, ходить было трудно. Пошло странное резкое похудение, течь из шва была такая, что хоть стакан подставляй. Какая-то серозная течь. Через несколько дней в больницу лег обратно, с боями. Буквально постучался к главврачу — тот выслушал, и меня снова положили, держали уже 10 дней, лечили как могли. Кололи сильные антибиотики — рана хотя бы перестала пахнуть.

Спустя 10 дней хирург снова полез в рану — вторая операция, снова наркоз. Нашел он две нитки, которые оставались под кожей. По его словам, они не должны отторгаться организмом, какие-то саморассасывающиеся, но бывает, что вот такая индивидуальная непереносимость. После этого мне стало чуть лучше, хотя живот еще долго побаливал. Хотя бы пошло заживление.

Что я понял

Врачи оказались нормальными. Хотя сначала мне не понравилось, что хирург много матерится, но потом мы даже подружились. Оказалось, он один на весь этаж работает, у него и бумажная работа, и оперировать всех надо, и лечить, он же ведет обходы, и все пациенты его трясут постоянно. Есть у него, конечно, помощник, интерн из Средней Азии, я даже не понял, из какой страны, потому что толком по-русски он не мог говорить.

Есть и такая проблема: чуть что у человека заболело — его к хирургу пихают. Пятка болит — к хирургу, живот болит — к хирургу. Вот врач и зашивается весь. Сердечники, кстати, тоже на нем. Пока он разберется, кто есть кто…

Что еще можно сказать? Гнойная хирургия — вообще отдельный ад и ужас, из которого выбраться бы и желательно никогда туда не возвращаться. Запахи на этаже стоят соответствующие. Где-то гниют люди, где-то кровь, где-то лекарства. Всё вперемешку, лежим тоже все вместе. Кто-то умер — ну, бывает… Зато я живу. Это нам напоминание, что жизнь коротка.

Лекарств толком нет. Многое приходилось покупать за свои деньги, в том числе антисептики и антимикробные. Антибиотики колола больница. Бесплатно хотя бы кормили, еда для пациентов была скудная, но хотя бы лечебная. Дома я бы точно ел что-нибудь запрещенное. Капельницы тоже были за счет больницы.

В общем, не болейте! А если заболели, если случился приступ аппендицита, не допускайте перитонита — это не «просто так сходил и вырезал». Это почти месяц отдаешь больнице. После антибиотиков у вас убит кишечник, воспаление уходит долго, непонятно, чем питаться, всё болит. Но есть единственный плюс: случилось это «на земле». Ведь если бы слег не тут, а на вахте, точно бы окочурился. По рассказам, туда скорая даже не доезжает, а если перитонит начался — кирдык уже.

Я написал это не для того, чтобы кого-то напугать, а для того, чтобы в следующий раз, когда у кого-то из близких заболит живот, не говорили «попей кисель» и не теряли часы. Здоровье — это единственный наш ресурс.