Юрист объяснила, почему не стоит брать перерывы в работе в эти три месяца Источник: Юлия Кашкина / E1.RU

Самыми невыгодными месяцами для отпуска в 2027 году станут январь, февраль и май. Об этом «Городским медиа» рассказала юрист Ольга Александрова.

«В эти месяцы не стоит брать отпуск, так как в них наименьшее количество рабочих дней, а соответственно и выплата перед отпуском окажется меньше», — пояснила юрист.

Так, в 2027 году в январе нас ждет всего 15 рабочих дней, в феврале и мае — всего 19 таких дней. Александрова посоветовала брать отпуск в месяцы, в которых меньше всего выходных и праздников. Особенно, по ее словам, такой график для перерывов в работе стоит выбрать сотрудникам, которые получают окладную зарплату.

Всего же в 2027 году жителей России ждет 118 выходных дней, включая 14 праздничных. Рабочих же будней в следующем году будет 247 дней.

Помимо этого, уже в начале 2027 года сотрудники, которые обычно работают в пятидневку, будут трудиться и в субботу из-за шестидневки. 20 февраля станет будним днем, а неделя продлится с 15 по 20 февраля.

Всё дело в переносе выходного с субботы, 20 февраля, на понедельник, 22 февраля. Из-за этого жители страны потом будут отдыхать три дня подряд — с 21 по 23 февраля.

После праздников отработать придется всего три дня. Это будет одна из самых коротких рабочих недель в 2027 году.