Интервью с Павлом Махониным, который вышел на пенсию и принялся мастерить суда по памяти Источник: Алена Троицкая / 76.RU

69-летний Павел Махонин — матрос. Сейчас он на пенсии, живет в ярославском поселке Мирном. Но сказать про него, что он бывший матрос, не получается. Любовь к воде и судам настолько засела в нем, что уже на пенсии Павел обрел любимое дело. Стал собирать и продавать макеты судов из картона и подручных материалов.

Да-да, это не покупные корабли-конструкторы. Свои изделия Павел собирает по памяти. Его история — в тексте 76.RU.

Работал на судне

Фото 1978 года. Здесь Павел после армии. Северянин служил в войсках ВВС на берегу Северного Ледовитого океана — в тундре Источник: Павел Махонин

Павел Яковлевич родился в Архангельской области, в деревушке под названием Бутырская, прямо на берегу реки Северная Двина. Там он прожил 45 лет: нашел жену, появились дети. Забот в деревне хватало, на нем было все хозяйство: ферма, огород и содержание дома. В какой-то момент Павел устал.

— Я устал жить в деревне. У меня была корова, бык, лошадь, жеребенок, поросенок, жена и трое детей. Сено наставляли по 12 тонн. А картошка? Всё это надо делать, всё на плечах. Пахал всем бабушкам в деревне: по 16–18 участков. Я прихожу со смены, а они уже у дома стоят: «Пашенька, ты нам вспашешь?» — «Вспашу, вспашу», — отвечаю, — рассказал северянин.

Семья переехала в Котлас, город в двухстах километрах от родной деревни. В Ярославль пара перебралась лишь два года назад, в 2024-м.

Приехали поближе к детям. Здоровье уже не то. Здесь и дышится легче, мне кажется. Павел Махонин

Сейчас Павлу Яковлевичу 69 лет, 32 года из них он прослужил речником на судах Северной Двины. Северянин связал свой путь с водной стихией как продолжатель династии бакенщиков, которую начал его дед после революции 1918 года.

— Речником я работал с 16 лет. Меня мастер взял под свою ответственность, когда я был еще школьником. Он видел, что я парень из деревни, из хорошей семьи, он знал, что после армии приду к нему работать на «Зяблик» (вид путейского теплохода. — Прим. ред.), — рассказал Павел Яковлевич.

Северная Двина — крупная судоходная река на севере России, протекающая в Вологодской и Архангельской областях. Северная Двина впадает в Белое море через залив Двинская губа. Бакен — это плавучий знак на якоре, который обозначает судовой ход (фарватер) на реке, помогает судам не сесть на мель. Бакенщики обслуживают эти бакены: устанавливают их, следят за исправностью и управляют их освещением.

А вот и «Зяблик»! Павел по памяти через десятки лет собрал его из картона Источник: Павел Махонин

«Собирать макеты начал случайно»

Домик Бабы-яги Источник: Павел Махонин Павел помогает внукам делать поделки в садик Источник: Павел Махонин

Тяга к творчеству у Павла появилась после выхода на пенсию, в 50 лет. Однако к сборке судов он приступил не сразу.

— Собирать макеты я начал случайно, около пяти лет назад. Если бы не внук, я бы никогда не начал. У них в садике был конкурс поделок, я ему и смастерил дом из картона. Внуку потом в садике говорили: «О, какой у тебя дедушка — мастер!», — поделился с 76.RU северянин.

Люди из регионов Крайнего Севера имеют право выйти на пенсию досрочно — на пять лет раньше общеустановленного пенсионного возраста. Все зависит от стажа.

В основном Павел собирает макеты теплоходов по памяти. Иногда творец ищет вдохновение на просторах интернета, смотрит кадры судов и пытается их повторить. На создание одного судна у умельца уходит примерно неделя.

Более 200 макетов теплоходов уже создал Павел Источник: Алёна Троицкая / 76.RU

Как создает теплоходы

Теплоходы Павел собирает из подручных материалов, основной из них — тонкий картон после покупки стройматериалов. Такой мастеру часто приносит сосед. Мелкие детали северянин вырезает из бытовых мелочей: зубочисток, различных крышек, трубочек, ниток и веревок — ничего не пропадает.

Павел показал, из чего мастерит макеты теплоходов Источник: Городские Медиа

— Все материалы разные по толщине, даже зубочистки есть потоньше, есть потолще. Вот недавно я был в санатории, пил кислородные коктейли — трубочек натаскал. Всё домой привез, пригодится, — рассказал корреспонденту 76.RU герой.

Для материалов у Павла есть специальный ящик. Там лежат ножи, веревки, краски и прочее. Для крышек — отдельный пакет. Для подписей с названиями кораблей использует маркеры. Мастерит мужчина за столом на специальной деревянной доске. Рядом всегда сидят помощники — собака Юта и кошка Василиса.

Василиса сидит на соседнем от мастера стуле Источник: Алёна Троицкая / 76.RU

Все детальки мастер вырезает отдельно, потом начинается процесс склеивания. Характерный запах ассоциируется у Павла с его хобби, а вот жена в такие моменты выбегает из комнаты.

— Всё крепится на клей. Только тем плохо, что он пахнет. У меня жена сразу уходит. А я так привык. Я говорю, если четыре дня не поклею, у меня нервы, — рассказывает мастер.

Если картон заканчивается, я хожу психую, что нечего делать. Пальцы хотят, руки чешутся! Павел Махонин

Мастер стремится сохранить каждую детальку, чтобы судно было как реальное Источник: Алёна Троицкая / 76.RU Внутри даже видно капитанскую рубку! Источник: Алёна Троицкая / 76.RU

Рабочий стол мастера Источник: Алёна Троицкая / 76.RU Все материалы он хранит в ящике Источник: Алёна Троицкая / 76.RU

Процесс создания нового макета теплохода Источник: Алёна Троицкая / 76.RU

Приносит ли хобби доход?

Как признался мастер, хоть большинство поделок он и строит из подручных материалов, многое приходится покупать. Например, клей стоит около 600 рублей, банка краски — от 700.

Раньше, когда Павел жил в Архангельской области, сделанные судна у него получалось продавать. Макеты он выставлял в интернет-магазинах, местные жители приходили и с личными заказами. За свой труд умелец много не просит, обычно цену выставляет в 1,5 тысячи рублей.

— Когда я жил в Котласе — много покупали, потому что там речников много. Я за два года сделал 170 штук, все либо продал, либо отдал в музеи. В Ярославле спроса вообще нет, я выставил на продажу — все молчат, — объяснил мужчина.

Теплоходы у Павла заказывали и из других городов. Свои поделки он отправлял в Смоленск, Вологду, Петербург, Рыбинск и другие. Обычно такие макеты нужны речным училищам, университетам и музеям. Павел всегда не прочь подарить их тем, кому они будут полезны.

Военные корабли, созданные Павлом, стоят в доме-музее адмирала военного флота Николая Кузнецова. Музей находится на его родине в деревне Медведки Котласского района. Источник: Павел Махонин

Как найти вдохновение на пенсии

Павел посвящает теплоходам каждую минуту свободного времени Источник: Алёна Троицкая / 76.RU

Строить макеты судов Павел начал после 60 лет. Как он рассказывает, на пенсии важно чем-то заниматься — это идеальное время для хобби. К тому же полезно для здоровья.

— Вот показывают же по телевизору, что в нашем-то возрасте надо что-то делать: рисовать, мастерить, клеить, вышивать. Это мне очень большая помощь для моей болезни. Это моторика работает. Здесь надо думать, — рассказал мастер.

Со сделанными макетами умельцу расставаться не грустно, он уверен, что наделает еще много всего. Новогодние праздники, например, мастер планирует полностью посвятить теплоходам.

— Всю зиму буду делать их. Чем больше теплоход, тем дольше делаем. А сейчас почему-то так охота перейти на морские, большие, длинные. «Волга-Дон», например, сделать, тут такие ходят по Волге, — поделился планами с корреспондентом 76.RU ярославец.

Помимо собирания макетов, мастер очень любит рисовать картины и мечтает научиться работать с тенями. Также иногда мужчина пишет небольшие рассказы.

Павел Яковлевич рассказал, что особых советов и лайфхаков, как не лениться и начать мастерить что-нибудь, у него нет. Главное — найти дело по душе, тогда всё само пойдет.

Меня спрашивают: «Как у тебя столько терпения хватает?» А я говорю: «Всё с любовью надо делать — тогда и силы будут». Павел Махонин