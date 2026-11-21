69-летний Павел Махонин — матрос. Сейчас он на пенсии, живет в ярославском поселке Мирном. Но сказать про него, что он бывший матрос, не получается. Любовь к воде и судам настолько засела в нем, что уже на пенсии Павел обрел любимое дело. Стал собирать и продавать макеты судов из картона и подручных материалов.
Да-да, это не покупные корабли-конструкторы. Свои изделия Павел собирает по памяти. Его история — в тексте 76.RU.
Работал на судне
Павел Яковлевич родился в Архангельской области, в деревушке под названием Бутырская, прямо на берегу реки Северная Двина. Там он прожил 45 лет: нашел жену, появились дети. Забот в деревне хватало, на нем было все хозяйство: ферма, огород и содержание дома. В какой-то момент Павел устал.
— Я устал жить в деревне. У меня была корова, бык, лошадь, жеребенок, поросенок, жена и трое детей. Сено наставляли по 12 тонн. А картошка? Всё это надо делать, всё на плечах. Пахал всем бабушкам в деревне: по 16–18 участков. Я прихожу со смены, а они уже у дома стоят: «Пашенька, ты нам вспашешь?» — «Вспашу, вспашу», — отвечаю, — рассказал северянин.
Семья переехала в Котлас, город в двухстах километрах от родной деревни. В Ярославль пара перебралась лишь два года назад, в 2024-м.
Приехали поближе к детям. Здоровье уже не то. Здесь и дышится легче, мне кажется.
Сейчас Павлу Яковлевичу 69 лет, 32 года из них он прослужил речником на судах Северной Двины. Северянин связал свой путь с водной стихией как продолжатель династии бакенщиков, которую начал его дед после революции 1918 года.
— Речником я работал с 16 лет. Меня мастер взял под свою ответственность, когда я был еще школьником. Он видел, что я парень из деревни, из хорошей семьи, он знал, что после армии приду к нему работать на «Зяблик» (вид путейского теплохода. — Прим. ред.), — рассказал Павел Яковлевич.
Северная Двина — крупная судоходная река на севере России, протекающая в Вологодской и Архангельской областях. Северная Двина впадает в Белое море через залив Двинская губа.
Бакен — это плавучий знак на якоре, который обозначает судовой ход (фарватер) на реке, помогает судам не сесть на мель. Бакенщики обслуживают эти бакены: устанавливают их, следят за исправностью и управляют их освещением.
«Собирать макеты начал случайно»
Тяга к творчеству у Павла появилась после выхода на пенсию, в 50 лет. Однако к сборке судов он приступил не сразу.
— Собирать макеты я начал случайно, около пяти лет назад. Если бы не внук, я бы никогда не начал. У них в садике был конкурс поделок, я ему и смастерил дом из картона. Внуку потом в садике говорили: «О, какой у тебя дедушка — мастер!», — поделился с 76.RU северянин.
Люди из регионов Крайнего Севера имеют право выйти на пенсию досрочно — на пять лет раньше общеустановленного пенсионного возраста. Все зависит от стажа.
В основном Павел собирает макеты теплоходов по памяти. Иногда творец ищет вдохновение на просторах интернета, смотрит кадры судов и пытается их повторить. На создание одного судна у умельца уходит примерно неделя.
Как создает теплоходы
Теплоходы Павел собирает из подручных материалов, основной из них — тонкий картон после покупки стройматериалов. Такой мастеру часто приносит сосед. Мелкие детали северянин вырезает из бытовых мелочей: зубочисток, различных крышек, трубочек, ниток и веревок — ничего не пропадает.
— Все материалы разные по толщине, даже зубочистки есть потоньше, есть потолще. Вот недавно я был в санатории, пил кислородные коктейли — трубочек натаскал. Всё домой привез, пригодится, — рассказал корреспонденту 76.RU герой.
Для материалов у Павла есть специальный ящик. Там лежат ножи, веревки, краски и прочее. Для крышек — отдельный пакет. Для подписей с названиями кораблей использует маркеры. Мастерит мужчина за столом на специальной деревянной доске. Рядом всегда сидят помощники — собака Юта и кошка Василиса.
Все детальки мастер вырезает отдельно, потом начинается процесс склеивания. Характерный запах ассоциируется у Павла с его хобби, а вот жена в такие моменты выбегает из комнаты.
— Всё крепится на клей. Только тем плохо, что он пахнет. У меня жена сразу уходит. А я так привык. Я говорю, если четыре дня не поклею, у меня нервы, — рассказывает мастер.
Если картон заканчивается, я хожу психую, что нечего делать. Пальцы хотят, руки чешутся!
Приносит ли хобби доход?
Как признался мастер, хоть большинство поделок он и строит из подручных материалов, многое приходится покупать. Например, клей стоит около 600 рублей, банка краски — от 700.
Раньше, когда Павел жил в Архангельской области, сделанные судна у него получалось продавать. Макеты он выставлял в интернет-магазинах, местные жители приходили и с личными заказами. За свой труд умелец много не просит, обычно цену выставляет в 1,5 тысячи рублей.
— Когда я жил в Котласе — много покупали, потому что там речников много. Я за два года сделал 170 штук, все либо продал, либо отдал в музеи. В Ярославле спроса вообще нет, я выставил на продажу — все молчат, — объяснил мужчина.
Теплоходы у Павла заказывали и из других городов. Свои поделки он отправлял в Смоленск, Вологду, Петербург, Рыбинск и другие. Обычно такие макеты нужны речным училищам, университетам и музеям. Павел всегда не прочь подарить их тем, кому они будут полезны.
Как найти вдохновение на пенсии
Строить макеты судов Павел начал после 60 лет. Как он рассказывает, на пенсии важно чем-то заниматься — это идеальное время для хобби. К тому же полезно для здоровья.
— Вот показывают же по телевизору, что в нашем-то возрасте надо что-то делать: рисовать, мастерить, клеить, вышивать. Это мне очень большая помощь для моей болезни. Это моторика работает. Здесь надо думать, — рассказал мастер.
Со сделанными макетами умельцу расставаться не грустно, он уверен, что наделает еще много всего. Новогодние праздники, например, мастер планирует полностью посвятить теплоходам.
— Всю зиму буду делать их. Чем больше теплоход, тем дольше делаем. А сейчас почему-то так охота перейти на морские, большие, длинные. «Волга-Дон», например, сделать, тут такие ходят по Волге, — поделился планами с корреспондентом 76.RU ярославец.
Помимо собирания макетов, мастер очень любит рисовать картины и мечтает научиться работать с тенями. Также иногда мужчина пишет небольшие рассказы.
Павел Яковлевич рассказал, что особых советов и лайфхаков, как не лениться и начать мастерить что-нибудь, у него нет. Главное — найти дело по душе, тогда всё само пойдет.
Меня спрашивают: «Как у тебя столько терпения хватает?» А я говорю: «Всё с любовью надо делать — тогда и силы будут».
Ранее мы публиковали интервью с ярославной, которая с 15 лет работала дояркой. Она пела коровам песни, а те давали вкусное молоко.
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