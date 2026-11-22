Мошенники запустили новую схему обмана. Теперь они представляются сотрудниками судебных приставов и атакуют россиян, у которых есть кредиты. Об этом предупредили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.
«Мошенники обзванивают россиян от имени сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП) и сообщают, что в результате автоматической сверки данных с бюро кредитных историй в отношении гражданина выявлена просроченная задолженность по кредиту», — рассказали в пресс-службе изданию РИА Новости.
После мошенники запугивают людей тем, что информацию о задолженности уже передали для принудительного взыскания. Для большей убедительности они угрожают, что заблокируют банковские счета.
Однако чтобы избежать таких последствий, жертве предлагают через специальный сервис проверить фиктивную задолженность и оплатить ее. В «Мошеловке» предупредили, что судебные приставы никогда не сообщают по телефону об исполнительных действиях или сообщениями с требованиями погасить долг.
«Проверяйте наличие реальных исполнительных производств исключительно в личном кабинете на портале Госуслуг или в официальной базе данных на сайте ФССП России. Не переходите по ссылкам из тревожных уведомлений и не передавайте третьим лицам реквизиты карт и счетов под предлогом срочной проверки кредитной истории», — рекомендуют там.