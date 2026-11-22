Людей вынуждают оплатить несуществующие задолженности Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Мошенники запустили новую схему обмана. Теперь они представляются сотрудниками судебных приставов и атакуют россиян, у которых есть кредиты. Об этом предупредили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

«Мошенники обзванивают россиян от имени сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП) и сообщают, что в результате автоматической сверки данных с бюро кредитных историй в отношении гражданина выявлена просроченная задолженность по кредиту», — рассказали в пресс-службе изданию РИА Новости.

После мошенники запугивают людей тем, что информацию о задолженности уже передали для принудительного взыскания. Для большей убедительности они угрожают, что заблокируют банковские счета.

Однако чтобы избежать таких последствий, жертве предлагают через специальный сервис проверить фиктивную задолженность и оплатить ее. В «Мошеловке» предупредили, что судебные приставы никогда не сообщают по телефону об исполнительных действиях или сообщениями с требованиями погасить долг.