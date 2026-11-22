Как вам этот эффектный образ? Источник: Miss Alexandra’S / T.me

Александра Сташкевич из Тюмени представила Россию на конкурсе «Мисс Вселенная» в образе Золотой Рыбки. Национальный костюм для девушки создали по мотивам сказки Пушкина. Наши коллеги из 72.RU поговорили с создателем этого невероятного образа и узнали, как готовился наряд.

Источник: Miss Alexandra’S / T.me

— На создание этого образа у нас было всего около 15 дней. Несмотря на сжатые сроки, мы постарались вложить в эту работу максимум творчества, мастерства и внимания к каждой детали. Главная задача заключалась в том, чтобы создать не просто красивый национальный костюм, а образ с глубоким смыслом, отражающий богатую русскую культуру и литературное наследие, — рассказал Арзубек Вонама, дизайнер из Кыргызстана, основатель Дома моды VONAMA.

По его словам, за основу взяли «Сказку о рыбаке и рыбке» Пушкина, а затем концепцию и дизайн согласовали с дирекцией конкурса «Мисс Россия».

Дизайнер не впервые создает наряды для конкурсанток от России Источник: Арзубек Вонам

Весь костюм мастера создали вручную: каждый камень и элемент декора пришивали и прорабатывали отдельно Источник: Арзубек Вонам

При создании использовали органзу, атласные ткани, декоративные камни и сияющие элементы Источник: Арзубек Вонам

— В костюме мы использовали ткани с золотистым сиянием, декоративные элементы, ручную вышивку и украшения, напоминающие рыбью чешую. Особое внимание уделили головному убору, силуэту и сказочным деталям. Для меня было очень важно, чтобы Александра чувствовала себя в этом образе уверенно и комфортно, ведь ей предстояло выйти в нем на мировую сцену. Сама Александра также осталась очень довольна результатом. Ей особенно понравилось, что костюм получился необычным, нестандартным и совершенно не похожим на привычные национальные образы, — добавил он.

Источник: Арзубек Вонам

Зрители обратили внимание, что во время дефиле Александра периодически шла на полусогнутых ногах, и решили, что наряд оказался слишком тяжелым. Но создатель костюма опроверг эти слухи: по его словам, дело не в весе, а в особой сценической подаче образа.

Ранее мы писали, чем известна Александра Сташкевич, которая отправилась в США за короной «Мисс Вселенная», и почему ей пришлось рано повзрослеть. Позже сама девушка откровенно рассказала о тяжелой болезни брата и матери.

Посмотрите, какие наряды демонстрировали другие участницы.

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