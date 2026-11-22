У тех, кто трудится по ночам, оказалось больше маркеров воспаления в крови Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

У людей, которые часто работают в ночные смены, отличаются некоторые параметры строения и работы сердца. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в European Heart Journal — Cardiovascular Imaging.

Ученые проанализировали данные 42 671 участника британского биобанка. Средний возраст добровольцев составлял 52 года, из них 1322 человека сообщили, что часто работают по ночам. Участников с уже диагностированными сердечно-сосудистыми заболеваниями в исследование не включали.

С помощью магнитно-резонансной томографии исследователи выяснили, что у ночных работников стенки левого желудочка были несколько толще относительно размера камеры. Также у них обнаружили меньшие объемы некоторых сердечных камер.

Помимо этого выявили различия в одном из показателей сокращения сердечной мышцы — глобальной циркулярной деформации левого желудочка. У тех, кто работает по ночам, его значение было менее благоприятным по сравнению с показателями людей, предпочитающих трудиться днем. При этом значимых различий во фракции выброса левого желудочка — показателе насосной функции сердца — ученые не нашли.

«Наше исследование показало, что частая работа в ночные смены связана с картиной тонких различий в структуре и функции сердца. Исследование было наблюдательным, поэтому мы не могли установить, повреждает ли частая работа по ночам сердце напрямую», — сказал автор работы Мувэй Ли из Чжэнчжоуского университета.

Кроме того, у ночных работников выявили различия в некоторых показателях крови. У них был ниже уровень докозагексаеновой кислоты (омега-3) и липопротеинов высокой плотности, которые называют «хорошим» холестерином. При этом уровень триглицеридов и маркеров воспаления оказался выше.