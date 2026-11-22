Обрушение произошло в антракте (фото носит иллюстративный характер) Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

На детей, находившихся под куполом цирка в Томске, рухнул прожектор. Об этом сообщили в прокуратуре Томской области.

«В соцмедиа распространились сведения о происшествии, которое произошло в Томске во время представления в цирке. По словам очевидцев, в 15-минутный антракт, когда дети за дополнительную плату катались на качелях под куполом, на двух девочек рухнула световая конструкция», — говорится в сообщении ведомства.

На кадрах с места происшествия видно, как дети катаются на качели под самым куполом цирка. Прямо над ними находится большой круглый осветительный прибор. В один момент прожектор оторвался от крепления и упал прямо на них.

Источник: Регион70 / Telegram

Прокурор Томской области Сергей Ломакин поручил провести проверку обстоятельств случившегося. Специалисты оценят, как организаторы досуга соблюдали требования безопасности жизни и здоровья детей, а также правила эксплуатации аттракционов и техническое состояние конструкций. Ход и результаты проверки глава ведомства поставил на личный контроль.

Информацию также подтвердили в следственном управлении СК России по Томской области. По этому факту возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи проводят процессуальные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.