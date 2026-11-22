Некоторым звездам не дают выступать Источник: «Felice Rivarez» / Vk.com, Scott Dudelson / Getty Images, Олег Федоров / CHITA.RU

В конце октября рок-группа Felice Rivarez объявила в своих соцсетях об отмене масштабного тура по России. Музыканты планировали дать 14 концертов в крупных городах, но состоялось только три из них. В Екатеринбурге рокеры без проблем отыграли сет, а вот в Перми и Тюмени сейшены прошли по одинаковому сценарию: визит силовиков, проверка документов, поиск запрещенных предметов в карманах публики, хоровое пение гимна России.

Несмотря на то что после проверок Felice Rivarez все-таки позволяли вернуться на сцену, музыканты решили не рисковать и отменили оставшуюся часть тура из соображений безопасности слушателей. И такие случаи не единичны. Почему по России катится волна отмененных мероприятий — об этом размышляет журналист Леонид Авецкий в колонке для NGS55.RU.

Леонид Авецкий Журналистика Личный сайт

«Зомбированная молодежь»

Отмена тура Felice Rivarez — прецедент. Группа не фигурирует в официальных и неофициальных списках нежелательных артистов, их песен нет в реестре экстремистских материалов. Тем не менее известный общественный активист Виталий Бородин заподозрил признаки леворадикального экстремизма в интерактивах со слушателями.

«Это прямая, агрессивная пропаганда классовой борьбы, диктатуры пролетариата и призывы к насильственному изменению конституционного строя. На их концертах зомбированная молодежь хором скандирует: „Вся власть — рабочим!“ В сегодняшних реалиях это не что иное, как попытка расколоть наше общество изнутри и создать подпольные радикальные ячейки», — высказался Бородин.

Осудил общественник и название коллектива. Персонаж романа Этель Войнич «Овод» Феличе Риварез — революционер, пропагандирующий идеи классовой борьбы. «Овод», к слову, одна из любимых книг детства Юрия Гагарина. Запрещать сам роман Бородин, правда, не призвал, зато недавно потребовал запретить пиццу как блюдо из недружественного государства.

Избивали Кишлака, выгнали БИ-2* и не пустили Лолиту

На концерт БИ-2* в Омске пришло много зрителей, но выступление так и не состоялось Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Бывали и концерты, отмененные по инициативе самих музыкантов. Группа БИ-2* в апреле 2022 года отказалась играть в Омске из-за нежелания организаторов завесить баннер «Zа Президента». Это возмутило не только гражданских активистов, но и официальные власти региона. Слово тогда взял на себя первый замминистра по делам молодежи, физической культуры и спорта региона Иван Колесник:

«Группу не устроил этот баннер, на фоне него они выступать отказались. Завешали его черным траурным полотном. Сделали это тайно, ночью, ни с кем не согласовывая. Организаторы отказались снимать черную траурную ткань с флага РФ. Нам пришлось это сделать самостоятельно, после чего артисты выступать перед омичами отказались. Они собрали свои вещи и уехали. Все деньги за концерт, он сорван по вине организаторов, будут возвращены в соответствии с установленным законом порядком».

Что интересно, омский скандал не сразу привел к запрету группы. Оставшаяся часть тура была отменена, но музыканты дали еще два стадионных концерта 27 июня и 9 июля в Москве. После новой волны общественного возмущения группу окончательно «отменили».

Мужчины обрызгали из перцового баллончика рэпера и его коллег Источник: Кишлак / kishlak_family / t.me

Концерт рэпера Кишлака в июле 2024-го сорвали с помощью перцовки и избиений. Было продано более 600 билетов, большая часть аудитории — подростки-неформалы. Контроль уже пропустил порядка 100 человек, когда в зал ворвалась группа неизвестных и прошла в гримерку к музыканту.

Кишлака и его менеджера облили из перцового баллончика и залили зеленкой, рэпер также сообщил и о рукоприкладстве. Из-за перца в зале началась паника, но, к счастью, обошлось без жертв. Личности нападавших были установлены, но в официальных отчетах МВД и судов до сих пор нет упоминаний о примененных к этим лицам санкциях. Возможно, никаких санкций и вовсе не было.

Тогда активистов поддержал боец ММА Александр Шлеменко:

«Я нисколько не осуждаю тех людей, которые запретили ему концерт. Отравляет самое молодое поколение», — заявил спортсмен.

А вот известный тяжелоатлет Михаил Шивляков высказался, скорее, против таких методов.

«Я против силовых методов решения таких проблем, — высказался амбассадор Всемирной богатырской лиги „Сильнейшая нация мира“. — Зло порождает только зло. В гражданском обществе должен царить не хаос, а порядок».

Концерт Леонида Агутина в Омске пытались отменить казаки Источник: Александр Нефанин / 74.RU

Чуть ранее, в марте того же года, не дали отметить 60-летие концертом в Омской филармонии Лолите Милявской. Постарались местные казаки, которых не устраивал негативный репутационный шлейф певицы из-за участия в скандальной голой вечеринке Насти Ивлеевой.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко дал тогда обтекаемый комментарий на одной из пресс-конференций:

«Честно, я даже не знал про концерт Лолиты и точно не собирался на него идти, поэтому для меня вопрос новый. И не знал про позицию казачества. Но мне кажется, что люди сами должны решать, на кого ходить, а на кого не ходить. И лучшим отношением будет, когда зал не будет заполнен. Артист сам поймет, что что-то он, наверное, сделал неправильно».

Кто и кого отменяет в России?

Проблемы у музыкантов в России возникают всё чаще. Помимо профильных силовых ведомств, концертную деятельность в РФ модерируют общественные организации, позиционирующие себя как патриоты-традиционалисты: «Русская община», «Северный человек», «Союз отцов», «Сорок сороков». Не отстает от них и казачество. В Омске, например, казаки неоднократно пытались добиться отмены концертов Дианы Арбениной и Леонида Агутина, правда, безуспешно.

Самые известные инициаторы проверок и отмен — глава «Лиги безопасного Интернета» Екатерина Мизулина и глава ФПБК Виталий Бородин. Они авторы большинства запросов в прокуратуру и другие ведомства, часто действуя в коллаборации с другими общественниками.

Концертная деятельность Лолиты заметно сократилась Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Раньше мишенью активистов и силовиков становились в основном рэп-артисты, что неудивительно. Этот музыкальный жанр часто освещает (а иногда открыто пропагандирует) ценности, которые не назвать традиционными: насилие, употребление запрещенных веществ, половые излишества. Логично, что активистов волнует повышенный интерес молодежи и подростков к такому контенту.

В разные годы в регионах России отменялись концерты Егора Крида, Ганвеста, Хаски, Элджея и других рэп-исполнителей.

После 24 февраля 2022 года стали возникать проблемы и у рок-музыкантов, даже из числа тех, кто не покинул страну и не делал публичных антироссийских заявлений. Уже несколько лет не выступают в России группы «ДДТ», «Animal ДжаZ», «Anacondaz», «Элизиум» и многие другие. Официального запрета на их выступления нет, но у концертных площадок наверняка будут проблемы при организации даже закрытого мероприятия артиста из неофициального «черного списка».

Всё чаще «инициативная группа» общественников (всегда в сопровождении силовиков) может нагрянуть в разгар концерта. Полежать лицом в пол — самое безобидное, что ждет поклонников музыкантов. Силовики проводят опросы, досмотр вещей, осмотр татуировок на предмет наличия экстремистской символики. Активисты принимают «творческое» участие в процессе: беседуют с публикой, нередко на повышенных тонах, заставляют исполнять гимн. Часто у общественников закрыты лица.

Недавно SHAMAN обошли в списке лучших певцов России Сергей Лазарев, Баста и Григорий Лепс Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Проблемы возникают и у крупных звезд, включая мировых. Концерт Канье Уэста, запланированный на «Газпром Арене» в октябре этого года, официально отменили из-за отсутствия договора об аренде у организаторов и администрации стадиона. Есть мнение, что выступление американского рэпера не согласовали с властями города из-за экзотических политических воззрений музыканта. В своих соцсетях артист демонстрировал нацистскую символику и признавался в любви к Адольфу Гитлеру.

Отменяются концерты и у тех, кого, казалось бы, это не должно коснуться. По «техническим» причинам сорвались ноябрьские выступления певца (а заодно и мужа Екатерины Мизулиной) Ярослава Дронова (SHAMAN) в Махачкале, Владикавказе и Нальчике. Артист не дает комментариев, но в телеграм-каналах намекают на слабые продажи и падение спроса, что похоже на правду. Недавно Дронова обошли в списке лучших певцов России Сергей Лазарев, Баста и Григорий Лепс (согласно опросам ВЦИОМ).

Музыканты не могут добраться до других городов

В 2026 году к общественно-политическим причинам отмен добавилась и логистика. Из-за угроз атаки БПЛА вынуждены закрываться аэропорты. Так, 30 октября из-за закрытия всех аэропортов Москвы более 840 рейсов не смогли вылететь вовремя. Десятки артистов не добрались до городов тура и вынуждены были перенести концерты на другие даты.

Подобные ситуации точно не добавляют оптимизма слушателям и организаторам, но хотя бы не несут в себе социально-политического подтекста.

Методы многих общественников вызывают вопросы. С одной стороны, защита традиционных ценностей — дело благое, с другой — нужен тщательный контроль за соблюдением прав граждан. Если у силовиков есть обозначенный законом круг полномочий, за рамки которых они не могут выходить, то у общественных организаций этот круг размыт. Проверки не должны сопровождаться унижением личности и оскорблениями. Самосуд и вовсе недопустим. Государству следует взять на себя надзор за деятельностью общественных организаций и контролировать ее соответствие рамкам правового поля.

Что думаете по этому поводу вы? Расскажите в комментариях о своих походах на отмененные концерты.