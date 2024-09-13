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Образование Оптимизация школ «Может привести к нарушению прав и свобод»: суд в Ярославле приостановил объединение школ и детсадов

«Может привести к нарушению прав и свобод»: суд в Ярославле приостановил объединение школ и детсадов

Ярославна просила в суде проверить законность слияния

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7 комментариев

Объединение школ приостановили в Ярославле

13 сентября в Ярославле стало известно о приостановлении слияния детсадов и школ. Процесс создания образовательного комплекса «ПРОГРЕССиЯ» откладывается до рассмотрения иска в Кировском районном суде.

— Административный истец просила принять меры предварительной защиты в связи с тем, что оспариваемое постановление затрагивает интересы работников, учащихся образовательных учреждений, его исполнение приведет к изменению организационно-штатной структуры учреждений, — рассказали в пресс-службе областного суда. — Суд пришел к выводу, что непринятие мер предварительной защиты может впоследствии затруднить исполнение судебного решения и привести к нарушению прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц.

Иск о признании незаконным постановления мэрии подала ярославна Лариса (фамилию женщина попросила не указывать. — Прим. ред.) 10 сентября. В беседе с 76.RU юрист рассказала, что после ее обращения было приостановлено не только объединение 42-й школы, но и других учреждений.

— С сегодняшнего дня исполнение указанного постановления становится для органов власти под запретом, — уточнила порталу 76.RU Лариса.

Как уточнили 76.RU в пресс-службе областного суда, решение было принято 12 сентября, оно распространяется на школы № 49, 7, 42 и детские сады № 37, 75, 102, 124. Первое слушание по иску пройдет 10 октября.

Напомним, об оптимизации школ в Ярославской области, а именно в Ярославле, Рыбинске и Переславле-Залесском, стало известно в начале осени. Главы городских администраций с разницей в несколько дней подписали постановления об объединении школ, детсадов и гимназий. В частности, в областном центре планировали создать два образовательных комплекса из 14 учебных учреждений.

Против объединения выступили родители учеников школы № 42 с французским уклоном. Ярославцы считают, что создание центра приведет к сокращению педагогического состава и ухудшению качества образования. Кроме того, люди просят оставить имя учреждения.

За время после подписания постановления мамы и папы учеников добились встречи с мэром Артемом Молчановым. А детский омбудсмен Михаил Крупин обратился в прокуратуру с просьбой проверить законность инициативы. Несогласных с объединением поддержали депутаты Ярославской облдумы, а также бывшие учителя — люди вышли на пикет у здания правительства.

Всю актуальную информацию про объединение школ в Ярославской области мы собираем в специальном сюжете.

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Объединение школ Оптимизация школ Объединение детских садов Суд
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Комментарии
7
Инженер1
13 сентября 2024, 18:58
отлично! Хоть здесь консолидация людей произошла.
Гость
13 сентября 2024, 18:41
Ну что варяги , съели? Ларисе , удачи и победы над чиновьичим безграмотным управлением!
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