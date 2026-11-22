Современный шведский стол сохранил главный принцип старинной традиции: гости самостоятельно выбирают блюда Источник: GPT

В отпуске у шведского стола легко потерять чувство меры. Сначала берешь немного омлета, потом замечаешь сыр, за ним круассаны, а заканчивается всё тарелкой, на которой соседствуют селедка, арбуз и шоколадный десерт. И ведь никто не осуждает.

Но почему стол называется именно шведским? Не французским, хотя французы славятся своей кухней, и не итальянским, хотя итальянцы умеют превращать любой прием пищи в событие.

Самое интересное, что в Швеции привычный нам гостиничный формат имеет другое название. А история шведского стола началась задолго до появления отелей с системой «всё включено».

Шведы придумали способ накормить гостей, не заставляя их ждать

Представьте скандинавский дом несколько столетий назад. Гости приезжают издалека, причем не обязательно одновременно. Одни уже проголодались, другие только собираются в дорогу, третьи задержались.

Подавать каждому полноценный обед неудобно. Поэтому на отдельном столе выставляли еду, которую можно было приготовить заранее и которая не требовала немедленной подачи.

Так появилась традиция, известная как brännvinsbord — буквально «стол с крепким спиртным». Она существовала в Швеции уже в XVIII веке, а ее корни уходят еще глубже.

На стол ставили хлеб, масло, сыр, соленую рыбу, иногда мясные закуски. Рядом находились крепкие напитки, прежде всего аквавит, который производят путем дистилляции картофеля или зерна с добавлением пряностей.

Гости могли подойти, перекусить и выпить, не дожидаясь, пока все соберутся за общим столом.

Изначально это был скорее закусочный стол перед основным застольем, а не самостоятельный обед. Но принцип, который сегодня знаком миллионам туристов, уже существовал: каждый выбирает и накладывает себе еду самостоятельно.

Ранние формы шведского застолья существовали еще в XVI веке, а позже закусочный стол стал частью приема гостей Источник: GPT

Почему в Швеции его называют совсем иначе

В самой Швеции распространено слово smörgåsbord — «бутербродный стол». Название происходит от шведского smörgås («бутерброд») и bord («стол»). При этом речь идет вовсе не о нескольких ломтиках хлеба с сыром.

К XIX–XX векам шведский закусочный стол превратился в полноценную систему подачи блюд. На нем появились холодные и горячие закуски, мясо, рыба, салаты и десерты. Особое место заняла сельдь. Ее подавали в разных маринадах, с луком, горчицей и другими добавками.

Традиционный smörgåsbord обычно включает:

несколько видов сельди и другой рыбы;

хлеб, масло, сыр и холодные закуски;

мясные блюда, в том числе фрикадельки;

картофель и другие горячие блюда;

сладости и десерты.

Но есть любопытная деталь: традиционный шведский стол не предполагает, что нужно немедленно навалить на тарелку всё перечисленное. У него существует определенная последовательность.

Селедка отдельно, десерт потом: у шведского стола есть свои правила

В классической шведской традиции принято возвращаться к столу несколько раз.

Сначала берут сельдь и другие рыбные закуски. Затем переходят к холодным блюдам, после — к горячему, а завершают трапезу десертом. Так вкусы не смешиваются, а гости могут спокойно попробовать разные блюда.

В ресторанах последовательность может различаться, но сама идея остается прежней: не пытаться уместить весь обед на одной тарелке.

Еще одно отличие от современного гостиничного буфета — традиционный smörgåsbord тесно связан с праздниками. Особенно известен рождественский вариант, julbord, который устраивают в Швеции в декабре. На таком столе можно встретить рождественскую ветчину, маринованную сельдь, лосося, фрикадельки и другие праздничные блюда.

Как шведская привычка покорила весь мир

Всемирная выставка 1939 года в Нью-Йорке помогла сделать шведский smörgåsbord известным широкой американской публике Источник: GPT

Шведский способ подачи еды постепенно вышел за пределы страны. Одним из важных событий стала Всемирная выставка 1939 года в Нью-Йорке.

В шведском павильоне посетителям представляли национальную кухню, в том числе smörgåsbord. Для американской публики такой способ обслуживания выглядел необычно: вместо выбора одного блюда по меню можно было попробовать сразу несколько.

Хотя самообслуживание и разнообразные буфеты существовали в разных странах и раньше, шведская традиция помогла популяризировать именно такой формат застолья. Со временем принцип подхватили рестораны и гостиницы.

Причины были вполне практическими:

гости сами выбирают блюда и размер порций;

не нужно ждать индивидуальной подачи каждого заказа;

большое количество людей можно обслужить за сравнительно короткое время;

заведение может заранее подготовить значительную часть еды.

Так праздничная и домашняя традиция превратилась в удобную систему массового питания. При этом современный гостиничный шведский стол уже довольно далек от своего скандинавского предка.

Почему шведский стол не обязательно бывает безлимитным

Сегодня под шведским столом обычно понимают способ подачи еды, при котором блюда выставлены в общем доступе, а посетители самостоятельно набирают их на тарелки.

Но шведский стол и «всё включено» — не одно и то же.

Первое обозначает формат обслуживания, второе — систему оплаты гостиничных услуг.

Например, завтрак может быть организован по принципу шведского стола, но входить только в определенный тариф проживания. А в некоторых ресторанах за буфет платят отдельно.

Кроме того, самообслуживание не всегда означает неограниченное количество еды. Заведение может устанавливать правила по числу подходов, времени посещения или отдельным блюдам. Поэтому обещание «шведский стол» само по себе еще не гарантирует, что можно есть без ограничений.

В традиционном smörgåsbord принято начинать с рыбных закусок, а к горячим блюдам переходить позже Источник: GPT

А викинги тут вообще ни при чем?

Связать шведский стол с викингами очень соблазнительно. Представляется длинный деревянный стол, жареное мясо, кубки и суровые скандинавы, которые сами выбирают себе самые большие куски.

Однако прямых исторических доказательств, что современный smörgåsbord возник именно из пиров викингов, нет. Его документированная история связана с гораздо более поздними шведскими застольными традициями.

Зато существует другая интересная деталь. В английском языке слово smorgasbord давно вышло за пределы кухни. Им могут назвать вообще любое большое разнообразие вариантов, например фильмов, развлечений или возможностей.