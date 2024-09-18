«Родители остро воспринимают»: в Ярославле могут изменить условия оптимизации школ и детсадов

Губернатор прокомментировал судебное заседание Источник: Кирилл Поверинов











В среду, 18 сентября, Кировский районный суд в Ярославле отменил решение о приостановлении слияния детсадов и школ. Речь идет о создании образовательного комплекса «ПРОГРЕССиЯ», куда должны войти школы № 49, 7, 42 и детские сады № 37, 75, 102, 124.

— Суд определил отменить решение Кировского районного суда от 12 сентября 2024 года города Ярославля по административному делу и мерам предварительной защиты по административному иску Степановой Ларисы Михайловны и приостановления мэрии города Ярославля от 5 сентября 2024 года о реорганизации муниципальных учреждений, — озвучила решение судья.

Как уточняет пресс-служба Ярославского областного суда, административный истец не предоставил доказательств, свидетельствующих о наличии явной опасности нарушения его прав, свобод и законных интересов в случае отмены мер предварительной защиты.

Таким образом, суд пришел к выводу о том, что сохранение мер предварительной защиты может привести к нарушению баланса частных интересов административного истца и публичных интересов образовательных организаций.

Заседание, где шла бурная дискуссия, прокомментировал губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Он отметил, что юридических оснований для отмены создания в регионе образовательных комплексов нет.

— Но, видя обеспокоенность родителей школы № 42, которые остро воспринимают объединение со школой № 49, согласен, что решение Управления образования мэрии Ярославля нуждается в пересмотре, и городским властям предстоит внести коррективы. Если 42-я школа является лидером в сфере образования и у них настолько сплоченный коллектив, поручил проработать вариант, чтобы именно эта школа возглавила один из образовательных комплексов, — говорится в Tg-канале главы региона.

Напомним, что ранее руководство центра «ПРОГРЕССиЯ» должно было базироваться в школе № 49.