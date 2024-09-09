НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Ярославле
Погода+15°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

0 м/c,

штиль.

 759мм 88%
Подробнее
1 Пробки
USD 89,82
EUR 99,72
Родители Vs объединение школ
«АЭС для пацанчиков». Сериал
Скандал из-за парковки
Куда съездить на выходных
Война за квартиру
Крутой бизнес России
Задержки транспорта
Антитренды в оформлении дачи
Отдых на китайских Мальдивах
Объединение школ
Образование Оптимизация школ «Оставляет много вопросов»: детский омбудсмен обратился в прокуратуру из-за объединения школ в Ярославле

«Оставляет много вопросов»: детский омбудсмен обратился в прокуратуру из-за объединения школ в Ярославле

Публикуем заявление Михаила Крупина в связи с оптимизацией в сфере образования

56
Написать комментарий

Детский омбудсмен высказался по поводу объединения школ в Ярославской области

К обсуждению оптимизации в сфере образования в Ярославской области подключился детский омбудсмен Михаил Крупин. Как стало известно 9 сентября, уполномоченный по правам ребенка по региону обратился в прокуратуру.

— Принимая столько кардинальное решение о реорганизации образовательных учреждений без учета мнения всех участников образовательного процесса, без аналитической проработки, имея основной целью сокращение расходов бюджета на образование, органами местного самоуправления нарушены основные базовые принципы в сфере образования, в том числе главного — признание приоритетности образования. В связи с вышеперечисленными фактами мной направлено информационное письмо в адрес и. о. прокурора Ярославской области о проведении проверки законности принятия органами местного самоуправления г. Ярославля и г. Рыбинска нормативных правовых актов, связанных с реорганизацией образовательных организаций, — процитировали слова Михаила Крупина в аппарате.

Обращение детского омбудсмена появилось днем 9 сентября, когда у стен школы №42 собрались обеспокоенные дальнейшим обучением детей родители. Ярославцы выступили против инициативы, поскольку считают, что так школа потеряет индивидуальность и направление — углубленное изучение французского языка.

В аппарате обратили внимание, что в адрес омбудсмена поступило множество обращений как от родителей, так и от обучающихся из Ярославля и Рыбинска. Большинство хочет получить объяснение, нет ли нарушения прав детей на образование при проведении реорганизации.

— Согласно финансово-экономическому обоснованию принятие решения по созданию образовательных комплексов <…> вызвано излишним количеством малочисленных юридических лиц, которое приводит к неэффективному использованию кадровых, материально-технических, организационно-методических и финансовых ресурсов. В то же время в общеобразовательных организациях г. Рыбинска, которые планируется реорганизовать в форме присоединения, обучается от 355 до 690 обучающихся. Классифицировать данные школы как малочисленные неправомерно, — указали в аппарате.

Основной довод проведения оптимизации, по версии омбудсмена, — эффективное расходование средств нормативного бюджетного финансирования

Читайте также

Кроме того, в аппарате обратили внимание, что при проведении объединения власти не учитывают особенности школ. К примеру, МОУ СОШ № 49 и МОУ СОШ № 42 в Ярославле, где реализуют образовательные программы различных видов.

Решение об оптимизации в аппарате назвали поспешным и непроработанным. Инициатива может привести к уничтожению образовательного наследия и традиций.

— Не приведено никакого обоснования при присоединение дошкольных образовательных организаций к общеобразовательной организации. Данные виды образования относятся к разным уровням общего образования, их деятельность регулируется различными федеральными государственными образовательными стандартами, — указано в обращении. — Проводимая реорганизации образовательных организаций в г. Ярославле и г. Рыбинске оставляет много вопросов, в том числе о порядке поступления детей в образовательные организации, закрепления муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями городского округа.

Напоминаем, в начале учебного года стало известно, что в трех городах области запланировано объединение школ, гимназий и детских садов и создание на их базе образовательных кластеров. Предварительно известно, что процесс слияния будет проходить в том числе по географическому принципу. В пилотный проект вошли Рыбинск, Переславль-Залесский и Ярославль.

Все подробности об объединении школ в регионе мы публикуем в тематическом сюжете.

ПО ТЕМЕ
Школа Оптимизация Объединение Образование Детский омбудсмен
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Вам звонят из горсуда»: мошенники придумали новый хитрый способ выманить деньги
Петр Волосников
юрист
Мнение
«Как-то она прятала перепившего ученика в шкафу»: журналист — о звонке любимому учителю
Анонимное мнение
Мнение
Отношение к русским, цены на жилье и тоска по дому: российский инженер перебрался в Барселону — как ему там живется?
Анонимное мнение
Мнение
«Ведут себя как животные»: студентка объяснила, почему носит оверсайз и боится быть красивой
Анонимное мнение
Мнение
«У многих пластические операции»: скрипачка рассказала, как на самом деле живут в Саудовской Аравии
Анна Аберле
музыкант из Тюмени
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление