«Оставляет много вопросов»: детский омбудсмен обратился в прокуратуру из-за объединения школ в Ярославле

Детский омбудсмен высказался по поводу объединения школ в Ярославской области Источник: Кирилл Поверинов











К обсуждению оптимизации в сфере образования в Ярославской области подключился детский омбудсмен Михаил Крупин. Как стало известно 9 сентября, уполномоченный по правам ребенка по региону обратился в прокуратуру.

— Принимая столько кардинальное решение о реорганизации образовательных учреждений без учета мнения всех участников образовательного процесса, без аналитической проработки, имея основной целью сокращение расходов бюджета на образование, органами местного самоуправления нарушены основные базовые принципы в сфере образования, в том числе главного — признание приоритетности образования. В связи с вышеперечисленными фактами мной направлено информационное письмо в адрес и. о. прокурора Ярославской области о проведении проверки законности принятия органами местного самоуправления г. Ярославля и г. Рыбинска нормативных правовых актов, связанных с реорганизацией образовательных организаций, — процитировали слова Михаила Крупина в аппарате.

Обращение детского омбудсмена появилось днем 9 сентября, когда у стен школы №42 собрались обеспокоенные дальнейшим обучением детей родители. Ярославцы выступили против инициативы, поскольку считают, что так школа потеряет индивидуальность и направление — углубленное изучение французского языка.

В аппарате обратили внимание, что в адрес омбудсмена поступило множество обращений как от родителей, так и от обучающихся из Ярославля и Рыбинска. Большинство хочет получить объяснение, нет ли нарушения прав детей на образование при проведении реорганизации.

— Согласно финансово-экономическому обоснованию принятие решения по созданию образовательных комплексов <…> вызвано излишним количеством малочисленных юридических лиц, которое приводит к неэффективному использованию кадровых, материально-технических, организационно-методических и финансовых ресурсов. В то же время в общеобразовательных организациях г. Рыбинска, которые планируется реорганизовать в форме присоединения, обучается от 355 до 690 обучающихся. Классифицировать данные школы как малочисленные неправомерно, — указали в аппарате.

Основной довод проведения оптимизации, по версии омбудсмена, — эффективное расходование средств нормативного бюджетного финансирования

Кроме того, в аппарате обратили внимание, что при проведении объединения власти не учитывают особенности школ. К примеру, МОУ СОШ № 49 и МОУ СОШ № 42 в Ярославле, где реализуют образовательные программы различных видов.

Решение об оптимизации в аппарате назвали поспешным и непроработанным. Инициатива может привести к уничтожению образовательного наследия и традиций.

— Не приведено никакого обоснования при присоединение дошкольных образовательных организаций к общеобразовательной организации. Данные виды образования относятся к разным уровням общего образования, их деятельность регулируется различными федеральными государственными образовательными стандартами, — указано в обращении. — Проводимая реорганизации образовательных организаций в г. Ярославле и г. Рыбинске оставляет много вопросов, в том числе о порядке поступления детей в образовательные организации, закрепления муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями городского округа.

Напоминаем, в начале учебного года стало известно, что в трех городах области запланировано объединение школ, гимназий и детских садов и создание на их базе образовательных кластеров. Предварительно известно, что процесс слияния будет проходить в том числе по географическому принципу. В пилотный проект вошли Рыбинск, Переславль-Залесский и Ярославль.