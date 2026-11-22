Девушкам приходится доказывать свою натуральность Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Пухлые губы — это красиво. Раньше завидовали тем, кому губки бантиком достались от природы, а сейчас их легко можно заполучить в кабинете косметолога. И так же легко нарваться на хейт. Почему чужая внешность вызывает столько агрессии и восхищения одновременно, и что по этому поводу думают сами девушки, размышляла журналист 63.RU Кристина Хивинцева.

Кристина Хивинцева журналистика Личный сайт

Мой обычный утренний диалог с коллегой:

— Я не могу начать работать или вести машину, пока не накрашу губы. Поэтому, пожалуйста, не смейтесь.

— У всех свои причуды.

— Иначе не могу почувствовать себя собранной.

Губы — это тема, которую люди почему-то готовы обсуждать всегда. С детства я росла с мыслью: если губы нетипичные — всегда кто-нибудь прицепится. В интернете, да и на телевидении всегда найдется повод пошутить, сделать акцент или осудить женщину за форму и размер ее губ.

Вспомнить даже скетч-шоу «Одна за всех» с эпизодами «Зина и Чучундры». Главные героини Крис и Энджи — две, мягко говоря, глуповатые жительницы Рублевки с гротескными формами. Их образы запомнились зрителям в том числе по огромным «надувным» губам, а прозвищем «чучундры» стали именовать девушек, которые пытались примерить на себя только вошедший в моду гламурный стиль.

Потом в ход пошла тяжелая артиллерия: семья Кардашьян-Дженнер с их стремлением «допилить» внешность до идеала с помощью косметологов и пластических хирургов. Пухлые губы, утрированные женские формы — всё это ворвалось в тренды, женщины по всему миру начали подражать кумирам. Тогда же появился термин duckface — «утиное лицо» — так называли тех, у кого после увеличения верхняя губа начинала неестественно торчать. Сейчас косметологи научились обходиться без этой побочки, а поначалу «губы-утки» получались у каждой второй.

Тонким губам тоже досталось. Их стигматизировали по-своему. Девушкам с «губами-ниточками» в кинематографе обычно давали роли холодных и расчетливых стерв, строгих учительниц и заучек. Им приписывали нелестные черты характера — отдельное спасибо физиогномикам. С советами подколоть губы поклонники идут даже к знаменитостям: Гвинет Пэлтроу, Дженнифер Энистон, Кирстен Данст, Нине Добрев.

Сейчас процедура по увеличению губ — абсолютно рядовая, это быстро и недорого. И пользуется она огромным спросом. Девушек не останавливает даже перспектива потерять индивидуальность, ведь взамен они получают уверенность в себе, соответствие стандартам красоты и, как следствие, повышенное внимание со стороны мужчин, которые пока сами не определились, осуждают они искусственную красоту или любят.

Я всегда наблюдала за этой вакханалией отстраненно и думала, что нахожусь в безопасной зоне. Мои губы для хейтеров — ни вашим, ни нашим: тонкими их точно не назвать и за искусственность не осудить — крупные форма и объем достались мне от папы.

Детское фото вашего зумера Источник: Кристина Хивинцева / 63.RU

Однако не зря говорят, что чем дальше в лес, тем злее волки. Волна обсуждений накрыла меня с головой, когда на сайте 63.RU мы опубликовали колонку про стилевые направления, где я показывала образы на себе.

Тут-то у комментаторов и подгорело там, где не ждали. Как только меня не клеймили: «пельмени новые», «с накачанными губами, к сожалению, — неестественная красота» и так далее. И мой любимый комментарий, который прозвучал для меня одновременно и как оскорбление, и как комплимент:

«Красивые фотографии и неплохие образы, но плохо сделанные губы и морально устаревшее 10 лет назад мелирование превращают „как будто школьницу“ в тетю из бухгалтерии. 100% у девушки есть норковая шуба с пуговицей на боку и пиджачок с рукавчиками три четверти».

Слова неизвестного автора окончательно разрушили мой розовый мир. Оказалось, для общества невозможно быть «безгрешной».

И тут я начала вспоминать, что это не единственный случай повышенного внимания к моим губам.

Правильный макияж легко добавляет объема губам Источник: Кристина Хивинцева / 63.RU

Сперва одноклассник, который на каждом шагу высказывал свое фи о моих «сделанных» губах. Дело было в 8-м классе, мне было 14 лет. Потом соседка в коттеджном поселке — наша родственница — ходила к моей бабушке узнавать, «зачем Кристина сделала губы». Она делала это с таким азартом сплетника, как будто не видела моего деда (своего родного брата), моих папу и дядю — его сыновей — с малолетнего возраста. А ведь у них губы такие же.

И ладно, в интернете люди недолго думают перед тем, как начать осуждать. Думать для хейтера просто невыгодно: начнешь критически мыслить — не получится больше сублимировать свою боль и комплексы в комментарии.

Но когда тема внешности поднимается уже в близком окружении, да еще и так абсурдно, задаешься вопросом: что вам всем вообще надо и куда от вас бежать?

Ниже — истории девушек, которым тоже досталось за внешность. Среди них есть и те, кому повезло родиться с пухлыми губами, и те, кому посчастливилось найти своего косметолога. Спойлер — нас много.

Виктория, 45 лет:

— В шестом классе, когда губы начали пухлеть, началось внимание со знаком минус. Дразнили одноклассники, даже мама в порыве могла обозвать — считала, что у меня некрасивый рот. Я стеснялась фотографироваться и не улыбалась на снимках.

Виктория в школьные годы — 10-й класс Источник: Виктория Рябкова

А потом всё перевернулось. Когда пухлые губы стали трендом и все начали их колоть, мне иногда приходится доказывать, что это мои. Я очень обрадовалась, когда стала популярна Анджелина Джоли.

Сейчас я полностью приняла свою внешность. А той версии себя я бы сказала: они все врут. Это очень красиво, потому что это твое.

И сейчас… Ну какая же красотка! Источник: Виктория / T.me

Анастасия, 22 года:

— Чаще я сталкивалась не с хейтом, а с любопытством. Учителя в школе в какой-то момент начали спрашивать, не увеличивала ли я губы. Когда люди слышали, что губы натуральные, они искренне удивлялись.

Был период слепоты на контур: я так увлекалась подчеркиванием губ в макияже, что выходила за их естественный контур и без того больших губ. Не из-за комплексов — мне просто нравился образ.

Что мне не верят насчет естественности, я чувствовала часто, но меня это не задевало: я не обязана ничего доказывать. Если человек не верит, это его проблема.

Александра, 36 лет:

— Мне никогда не нравилась моя внешность — и губы в том числе. Я никогда их не красила: яркая помада смотрелась так, будто девочка стащила у мамы косметичку.

До тридцати лет я игнорировала любую обратную связь от мира. Что мальчишки вокруг вьются как мухи — я думала, это случайность.

Мама говорит, что я красивая, — ну любая мама так скажет. И только повзрослев, я заметила, что я вообще-то красотка. Теперь благодарна маме за такие шикарные губы! Но по-прежнему их не крашу, кстати, — только глаза.

Селфи Саша сделала на днях Источник: Александра Исмайлова / 63.RU

Серафима, 20 лет:

— У меня увеличенные губы, и самый абсурдный случай, связанный с этим, произошел на дне рождения мамы. Собралась вся семья, и бабушки с их подружками очень долго обсуждали, что мои губы выглядят как отек — что-то болезненное, неприятное.

Селфи до увеличения губ Источник: Серафима

Хотя старшее поколение иногда делало и комплименты.

После процедуры появилось ощущение, что так и должно было быть изначально, что я должна была такой родиться. Я очень рада, что тогда приняла это решение, хотя изначально очень переживала и ломалась.

Новая аватарка Серафимы в соцсетях — после коррекции губ Источник: Серафима

Ангелина (имя изменено), 34 года:

— Когда я планировала делать инъекцию, у меня был запрос поправить природную асимметрию — верхняя губа была меньше нижней. К поиску врача подходила основательно.

Когда узнают, что у меня в губах 3 миллилитра гиалурона, удивляются, но никто еще не сказал, что это некрасиво. Муж сначала был против, потому что ассоциировал это с пельменями или уткой, но, увидев результат, поддержал.

На профессиональную деятельность в госструктуре это не влияет: в моем портфолио есть федеральные награды — их получают не за красоту. Если головы на плечах нет — тут никакие губы не помогут.

Я думаю, пухлые губы триггерят окружающих в том случае, когда они девушке просто не идут.

Мнение врача

После всех этих историй я решила поговорить с человеком, который смотрит на губы профессионально — с медицинской точки зрения.

В СамГМУ Анастасия окончила направление «Лечебное дело» и пошла учиться дальше — поступила в ординатуру по специальности «Хирургия» Источник: Анастасия Томилина

Анастасия Томилина — косметолог с высшим медицинским образованием, врач-терапевт и будущий хирург — объяснила, откуда берется тот самый неестественный результат и почему люди так реагируют.

— Секрет естественного результата — не в объеме, а в руках врача и реабилитации. Сейчас есть разные техники, но главное — работать в правильном слое губ и подобрать качественный препарат.

Я часто вижу пациенток с «филлерной слепотой», которые хотят всё больше и больше. А некоторые «косметологи» без высшего образования идут у них на поводу — вместо того, чтобы вовремя отказать. Считаю это главной проблемой в профессии. Естественный результат зависит от врача: он должен видеть пропорции лица и уметь сказать нет.

Я сама отказываю в процедуре, если вижу, что девушка не готова морально (боится уколов или решила сделать губы за компанию). Или если пришла после «врача» из интернета, где были миграции и комки. Я не беру на себя ответственность за чужие осложнения и предлагаю сначала вывести препарат. Часто девушки отказываются и ищут тех, кто сделает быстро и не задавая вопросов.

Не всем от природы дана идеальная симметрия. Кому-то увеличение губ помогает сбалансировать лицо (например, визуально уменьшить крупный нос). А бывают перекачанные губы — но это значит, что врач плохо разбирается в пропорциях.

По поводу хейта: у меня самой увеличенные губы, и я получала негатив только от бабушки. Она человек из СССР, и мы просто спорим о стандартах красоты. Обычно же люди, наоборот, говорят, что у меня красивая, натуральная форма.

Я думаю, бесятся только обиженные жизнью люди. Адекватным всё равно на твою внешность — важен характер, речь и то, как ты выглядишь в целом. К губам больше агрессии только потому, что это одна из самых доступных и частых процедур.

Вместо послесловия

Конечно, радует, что наши героини не столкнулись с откровенным трешем. Но тот факт, что к ним хотя бы раз подходили высказать мнение или задать нелепый вопрос насчет губ, — он есть.

Мое объяснение этому феномену — людям просто очень нравится навешивать ярлыки.

Губы — то, что видно всегда. Вот социум и придумал, собрав небольшую статистику из личного опыта и упрощенных поп-культурных шаблонов, понятные определения: сделанные губы — глупая, натуральные пухлые — чувственная, тонкие — стервозная… И так далее.

С таким подходом можно не разбираться, не идти в настоящую близость с человеком (что для многих страшнее, чем умереть). Наш мозг привык всё упрощать, а мы и не пытаемся сопротивляться. Отсюда все нелепые догадки.

И всё же судить окружающих по внешности — это так архаично, друзья. Закончу почти как кот Леопольд: отстаньте вы от чужих губ, больше думайте, и давайте жить дружно!