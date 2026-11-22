Узнали у столичных бариста, что их раздражает на самом деле Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Как бы банально ни звучало — тысячи россиян каждое утро начинают с кофе. Ради этого сотни бариста просыпаются чуть ли не ночью, чтобы вовремя открыть заведение и подготовить аппараты для тяжелого рабочего дня.

За одну смену сотрудники кофеен видят десятки лиц — и некоторые из них могут знатно испортить настроение. В новом выпуске «Что меня бесит» бариста рассказал MSK1.RU, кто и почему их раздражает.

Дисклеймер. Все люди на фотографиях в данной публикации являются случайными и не имеют никакого отношения к содержанию текста, изложенным событиям и высказанным мнениям. Фотографии используются исключительно как иллюстрация.

«Я понимаю: клиент всегда прав, но я — тоже человек»

Арина работала в кофейне сегмента цен «чуть выше среднего». Ее точка находилась на фудкорте торгового центра у одного из московских вокзалов — поэтому запары были частым явлением.

«Есть люди, которые, видя, что я всё делаю одна и обслуживаю одновременно шесть чеков (а в них могло быть суммарно в два раза больше напитков), подходят и просят взять их заказ прямо сейчас. Объясню: прямо перед этим недовольным клиентом я приняла эти шесть чеков и начала их готовить».

Если я всё кину и встану за кассу, то другие люди бог знает когда получат свой кофе. Арина экс-бариста

Собеседница MSK1.RU говорит, что люди могут спокойно наблюдать за огромной толпой в зоне заказов и при этом не готовы ждать. Арина назвала это пунктиком в копилку отношения к бариста как к прислуге.

Нередко случаются и неловкие ситуации, когда человек говорит настолько тихо, что приходится его переспрашивать.

«Или приходится вытягивать заказ из человека. Приходят и просто говорят: „Капучино“. И всё! Надо доспрашивать — какой объем, какое молоко, с сахаром, с сиропом или без, оплата по карте или наличными? Так еще такие посетители возмущаются при каждом последующем вопросе», — объяснила она.

Арину раздражало, когда человек тихо говорил или из него приходилось вытягивать заказ Источник: Надежда Тихомирова / 45.RU

Бесит Арину, когда клиент спрашивает состав каждого «сложного» напитка, устраивая будто тест по знанию меню — а таких позиций могло быть больше 20 штук. А в конце концов он выбирал простой латте с соленой карамелью. И в чем тогда был смысл «допроса»?

«Бывали люди, которые заказывали одно — а в итоге говорили, что просили другое. Конечно, случалось, когда я могла что-то неправильно тыкнуть в кассе, но это редкость. Я никогда не пыталась с ними спорить, потому что объяснять что-то таким посетителям бессмысленно».

И это тоже про наглое и хамское отношение как к прислуге. Я понимаю, клиент всегда прав, но я — тоже человек. Арина экс-бариста

Поскольку Арина зачастую работала на точке одна, ей нужны были перерывы — некоторые люди возмущались из-за этого.

Сотрудники кофеен часто сталкиваются с отношением как к прислуге Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Вообще, с графиком работы происходили разные ситуации — приходили за пять минут до закрытия кофейни либо вообще после со словами: «Но вы же тут, может, всё-таки сделаете?»

«Случалось, что меня тыкали носом в то, какое у нас скучное или невкусное меню, будто я его составляю», — вспомнила собеседница.

Спустя пару месяцев Арина уволилась — работа ужасно изматывающая, не самая высокооплачиваемая, так еще и неблагодарная.

«„ Вам большой или маленький? “ — спросил я и в ответ получил: „ Да “»

Дмитрий совмещал учебу в вузе с работой в кофейне премиум-сегмента. Больше всего, признался он в беседе с MSK1.RU, его раздражают люди, которые считают, что бариста — это просто кофемашина.

«Очень бесит, когда пытаешься сделать опыт гостя максимально приятным, а в ответ не получаешь банальных „Здравствуйте“ и „Спасибо“. Некоторые с порога начинают указывать, что им нужно», — поделился собеседник.

Эти же люди путают вежливость сотрудников с обязанностью терпеть любое поведение. Работа в сфере обслуживания — не экзамен на терпеливость, а человеческий труд, который многие не считают нужным уважать. Дмитрий бариста

Похожая ситуация происходит в час пик, когда в зале заняты все сидячие места, на экране — двойной список заказов. Клиент, заказавший американо пять минут назад, закатывает глаза и спрашивает: «Долго еще?»

Бариста не нравится, когда не проявляют элементарной вежливости Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

«Бывало, что группа из трех людей обсуждает между собой, что им заказать и на каком молоке, а потом поворачивается ко мне с вопросительным взглядом. Я не умею читать мысли. Можно определиться и спокойно оформить заказ без стресса для себя и других», — считает бариста.

Есть и те люди, которые подходят к кассе, разговаривая по телефону. Всё их внимание сосредоточено на звонке. Дмитрий вспомнил один из случаев, когда мужчина заказывал капучино:

«„ Вам большой или маленький? “ — спросил я и в ответ получил: „ Да “ . Договорите и подойдите потом, либо отложите разговор. Сказать, что вы хотите, занимает всего минуту».

Ну и конечно, иногда забавляет неправильное произношение: «экспрессо» вместо «эспрессо», «фраппе» вместо «фрапе» и так далее.

А вы правильно произносите названия напитков? Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

«Делаешь красивый латте-арт, а он засыпает туда сахар и размешивает»

Кофейня Милены находится ближе к окраине Москвы, но ситуация с клиентами там особенно не отличается.

«Некоторые люди приходят чисто потешить свое эго, самоутвердиться за твой счет. И тут ты сам выбираешь, что делать — молча кринжевать, смеяться или что-то сказать. Но могут написать плохой отзыв на заведение», — посетовала она.

Один раз в здании отключили свет, а после того как он заработал — терминал для оплаты сломался и не запускался. Собеседница MSK1.RU предупреждала об этом, но, видимо, информация до чужих ушей так и не дошла.

Я говорю, что не смогу оплату картой принять, только наличными. В ответ мне: «Ну, конечно, вы тут деньги отмываете». Милена бариста

«Бесит, когда ты делаешь красивый латте-арт, думаешь: „Господи, как он хорош!“ А потом человек открывает крышку, засыпает туда сахар и размешивает», — поделилась Милена.

Латте-арт — это техника создания узоров и рисунков на поверхности кофейного напитка с помощью вливания вспененного молока.

Зачастую сотрудники общепита не могут ответить хамам Источник: Максим Бутусов / E1.RU

Раздражает девушку, когда в разгар «запары» приходят родители с детьми и говорят: «Платоша, выбери, что ты хочешь». И этот ребенок стоит 10 минут, всё вокруг горит, а ты не можешь пробить заказ.

Некоторые же клиенты не понимают, что каких-то напитков может не быть в наличии — как будто не просто ингредиентов нет, а просто сам бариста делать ничего не хочет.

Узнали себя в этих историях? Да, и не вижу в этом ничего плохого Возможно Нет, я идеальный клиент!

Читайте также наш разговор с профессиональным фотографом о том, что ее бесит в работе с людьми. Каждое воскресенье MSK1.RU публикует рубрику «Накипело!», где москвичи рассказывают о городских проблемах.