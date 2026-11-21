Рабочий пострадал от взорвавшегося огнетушителя Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В прокуратуре Ярославской области рассказали о рассмотрении судом дела о ЧП на предприятии, в результате которого пострадал 45-летний работник.

«С сентября 2013 года мужчина работал в организации по производству средств пожарной защиты в должности зарядчика огнетушителей. В июле 2025 года при зарядке очередного огнетушителя произошел разрыв корпуса баллона по шву. От произошедшего взрыва работник получил переломы костей, рваные раны, ушибы и ожоги кожи тела, профессиональная трудоспособность утрачена на 30 процентов», — сообщили в прокуратуре.

По информации правоохранителей, причиной разрушения корпуса баллона стал скрытый дефект сварного соединения трубы, то есть производственный брак.

Работник обратился в суд за компенсацией морального вреда с работодателя. И суд встал на его сторону, взыскав с предприятия 700 тысяч рублей.

«Суд согласился с доводами прокурора, отметившего в заключении по делу, что работодатель не обеспечил в полной мере соблюдение требований охраны труда при организации производственной деятельности, что и стало причиной несчастного случая на производстве», — отметили в прокуратуре.