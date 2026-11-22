Ярославские власти озвучили список мест, где в осенне-зимний период опасно переходить по льду. Постановление в мэрии подписали 17 ноября.
В перечень вошло 24 водных участка в городе. У каждого установили предупреждающий знак «Переход по льду запрещен».
«Осенью и зимой время на спасение крайне ограничено, настоятельно рекомендуем горожанам воздержаться от выходов на лед», — отметили в мэрии.
В перечень запрещенных для выхода на лед вошли:
Ленинский район
часть акватории Волги в районе проспекта Ленина, 2А.
Кировский район
часть акватории на водоразделе рек Которосли и Волги в районе Центрального пляжа и Стрелки у часовни и у стоянки автомобилей;
часть акватории Которосли в районе моста к Даманскому парку;
часть акватории Которосли в районе моста по проспекту Толбухина;
часть акватории Которосли в районе Комсомольского автодорожного моста;
часть акватории Которосли в районе Которосльной набережной и поймы реки;
часть акватории Которосли в районе Косого моста;
часть акватории Которосли в районе железнодорожного моста по улице Магистральной;
часть акватории Которосль у парка Подзеленье.
Заволжский район
часть акватории Волги в районе Октябрьского моста;
карьер с народным названием «Техас» на улице Шевелюха;
карьер на улице Папанина, 27;
часть акватории Волги в районе причала Свято-Введенского Толгского женского монастыря.
Дзержинский район
карьер № 1 в районе бывшей территории завода «Альтаир» (въезд со стороны ул. Волгоградской, ул. Труфанова);
пруд в парке 30-летия Победы;
часть акватории Волги в районе Павловской рощи (водозабор АО «ЯВК»).
Красноперекопский район
часть акватории Которосли в районе Комсомольского моста на улице Носкова, 12;
часть акватории Которосли в районе Толбухинского моста на улице Малая Пролетарская, 58);
часть акватории в районе железнодорожного моста через Которосль в районе Мышкинского переезда;
пруды (в районе Петропавловского парка: у средней школы № 32; у санаторной школы-интерната № 6; у церкви Петра и Павла; за церковью Петра и Павла;
пруд в парке культуры и отдыха «Нефтяник».
Фрунзенский район
часть акватории на водоразделе рек Которосли и Волги в районе яхтклуба «Адмирал»;
часть акватории на водоразделе рек Которосли и Волги (от д. 4А до д. 74 по 1-й Закоторосльной набережной);
пруд в парке «Судостроитель».
При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните в единую службу спасения: 101, 112
Напомним, в 2023 году в Ярославской области произошла страшная трагедия. Под лед Волги провалилась компания, в которой находился сооснователь группы Cream Soda. ЧП случилось в Диево-Городище Некрасовского района. Четверо погибли.