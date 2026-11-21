Вечером 20 ноября в Ярославле прошел концерт (0+) певицы МакSим. Звезда выступила на сцене «Арены-2000». Событие собрало сотни зрителей. Поклонники вспоминали свою юность, которая прошла под песни исполнительницы, и ждали главного хита — «Знаешь ли ты».
Зал был заполнен вспышками камер. Многие снимали выступление певицы на телефон, чтобы запечатлеть момент. Подпевали артистке и танцевали.
МакSим (наст. имя — Марина Абросимова, позже сменила фамилию на Максимова) — российская певица и музыкальный продюсер. Первые песни она написала еще в 15 лет. Огромный успех артистке принес выход дебютного альбома «Трудный возраст» (18+) в 2006-м. Уже в следующем году МакSим стала самой коммерчески успешной певицей в России. Среди ее главных хитов — «Знаешь ли ты» (18+), «Нежность» (12+), «Трудный возраст» (18+), «Ветром стать» (12+) и другие.
На концерте МакSим сменила три образа. Хит «Знаешь ли ты» прозвучал уже перед окончанием выступления. А потом, уже попрощавшись с публикой, певица вышла на сцену еще раз и спела две песни, аккомпанируя себе на гитаре.
Публикуем яркие фото с концерта.
А вам нравится МакSим?