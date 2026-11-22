Двое российских туристов погибли в результате лобового столкновения микроавтобуса и грузовика в Чили. Об этом сообщило издание Meganoticias.
«В результате столкновения двое пассажиров микроавтобуса, мужчина и женщина из России, погибли на месте», — говорится в сообщении.
Авария произошла на 160-м километре трассы CH-9 (Ruta 9 Norte), недалеко от поселка Вилья-Реноваль. Микроавтобус туристической компании Feel Patagonia ехал из Пунта-Аренаса на север, а грузовик с аргентинскими номерами двигался навстречу со стороны Пуэрто-Наталеса.
Тела оставались внутри туристического микроавтобуса, пока карабинеры не освободили место происшествия. Движение на трассе остановили по указанию прокуратуры до прибытия отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий (SIAT). Он выясняет причины и обстоятельства аварии.
Еще пять человек пострадали, среди них двое российских туристов, водитель микроавтобуса, его пассажир и водитель грузовика. Им сначала оказали помощь сотрудники скорой помощи (SAMU), рассказал капитан первой пожарной части, участвовавший в спасательной операции, изданию Milodón Comunicaciones. Травмы первоначально считались незначительными, всех перевезли в Пуэрто-Наталес для дальнейшего лечения.