Полиция выясняет, кто был виновником аварии Источник: ahoracalafate.com.ar

Двое российских туристов погибли в результате лобового столкновения микроавтобуса и грузовика в Чили. Об этом сообщило издание Meganoticias.

«В результате столкновения двое пассажиров микроавтобуса, мужчина и женщина из России, погибли на месте», — говорится в сообщении.

Авария произошла на 160-м километре трассы CH-9 (Ruta 9 Norte), недалеко от поселка Вилья-Реноваль. Микроавтобус туристической компании Feel Patagonia ехал из Пунта-Аренаса на север, а грузовик с аргентинскими номерами двигался навстречу со стороны Пуэрто-Наталеса.

Тела оставались внутри туристического микроавтобуса, пока карабинеры не освободили место происшествия. Движение на трассе остановили по указанию прокуратуры до прибытия отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий (SIAT). Он выясняет причины и обстоятельства аварии.