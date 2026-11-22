В Ярославской области начали реставрировать самую высокую сельскую колокольню в России. Находится она в Поречье-Рыбном при церкви Никиты Мученика, высота составляет 82 метра. О начале реставрационных работ сообщил глава региона Михаил Евраев.
«Сохранить такой объект для будущих поколений — наша общая задача. Колокольня является частью исторического облика Поречья-Рыбного и важной достопримечательностью всего региона. Рассчитываем, что после завершения работ она станет местом притяжения жителей и гостей Ярославской области», — написал губернатор у себя в соцсетях.
История колокольни
Когда-то Поречье-Рыбное считалось одним из богатейших сёл Ярославской области. Здесь сохранились богатые купеческие дома и каменные постройки XVII века. Раньше именитые князья выбирали Поречье-Рыбное для охоты, также село славилось плодородными землями. Крестьянские семьи зарабатывали огромные деньги на продаже овощей и фруктов, выращенных на этой земле.
Согласно легенде, на свои кровные они построили невиданной длины колокольню при церкви Никиты Мученика в центре села. Это самая высокая в России колокольня вне города, ее высота достигает 82 метров. Памятник является объектом культурного наследия федерального значения.
В ходе реставрации планируют восстановить фасады, настенную живопись, лестницу и установить часы. Ранее глава региона отмечал, что если в ближайшее время не приступить к восстановлению колокольни, то она может просто рухнуть.
Глава Поречья-Рыбного Ольга Кутинская еще в 2024 году сообщала, что администрацией был подписан трехсторонний договор с благотворителем — им выступает фонд «Отчий дом» — и компанией, которая занимается реставрациями, ООО «Коэнергия».
Благотворительный фонд «Отчий дом» был образован в июне 1996 года в Москве. Директором выступает Валентина Бородина. Ранее она также была связана с региональным благотворительным фондом «Лечим вместе» и автономной некоммерческой организацией по оказанию помощи детям-сиротам «Детский дом». По данным сервиса «Контур.Фокус», на конец 2025 года выручка благотворительного фонда составляла 36,6 млн рублей при чистом убытке 7,1 миллиона.
ООО «Коэнергия» было образовано в мае 2009 года в Москве. Гендиректор — Александр Кондратьев. Основная деятельность компании заключается в работе в сфере архитектуры, инженерных изысканиях и предоставлении технических консультаций в этих областях. По данным сервиса «Контур.Фокус», на конец 2025 года ООО «Коэнергия» при выручке 659,1 миллиона рублей получила 153,1 миллиона рублей чистой прибыли.
Служба охраны объектов культурного наследия Ярославской области одобрила проект реставрации. Документация была разработана региональным Проектным институтом с учетом требований по сохранению исторического облика памятника.
Недавно в Ярославле определили подрядчика, который займется реставрацией исторической смотровой площадки на Волжской набережной. Она была построена почти 180 лет назад перед резиденцией губернаторского дома.