Когда-то Поречье-Рыбное считалось одним из богатейших сёл Ярославской области. Здесь сохранились богатые купеческие дома и каменные постройки XVII века. Раньше именитые князья выбирали Поречье-Рыбное для охоты, также село славилось плодородными землями. Крестьянские семьи зарабатывали огромные деньги на продаже овощей и фруктов, выращенных на этой земле.

Согласно легенде, на свои кровные они построили невиданной длины колокольню при церкви Никиты Мученика в центре села. Это самая высокая в России колокольня вне города, ее высота достигает 82 метров. Памятник является объектом культурного наследия федерального значения.