Лучшее лекарство при ОРВИ — обильное питье и отдых, а не горсть таблеток Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Первое, что советуют доктора, — при простуде идите на больничный и постарайтесь больше отдыхать, а не пытаться из дома сдать отчет через силу. Бежать на работу или тащить работу с собой — это, пожалуй, одна из главных ошибок в лечении вируса, которая чревата осложнениями. И еще — не пытайтесь ускорить выздоровление при помощи чудодейственных препаратов, это может быть слишком опасно. Чем именно — читайте в материале «Доктора Питера».

Почему большинство ОРВИ проходит самостоятельно

Насморк, першение в горле, повышенная температура, слабость — всё это классические симптомы, их нам обеспечивает реакция иммунитета на вирус. Организм таким образом сообщает: я всё понял, разворачиваю оборону, принимаю меры.

В большинстве случаев человек выздоравливает за 7–10 дней, а легкий кашель и заложенность носа могут сохраняться 2–3 недели. Дети болеют немного дольше, вполне способны подцепить простуду несколько раз за сезон, так как «меняются» вирусами в садах и школах.

Когда самолечение становится опасным

Одно дело — сбивать температуру при необходимости, пить много теплой жидкости, отдыхать. Такое самолечение врачи только приветствуют. Другое — пробовать на себе методы лечения из серии «а я вот это пробовал — помогло» или «бабушка всегда так делала».

«Проблема не в том, что люди лечатся дома. Проблема в том, чем они лечатся и что пропускают. Самолечение становится опасным в двух ситуациях: когда пациенты принимают препараты, которые не помогают, а вредят, и когда за простудой остается незамеченным нечто серьезное», — говорит Дмитрий Карпенко, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета.

Врач назвал пять главных ошибок, которых стоит избегать при лечении ОРВИ.

1. Пить антибиотики на всякий случай

«Это главная проблема. Люди принимают их при ОРВИ, боли в горле, кашле, гриппе, высокой температуре и даже для профилактики. Причем большинство покупают антибиотики в аптеке без рецепта», — говорит Дмитрий Карпенко.

Что происходит на самом деле, когда вы пьете антибиотики:

лекарства не убивают вирусы и не сокращают течение ОРВИ, но могут вызвать побочные эффекты (диарею, аллергию, нарушение микробиоты);

каждый лишний курс повышает вероятность формирования устойчивых бактерий, в итоге появляется резистентность, из-за которой антибиотик не спасет от серьезной болезни;

препараты маскируют картину. Если вы приняли антибиотик «вслепую», врачу потом сложнее поставить диагноз.

Антибиотик действительно нужен, когда есть бактериальное осложнение, например пневмония, подтвержденная стрептококковая ангина, бактериальный синусит с типичной картиной. Однако назначать его может только врач, сами себе вы ни диагноз не поставите, ни дозировку не определите.

2. Горстями принимать противовирусные препараты

Против гриппа и коронавируса действительно существуют препараты с доказанной эффективностью, но они работают, если их начать принимать в первые 48 часов.

Обычно эти препараты прописывают людям из группы риска — пожилым, например, или тем, у кого ослаблен иммунитет.

3. Использовать капли в нос несколько недель

Сосудосуживающие препараты хороши, чтобы на несколько дней облегчить дыхание и сон, но это не лечение насморка.

Использовать их дольше 5–7 дней нельзя: может развиться медикаментозный ринит, когда слизистая привыкает и без капель нос просто не дышит. В идеале стоит пользоваться каплями только 3–4 дня, не больше.

4. Постоянно пить жаропонижающие и комплексные порошки

Одна из опаснейших ошибок — это двойной прием парацетамола.

«Человек пьет таблетку отдельно и горячий напиток из пакетика, в котором тоже парацетамол. Передозировка этим действующим веществом дает серьезные осложнения на печень. Всегда читайте состав и считайте суточную дозу по всем препаратам вместе», — говорит Дмитрий Карпенко.

В составе некоторых лекарств также есть ибупрофен — он противопоказан при язве желудка, тяжелых заболеваниях почек и некоторых других состояниях. Порошок с ним легко может навредить.

Кстати, аспирин нельзя давать детям. При ОРВИ и гриппе у детей и подростков он может вызывать синдром Рея. Это редкое, но крайне опасное состояние, при котором одновременно страдают печень и головной мозг.

«Метамизол натрия детям до 12 лет не рекомендуется из-за риска нарушений крови и функции почек. Это прямо записано в памятках для родителей», — говорит врач.

5. Практиковать народные методы лечения

Мед, теплое питье и куриный бульон действительно могут помочь. Однако стоит избегать следующих методов:

горячие ванны и прогревания при температуре;

закапывание эфирных масел в нос;

ингаляции над кипящей водой.

Всё это может стать причиной ожогов, сильнейшей аллергии и еще больше усугубить течение болезни.

Кстати, парить ноги в горячей воде тоже нельзя, как и ставить себе банки. Это может стать причиной резких скачков давления, распространения инфекции на другие ткани и органы через ток лимфатической жидкости.

«Термометр, физиологический раствор или солевой спрей для носа, один препарат парацетамола или ибупрофена, раствор для пероральной регидратации — вот что должно быть у вас дома. Антибиотиков про запас в аптечке быть не должно: их выбор, дозу и длительность определяет врач», — заключил эксперт.

Когда без врача не обойтись

Иногда даже при простуде лечение подручными средствами не дает нужного и быстрого эффекта — может потребоваться консультация врача. Врач-терапевт Иван Ромасов перечислил ситуации, когда обязательно надо обратиться за медпомощью:

простуда длится дольше 10 дней;

появились тяжелые или непривычные симптомы: лихорадка, сопровождающаяся температурой выше 38 °C в течение трех дней и дольше, сильные головные боли, одышка, боли в грудной клетке;

на фоне простуды появились судороги, тремор, рвота, выраженное головокружение и обмороки;

у заболевшего уже есть хронические заболевания (к примеру, сердечно-сосудистые, диабет, астма);

возраст старше 65 лет;

кашель сохраняется дольше 2–3-х дней или при кашле начала отходить мокрота, важно исключить внебольничную пневмонию.