Дешевых авиабилетов хотят сделать больше, а детское такси — доступнее Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Ежедневно в мире происходит множество событий, уследить за всеми просто невозможно. Поэтому мы собираем самое главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги уходящей недели, где расскажем о происшествиях, законопроектах и о том, что нас ждет впереди.

Какие выплаты вырастут в 2027 году

В 2027 году ожидается повышение прожиточного минимума в России. Это приведет к росту ряда социальных выплат.

Прожиточный минимум увеличится на 6,8% до 20 227 рублей на человека. Для трудоспособного населения он составит 22 047 рублей, для пенсионеров — 17 395 рублей, а для детей — 19 620 рублей.

Это повышение затронет такие социальные выплаты, как пособия малоимущим семьям, единое пособие на детей, ежемесячные выплаты из материнского капитала и социальные доплаты к пенсиям.

Наценки на поездки в такси по детскому тарифу ограничат законодательно

Власти планируют ограничить наценки за перевозку детей в такси. Эту норму хотят закрепить на законодательном уровне, рассказал вице-премьер Андрей Никитин.

«Мы предлагаем законодательно ограничить возможность дифференцировать тарифы в зависимости от возраста и брать дополнительную плату за перевозку детей», — заявил Никитин в беседе с РИА Новости.

Минтранс вместе с депутатами Госдумы уже подготовил пакет поправок. В ближайшие несколько месяцев документ могут вынести на публичное обсуждение.

Больше россиян смогут летать по сниженным ценам

Льготных билетов станет больше. Об этом сообщил глава Минтранса Дмитрий Ядров.

Ведомство намерено пересмотреть список маршрутов, получающих господдержку, и сделать акцент на региональных направлениях. При этом расходы останутся в пределах текущих лимитов. Обновить условия субсидирования могут ориентировочно в третьем квартале 2027 года.

«Число билетов должно в связи с этим увеличиться», — сказал Ядров в разговоре с ТАСС.

Пик заболеваемости гриппом ожидается в ближайшие месяцы

Пик заболеваемости вирусами гриппа, по прогнозам, придется на январь. Об этом заявил академик РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.

«Предсказать точно мы не можем, но научно обоснованное предположение состоит в том, что в январе будет пиковая заболеваемость вирусами гриппа. Это на 90% так», — предупредил академик в беседе с РИА Новости.

В наступающем эпидсезоне будут одновременно циркулировать несколько вариантов вируса: свиной (H1N1) и гонконгский (H3N2) подтипы гриппа А, а также один из подтипов вируса гриппа типа B. По данным Минздрава России, в прошлом сезоне (2025/2026), как и в 2023/2024-м, активнее всего распространялся H3N2, а H1N1 почти не встречался.

Грипп в дальнейшем может привести к пандемии, но при появлении типа A с генами от животных. Как отметили во Всемирной организации здравоохранения, такой вирус сможет эффективно передаваться от человека к человеку. Поскольку у большинства людей к нему нет иммунитета, инфекция может быстро охватить большие территории, причем необязательно в традиционный сезон.

70 вулканов в России могут начать извержение в любой момент

Извержения более 70 вулканов могут произойти в любое время. Об этом сообщил младший научный сотрудник Единой геофизической службы РАН, геолог, сейсмолог Андрей Клянчин.

Большая часть таких вулканов расположена на Камчатке и Курильских островах. Они входят в Тихоокеанское огненное кольцо. Это одна из самых активных сейсмических зон планеты. Сильные землетрясения могут дополнительно провоцировать извержения и обвалы, добавил Клянчин.

«Извержения вулканов на Камчатке и Курильских островах могут произойти в любой момент, но их вероятность и масштаб зависят от текущей сейсмической и вулканической активности. В настоящее время эксперты прогнозируют продолжение и усиление активности сразу нескольких вулканов в ближайшее время», — сказал сейсмолог в разговоре с РИА Новости.

Татьяна Ким покинула пост гендиректора Wildberries

Предприниматель Татьяна Ким больше не является генеральным директором ООО «Вайлдберриз». Данные об этом появились в Едином государственном реестре юридических лиц.

Новым руководителем компании стал Алексей Куликов. Параллельно он является директором «ВБ Инжиниринг» и руководит рекламным агентством «Диджико».

В пресс-службе RWB пояснили, что операционная деятельность группы сосредоточена в основной компании холдинга, поэтому смена главы юрлица не повлияет на работу бизнеса. Татьяна Ким продолжит заниматься стратегическим развитием группы RWB.

Правила приема пациентов в поликлиниках

Минздрав планирует обновить правила работы терапевтов. Ожидается, что документ вступит в силу с 1 января 2027 года.

В первую очередь он предполагает возможность оказания терапевтической помощи с применением телемедицинских технологий. Речь идет в том числе и о дистанционном наблюдении за пациентами с артериальной гипертензией и сахарным диабетом.

В случае затруднений с постановкой диагноза или подбором терапии терапевт направит пациента к профильному специалисту. После консультации терапевт продолжит лечение по рекомендациям коллеги, включая дистанционное взаимодействие. Если потребуется, пациента направят в другую клинику.

В проекте отдельно рассматривается оказание помощи на дому и работа мобильных медицинских бригад. Планируются выезды в отдаленные населенные пункты, а для профилактики — на предприятия и в образовательные учреждения. При выявлении угрозы эпидемии медики смогут проводить обходы домов и квартир для выявления заболевших и контактных лиц.

Появятся три новых дорожных знака

В России планируют ввести новые дорожные знаки, которые будут регулировать движение средств индивидуальной мобильности (СИМ), то есть электросамокатов, гироскутеров, электроскейтбордов и велосипедов. Об этом говорится в проекте поправок к Правилам дорожного движения (ПДД), разработанном Министерством транспорта.

В список новых знаков вошли:

«Зона запрета движения СИМ»;

«Велопереезд»;

«Велопешеходный переход».

Минтранс определяет средством индивидуальной мобильности наземный транспорт с электродвигателем мощностью от 100 до 250 Вт. Для управления им водительское удостоверение не потребуется.

Согласно новым правилам, управлять СИМ смогут только люди, достигшие 16 лет. Им запрещается перевозить пассажиров и находиться в нетрезвом состоянии. Они обязаны останавливаться по требованию полиции и соблюдать правила дорожного движения при ДТП, как и другие водители.

Скончался стендап-комик, который выглядел как ребенок

Умер 29-летний стендап-комик Элдос Алмазов. Он долгое время боролся с онкологическим заболеванием.

По словам двоюродной сестры Айданы, Элдос три года боролся с раком костей. О его уходе она сообщила в комментарии к последнему посту в Telegram-канале артиста.

«Во время операции мы потеряли Элдоса. Это огромная утрата для всех нас, особенно для его родителей. Родные Элдоса, особенно его мама и папа, очень долго боролись с этой болезнью. Только Всевышний знает, через какие тяжелые дни и испытания им пришлось пройти», — написала в его Telegram-канале двоюродная сестра Айдана.

Элдос Алмазов — стендап-комик и стример из Киргизии, получил известность в России после участия в шоу «Открытый микрофон» на ТНТ. Также он участвовал в других юмористических проектах. В детстве у него диагностировали гипофизарный нанизм — его рост составлял около 130 см, поэтому даже в зрелом возрасте он выглядел очень юно.

Элдос родился в Кыргызстане. Там же прошли его похороны.

Умер звезда «Санта-Барбары» Ларри Пойндекстер

Умер американский актер Ларри Пойндекстер. Об этом сообщает издание Deadline.

Актера сбила машина, когда он переходил дорогу. Врачи планировали сделать ему операцию в связи с переломами ребер. Однако не успели. Спасти Пойндекстера не удалось. Ему было 66 лет.

Зрители запомнили актера по роли Джастина Мура в сериале «Санта-Барбара», он появился в 23 эпизодах. Также Пойндекстер снялся в сериале «Друзья». В его фильмографии насчитывается почти 200 кино и телепроектов. Среди них: «Скорая помощь», «Мыслить как преступник», «Касл», «Папе снова 17» и другие. Помимо актерской работы он занимался театральными постановками и музыкой.

Новый штамм коронавируса оказался опаснее предыдущих

Новый вариант коронавируса PJ.2.1, известный как «супермутант», представляет большую опасность по сравнению с предыдущими. Он более агрессивно поражает жизненно важные органы.

Немецкие ученые провели эксперименты, которые показали, что этот вариант вируса распространяется в 1,5–2,5 раза быстрее других подвидов омикрона. Кроме того, он значительно превосходит другие штаммы SARS-CoV-2 по способности внедряться в клетки почек.

Такая ситуация возникла впервые. Во время пандемии коронавируса отмечались случаи поражения дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта, отметил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в беседе с «Известиями». Однако массовых поражений почек тогда не регистрировали.

Европу захватывает супербактерия

Опасная супербактерия Klebsiella pneumoniae, устойчивая к большинству препаратов, стремительно распространяется в больницах стран Европы. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на отчеты Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

С 2019 по 2025 год число заражений выросло на 72%. Отдельные разновидности бактерии демонстрируют полную невосприимчивость практически ко всем антибиотикам, включая препараты новейшего поколения. Эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко не исключил, что она уже есть в России.

Чаще всего бактерия поражает легкие и вызывает пневмонию, однако способна провоцировать и заболевания других органов. Среди них инфекции мочевыводящих путей и кровотока, вплоть до сепсиса. Уровень смертности от заболеваний, спровоцированных этими штаммами, достигает 40–70%.

Школьники начнут проводить физические и химические эксперименты на ЕГЭ

Школьники будут проводить реальные эксперименты из программы по физике и химии на тестировании новых заданий ЕГЭ. Об этом сообщили в Рособрнадзоре.

Для школьников проведут инструктаж. Они будут работать по технике безопасности под контролем учителей-предметников. Оценивать выполнение заданий будут после завершения экспериментов и сдачи письменных работ.

Выпускникам пока не стоит переживать. В ближайшие два года экспериментальную часть в ЕГЭ по физике и химии вводить не будут, сообщал ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Студентов лишат связи и интернета в вузе

В университетах предложили создать специальные комнаты без связи для проведения экзаменов и зачетов. С такой инициативой выступил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Вузам пора создавать специальные комнаты с контуром, в который не проникает никакая связь. Для этого никаких разрешений от ФСТЭКа, от комиссии по радиочастотам не требуется. Если говорить об экзаменах и зачетах в университетах, почему бы университетам такое не сделать?» — сказал Музаев.

В Госдуме рассмотрели новые законы

Госдума в первом чтении одобрила пакет законопроектов. Они касаются ужесточения штрафов, упрощения госзакупок и новых правил рекламы и военной службы.

Штрафы вырастут сразу по нескольким статьям: за дискредитацию ВС РФ, экстремистские материалы, хулиганство, нарушения на митингах, курение и распитие алкоголя в неположенных местах. Закупки станут быстрее: порог для МСП по котировкам поднимут до 10 миллионов рублей, срок извещения об аукционе сократят до семи дней, продлят антикризисные меры. В рекламе закрепят позитивный образ многодетной семьи: отраслевые объединения выработают обязательные правила, в соцрекламе — только благополучные семьи (с 1 марта 2027-го). Предельный возраст службы для женщин предлагают поднять с 45 до 50 лет, а в запасе — для офицеров с 50 до 55 лет. Новые правила будут действовать только для поступивших на службу после вступления закона в силу.

Произошло несколько крупных сбоев интернет-сервисов

Пользователи по всей России 17 ноября столкнулись с чередой сбоев в работе популярных онлайн-сервисов и интернет-провайдеров. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает жалобы пользователей в реальном времени.

В разных регионах заметили массовые проблемы с доступом к мобильному и домашнему интернету, а также телевидению. Неполадки отмечали жители Москвы, Санкт‑Петербурга, Новосибирской, Самарской, Иркутской и других областей, Краснодарского края.

Значительная часть жалоб касалась сервисов Google. У пользователей долго грузилась или полностью не открывалась поисковая выдача, перебои наблюдались и в отдельных облачных сервисах компании. Одновременно не работал чат‑интерфейс нейросети DeepSeek. При попытке обратиться к сервису появлялось сообщение о том, что сервер занят. Подобные проблемы происходили и на стриминговых сервисах.

Еще один сбой произошел у российского хостинг‑провайдера Timeweb. Компания подтвердила неисправность сетевого оборудования, из‑за которой оказались недоступны сайты клиентов, виртуальные серверы и личные кабинеты. Проблема затронула не только Россию, но и зарубежные площадки в Казахстане, Германии и Нидерландах.

The Economist опубликовал новую обложку с прогнозом на 2027 год

Журнал The Economist представил обложку-ребус из спецвыпуска The World Ahead 2027 и кратко обозначил ключевые сюжеты. Главный фокус — «посттрамповская эра». Редакция ожидает от экс-президента новых указов, судебных споров и внешнеполитических авантюр.

Среди главных рисков в анонсе назвали эскалацию вокруг Ирана, рекордную жару из-за супер-Эль-Ниньо и угрозу продовольственной безопасности, а также нарастающие финансовые риски в секторе ИИ.

В Европе прогнозируют усиление популизма и давление на рынок облигаций, а в Азии — растущую военную активность Пекина в отношении Тайваня. В числе прочих тем — эффект препаратов для похудения, удешевление космических запусков и тренды в кинематографе.

Алименты от богатых родителей разрешили сокращать

Алименты при очень высоких доходах родителя будут считать иначе. Суды не должны механически применять долю от заработка, если выплаты многократно превышают реальные потребности ребенка. В таких случаях допускается уменьшить долю или назначить алименты в твердой сумме — главное, чтобы интересы несовершеннолетнего не пострадали.

Как пояснили в Конституционном суде, ориентиром служит планка свыше 2,4 миллиона рублей в год. Выплаты в районе 200–300 тысяч рублей в месяц при отсутствии особых обстоятельств могут считаться достаточными. Если у ребенка есть дополнительные нужды, например лечение или специальное обучение, сумма может быть выше.

Поводом для разъяснения стала жалоба вратаря «ПСЖ» и сборной России Матвея Сафонова, который оспаривал размер алиментов на дочь. Теперь позиция КС обязательна для всех судов, спорные дела могут пересмотреть, а законодателю рекомендовано прописать четкие критерии для таких расчетов.

Эстония закроет границу с Россией

Власти Эстонии решили закрыть границу с Россией. Попасть через автомобильные КПП туда будет нельзя. Указ вступит в силу с 1 декабря.

Через полгода власти оценят эффективность введенных ограничений и их влияние на безопасность республики, заявил премьер-министр Кристен Михал. От Москвы незамедлительно последовал ответ.

«В случае реализации этих планов со стороны Таллина наша страна предпримет необходимые ответные политико-дипломатические меры для обеспечения своих национальных интересов», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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