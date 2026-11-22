Ярославец бросил курить после 20 лет стажа Источник: Лина Саитова / 116.RU

О вреде курения, пожалуй, знают все. Более того, почти каждый курильщик хоть раз в жизни пытался бросить это дело. Врачи говорят, что чем больше стаж человека с зависимостью, тем сложнее от нее отказаться. Люди с возрастом редко меняют свои привычки, а годы курения формируют никотиновую зависимость.



35-летний ярославец Михаил начал курить в 15 лет. Сначала это казалось баловством, но потом превратилось в привычку, от которой оказалось непросто избавиться. Он несколько раз пытался бросить, но зависимость возвращалась. В 34 года Михаил решил проверить, сколько он сможет продержаться без курения. С тех пор прошел год — эксперимент идет успешно.

Что ему помогло завязать с вредной привычкой и как он продолжает бороться с собой до сих пор — читайте в колонке от первого лица.

Отправной точкой стала болезнь

Все началось с затянувшейся ангины. У меня сильно болело горло, пришлось провести две недели в больнице. Выходить на перекуры было проблематично, и физически курить с больным горлом совсем не хотелось. Получилось так, что обстоятельства сами вынудили меня на время отказаться от сигарет. А когда я выздоровел, подумал: раз уже столько продержался, почему бы не продолжить?

Сначала поставил себе небольшую цель — продержаться месяц. Когда этот срок закончился, решил продолжить эксперимент. Так постепенно прошел год. Михаил ярославец

Самым сложным оказался стресс

Отказаться от курения было нелегко. Особенно тяжело было во время стресса — на работе, в личной жизни, когда хотелось как-то отвлечься или успокоиться.

Я пытался заменить привычку. Так стал гораздо больше есть, мне постоянно хотелось что-нибудь жевать. Это помогало переключить внимание. Однажды попробовал специальные бутафорские сигареты из иван-чая. Было так противно, что после этого мне еще меньше хотелось возвращаться к курению.

Из положительных изменений — я стал больше гулять на свежем воздухе. Могу несколько часов ходить практически без остановок на отдых. Раньше такое давалось гораздо сложнее.

Помогла удаленка

Я постарался дистанцироваться от людей, которые курят. Мне в этом смысле помогла удаленная работа — не нужно постоянно находиться рядом с коллегами, которые выходят на перекуры.

Оказалось, что желание закурить может вызвать даже запах и вид табачного дыма. Триггерами становились курящие люди на улице и даже сцены курения по телевизору. Поэтому я старался по возможности избегать таких ситуаций.

У каждого свой момент, когда он готов бросить

Родные и близкие не раз пытались убедить меня отказаться от курения. Рассказывали о вреде, присылали статьи, напоминали о последствиях для здоровья. Но на меня это практически не действовало. Я и сам прекрасно понимал, что курение вредно. А постоянные упреки и напоминания скорее раздражали.

При этом я знаю людей, которым помогла специальная литература с рекомендациями и советами по отказу от курения. Некоторым моим знакомым такие книги действительно пригодились.

Думаю, здесь нет универсального рецепта. Человек должен сам прийти к осознанию того, что хочет изменить свою жизнь.

Тем, кто тоже хочет бросить, но постоянно откладывает это на потом, я бы посоветовал обратить внимание на периоды болезни. Например, когда сильно болит горло, курить физически неприятно, и человек на какое-то время отказывается от сигарет. В моем случае именно так и получилось.

Болезнь сама по себе не избавляет от зависимости, и я не считаю ее способом лечения. Но если человек уже задумался об отказе от курения, такой перерыв может стать поводом сделать следующий шаг. Михаил ярославец

Сейчас я не курю уже год. Бывают дни, когда приходится буквально пересиливать себя. Но я понял одну вещь: бросить курить — это ежедневная работа над собой. И я рад, что однажды решил проверить себя.

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