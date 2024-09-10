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Образование Оптимизация школ подробности «Воспитателей привлечь не можем»: губернатор высказался об объединении школ в Ярославской области

«Воспитателей привлечь не можем»: губернатор высказался об объединении школ в Ярославской области

Глава региона впервые прокомментировал оптимизацию в системе образования

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1 комментарий

Глава региона объяснил, зачем объединяют школы и детские сады

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев впервые высказался об объединении школ и детских садов в регионе. По его словам, появятся пять образовательных комплексов: один в Переславле-Залесском и по два в Ярославле и Рыбинске.

— Сразу обращаюсь к родителям — в образовательном процессе ничего не изменится. Как дети ходили в свои школы и детские сады, так и будут ходить. Количество учителей остается прежним. Число учащихся также не изменится, — пояснил Михаил Евраев.

Он сообщил, что с помощью оптимизации получится повысить зарплаты коллективам школ и детских садов.

— Централизация ресурсов открывает новые возможности для самих школ и коллективов. И главная из них — повышение заработной платы. Не должны нянечки в детских садах работать за 20 тысяч рублей, а деньги идти на многочисленных начальников. Мы воспитателей привлечь на работу не можем, зато у некоторых директоров школ по семь замов. Это неправильно, — рассказал губернатор. — Единая система управления и сокращение административного аппарата позволят усовершенствовать организационную структуру, высвободить средства на повышение оплаты труда.

По словам Михаила Евраева объединение детских садов и школ будет положительно влиять на детей. Также согласно идеям оптимизации в формате единого комплекса будет проще развивать профильные классы, вводить кружки и секции.

— Для нашего региона проект пилотный, и в то же время объединение в сильные, кадрово и технически укомплектованные комплексы — это федеральный тренд, который уже показал свою эффективность в других регионах, — рассказал глава региона.

Как все начиналось

Напомним, осенью 2024 года в Ярославской области объявили о масштабной оптимизации в сфере образования.

В столице Золотого кольца, согласно постановлению мэра города Артема Молчанова, собираются срастить 14 учебных учреждений в два образовательных комплекса.

Согласно постановлению, к школе № 49 присоединят школы № 7, 42, детские сады № 37, 75, 102, 124. Реорганизованные школы и детсады станут муниципальным образовательным учреждением средняя общеобразовательная школа «Образовательный комплекс № 1 „ПРОГРЕССиЯ“». Также к школе № 39 решено присоединить школы № 72, 81, детские сады № 16, 128, 209, 211. Общее наименование — муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «Образовательный комплекс № 2 „Вектор“».

Чиновники объясняли, что оптимизация задумана для того, чтобы улучшить образование и повысить зарплаты. Мы публиковали их точку зрения.

Но не все родители довольны нововведениями. Мамы и папы учеников элитной 42-й школы взбунтовались против оптимизации. Они уверены, что, если их учебное учреждение объединят с школами № 7, 49 и детсадами № 37, 75, 102, 124, качество образования снизится. На фоне скандала уполномоченный по правам детей Михаил Крупин обратился в прокуратуру, а мэр Ярославля Артем Молчанов назначил собрание с педсоставом и родительским комитетом. А жительница города и вовсе подала иск в суд, требуя признать объединения незаконными.

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Оптимизация Объединение школ Губернатор Система образования
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Комментарии
1
Гость
10 сентября 2024, 18:28
Врут они !!!!!!!! Не верьте ему!!! Президент России учился без всяких оптимизаций! А ваши дети чем хуже!?!!!!!???!!?! Диллинджер
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