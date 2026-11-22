Видео момента ДТП, где 20-летний водитель сбил женщину Источник: Подслушано Ярославль (18+) / Max

Появилось видео момента ДТП, где 20-летний водитель каршеринга сбил женщину. Авария произошла вечером 21 ноября на улице 8 Марта в Красноперекопском районе.

По информации полиции, за рулем машины «Джили» был 20-летний парень. На место выехали сотрудники экстренных служб. Пострадавшую доставили в больницу.

Спустя день в соцсетях появилась запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно, что женщина стоит на перекрестке, пытаясь перейти дорогу в неположенном для этого месте. На дороге не видно ни светофора, ни разметки. Тем не менее ярославна, посмотрев по сторонам, уверенно двинулась вперед. Ехавшую машину она не заметила.

Сразу после столкновения водитель остановился и вышел из машины. Пострадавшая лежала на асфальте.

ДТП произошло в Красноперекопском районе Источник: Подслушано Ярославль (18+) / Max

В полиции ранее сообщали, что обстоятельства происшествия уточняются. В настоящее время сведений о тяжести травм пострадавшей нет.

Как только появятся подробности, мы сразу же опубликуем.