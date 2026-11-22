SHAMAN рассказал, почему предпочитает не есть перед концертом Источник: Дмитрий Емельянов \ E1.RU

В день своего 35-летия певец SHAMAN (Ярослав Дронов) приоткрыл закулисье и рассказал, что обязательно должно быть в его гримерке перед концертом. Эти требования он закрепил в райдере.

В гримерке артиста на каждом концерте обязательно должен быть портрет Президента России Владимира Владимировича Путина. Это принципиальная позиция исполнителя.

«Первая позиция в списке — портрет нашего президента Владимира Владимировича, об этом уже все знают. Он стоит у меня в гримерке на каждом концерте», — рассказал SHAMAN.

Еще один пункт райдера — березовый сок. Всегда ли его находят для артиста перед концертом, он не уточнил.

«Эта позиция была включена скорее для юмора, потому что русский человек должен пить березовый сок», — добавил Дронов.

В остальном в его райдере — минимум: только чай, кофе, вода и фрукты. Певец предпочитает не выступать на полный желудок.

«Перед концертами я не ем, потому что потом невозможно петь и двигаться на сцене, очень тяжело. Это сравнимо с тем, чтобы поесть перед кардиотренировкой или беговой дорожкой», — объяснил SHAMAN в интервью РИА Новости.

Источник: SHAMAN / Telegram

SHAMAN — заслуженный артист России. 22 ноября он отмечает 35-летие. Юбилей певец встречает с большим концертом в Государственном Кремлевском дворце. Одной из главных фишек станет симфонический оркестр. Незадолго до выступления он выпустил видео, где обещал презентовать свой новый образ на шоу, а именно показать новые штаны, взамен кожаных, которые сжег в печи.