Кого будут увольнять при объединении школ, а кому повысят зарплаты? Ярославские власти раскрыли данные

Власти рассказали, как будет проходить оптимизация в регионе Источник: Александра Мамонтова











В Ярославской области продолжаются разговоры об объединении школ и детских садов. По данным властей, в регионе должно появиться пять новых образовательных комплексов: два в Ярославле, два в Рыбинске и один в Переславле-Залесском.

В ответ на запрос 76.RU в правительстве Ярославской области пояснили, как будет проходить оптимизация. В этом материале рассказываем, сколько людей планируют сократить, а также кому и на сколько повысят зарплаты.

Школы и сады выбирают муниципалы

В правительстве Ярославской области еще раз напомнили, выбирать, какие школы и сады будут объединены — прерогатива муниципальных властей. То есть, в Ярославле эти вопросы решает мэрия, в Рыбинске и Переславле-Залесском — администрации городских поселений. Также муниципалы определяют кадровый состав школ и назначают руководителей.

Власти предупредили: после реорганизации изменится штатное расписание сотрудников, но учителей это не коснется.

— После реорганизации образовательных учреждений в образовательный комплекс штатное расписание будет пересмотрено по административно-управленческому, учебно-вспомогательному и младшему обслуживающему персоналу. Изменения не коснутся только педагогических работников, — рассказали в правительстве Ярославской области.

Правда, по этому пункту возникает вопрос. Ранее глава Рыбинска Дмитрий Рудаков предлагал завучам взять в нагрузку педагогические часы, «чтобы не пострадать по зарплате». По логике получается, что если заместители возьмут на себя преподавание, расписание всё равно будет изменено.

«Пройдет с выплатой компенсаций»

По данным правительства Ярославской области, по двум комплексам в Ярославле будет сокращено 72 человека. Власти уточняют, что это — менее 10% от общей численности. Сколько сотрудников школ и детских садов уволят в Рыбинском и Переславском районах — не уточняется.

— Сокращение всех работников пройдет с соблюдением трудового законодательства, с выплатой всех компенсаций работникам согласно статье 178 ТК РФ, — уточнили в правительстве региона.

По данным сайта «КонсультантПлюс», при расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации, либо сокращением численности или штата работников организации, увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка. В случае, если длительность периода трудоустройства работника, уволенного в связи с ликвидацией организации, либо сокращением численности или штата работников организации превышает один месяц, работодатель обязан выплатить ему средний месячный заработок за второй месяц со дня увольнения или его часть пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся на этот месяц.

Власти неоднократно говорили, что одна из основных целей реорганизации — повышение зарплат сотрудникам школ и детских садов. Мол, нянечки получают 20 тысяч рублей, а управленцы — гораздо больше. Правда, позже портал 76.RU выяснил, что помимо заместителей директоров собираются увольнять и библиотекарей, и гардеробщиков, и бухгалтеров.

Повышать зарплаты будут уже после окончания реорганизации. На сколько именно — будет рассчитываться индивидуально для каждого сотрудника.

— В настоящее время в образовательных организациях уровень заработной платы был ниже минимального размера оплаты труда. По информации мэрии Ярославля, после завершения реорганизационных мероприятий планируется повысить заработную плату до уровня не ниже 35 тысяч рублей у младшего обслуживающего персонала, — говорится в ответе властей.

«Остаются в своих зданиях»

Также власти утверждают, что для учителей и родителей в плане образовательного процесса ничего не изменится. Обещают, что работа продолжится в штатном режиме.

— Каждые школа и детский сад остаются в своих зданиях, сохраняют направления образовательных программ, количество мест для детей, педагогический состав, — рассказали в правительстве Ярославской области.

По задумке в каждом комплексе назначат директора и его заместителей, которые будут сопровождать деятельность всего комплекса по разным направлениям. Например: заместитель по административно-хозяйственной работе, управляющий всеми зданиями, входящими в комплекс, заместитель по воспитательной работе, ведущий работу с педагогами, классными руководителями, детьми и их родителями. Заместитель по образовательной деятельности.

— Директора школ становятся руководителями Центров образования, заведующие детскими садами — руководителями Центров развития. Всем руководителям образовательных учреждений, которые войдут в состав Комплекса, предложено занять указанные должности и продолжить работу в своем учреждении, — рассказали в правительстве Ярославской области.

О том, чем будут отличаться обязанности «руководителя Центра образования» от директорских — в ответе правительства не говорится. Также не сообщается, изменятся ли их зарплаты.

Власти уточнили, что в каждой школе сохраняется институт классных руководителей, советников по воспитанию, педагогов-психологов, учителей, воспитателей и других специалистов, призванных также вести индивидуальную и коллективную воспитательно-обучающую деятельность.

— Ставки по должностям педагогических работников сохраняются в полном объеме, — уточнили в правительстве региона.

Что за объединения?

В начале учебного года 2024/2025 пошли разговоры о слиянии образовательных учреждений под одно управление. Об инициативе стало известно случайно: сначала в разных городах начали подписывать постановления о соединении детсадов, затем объединение анонсировали учителям на педсоветах.

В планах — путем объединения детских садов, школ и гимназий создать комплексы. Всего их будет пять: по два в Ярославле и Рыбинске, один в Переславле. Как отмечают власти, ни образовательный процесс, ни местоположение, ни педсостав после объединения не изменятся.

Власти объясняли, что это делается с целью повышения качества образования и заработных плат коллективам школ и детских садов.

Сразу после того, как идеи стали известны общественности, против выступили родители школы № 42 с углубленным изучением французского языка в Ярославле.

Детский омбудсмен Михаил Крупин написал письмо в прокуратуру о проведении проверки законности инициативы. Ярославские депутаты, бывшие учителя и обычные горожане устроили пикет у здания правительства. Старания родителей не прошли даром: 13 сентября стало известно о приостановлении слияния детсадов и школ в Ярославле. Процесс создания образовательного комплекса «ПРОГРЕССиЯ» отложили до рассмотрения иска в Кировском районном суде.

Иск в суд с просьбой проверить законность инициативы подала одна из мам. Сначала суд встал на сторону родительницы и ввел обеспечительные меры, приостанавливавшие действие постановления мэрии Ярославля о реорганизации школ. Однако во время заседания 18 сентября отменил решение. Правда, свои плоды это всё равно возымело: губернатор региона Михаил Евраев заявил, что условия оптимизации могут быть изменены.