«Получим еще одну дырку»: в Ярославской области втихую собрались объединять школы — чем это грозит

В Рыбинске учебный год начался со скандала Источник: Кирилл Поверинов











Новый учебный год в Ярославской области начался со скандала в сфере образования. Объединение, читайте — реформу, анонсировали на педсоветах. Предварительно, чиновники намерены создать образовательные центры с единым руководством из гимназий с творческим уклоном, школ и детских садов. По данным 76.RU, пилотным проектом станут Рыбинск и Переславль.

«Оптимизация» в сфере образования обсуждается в регионе с конца весны 2024 года. Проведение «реформы» возложили на местные управления. В этом материале разбираем, что ждет ярославское образование, изучаем плюсы и минусы идеи.

С чего всё началось

23 августа и. о. главы Рыбинска, замглавы по городскому хозяйству Евгений Крюков подписал постановление о реорганизации двух детских садов. Речь идет об учреждениях № 18 и 4, расположенных в микрорайоне Копаево. Согласно документу, детсад № 18 присоединят к детсаду № 4.

Рыбинские детские сады находятся в 15 минутах ходьбы друг от друга Источник: «Яндекс.Карты»











«Считать муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 правопреемником муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 4 по всем правам и обязанностям с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного муниципального дошкольного образовательного учреждения», — говорится в тексте документа.

Причем процесс слияния будет проходить стремительно, завершить его, судя по документам, должны до ноября.

«В срок до 1 ноября 2024 года провести инвентаризацию имущества учреждения <…> В срок до 15 ноября 2024 года передать муниципальному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 18 имущество в соответствии с передаточным актом», — указано в постановлении.

К слову, аналогичное решение по слиянию детсадов появилось в Ярославле. Правда, здесь времени дается куда больше — до февраля 2025 года. Мэр Артем Молчанов подписал постановление о реорганизации детсадов № 96 и 98 во Фрунзенском районе.

Ярославские детсады находятся через пару домов Источник: «Яндекс.Карты»











Выступили против объединения

В субботу, 31 августа, в Сети появилось обращение от лица педагогов рыбинской гимназии № 18 имени Соколова. По сути учителя стали первыми, кто вывел затею в публичное поле. По словам рыбинцев, объединять собираются сразу четыре школы, об этом стало известно буквально за несколько дней до начала учебного года.

— 29 августа 2024 года на педагогическом совете гимназии № 18 имени В. Г. Соколова было объявлено о проекте объединения 4 школ в образовательный центр. Педагогический коллектив гимназии категорически не согласен с предполагаемым объединением нашей образовательной организации с другими школами в связи с тем, что ни педагогическому коллективу, ни родителям обучающихся не представлены цели и задачи изменения статуса образовательной организации, перспективы развития, которые в педколлективах не обсуждались, не учтено мнение педагогического и родительского сообщества и специфика гимназии № 18 как уникальной образовательной организации, — говорилось в посте от 31 августа на официальной странице учреждения во «ВКонтакте» (на 3 сентября запись удалена).

По данным местного издания «Рыбинский дневник», на базе школ планируют создать некие образовательные центры, они будут формироваться по микрорайонам.

— Как следует из подготовленного администрацией проекта постановления, в Северном к СОШ № 10 присоединят СОШ № 43, СОШ № 21, СОШ № 3, а также детские сады № 26, 69, 71, 74, 5, 38. В Веретье к СОШ № 28 присоединят СОШ № 27, СОШ № 29 и Общеобразовательную гимназию № 18, а также детские сады № 106, 49, 30, 99, — пишут в «Рыбинском дневнике».

После публичного протеста учителей гимназии вызвали в городскую администрацию Источник: Гимназия 18 имени В. Г. Соколова, Рыбинск / Vk.com











Местные жители, опираясь на опыт оптимизации больниц, просят отказаться от идеи. Петицию против объединения школ, по данным на 3 сентября, подписали свыше 1400 человек.

«Экономии не будет»

По информации депутата муниципалитета Рыбинска, предпринимателя Данила Солодимова, в состав образовательных центров может войти куда больше учебных учреждений. В беседе с новостным порталом 76.RU Данил рассказал, что образовательные учреждения хотят объединить в один кластер, однако разъяснений о том, как пойдет процесс, пока нет.

— Рассказали, что даже в области не принято ничего по этому шагу. Если хотите мое мнение узнать, я против того, чтобы объединялись 10 учреждений в одно. Я даже пока, наверное, не готов говорить. Пока не увижу документов, где будет обоснование экономической целесообразности, на которую все ссылаются, — рассказал в беседе с порталом 76.RU депутат. — Я на память не помню, но знаю, что в Северном микрорайоне объединяют десять учреждений — это и школы, и детские садики, и музыкальные школы в одно. Десять — в одно. И в микрорайоне Ворошилова (Веретье. — Прим. ред.), там шесть объединяют в одно. Это много.

Чем больше предприятий, тем больше бардака. Данил Солодимов депутат муниципального совета Рыбинска, предприниматель

Как разъяснил Данил, фактически после объединения будет меньше заместителей и советников, управление всеми объектами перейдет в одни руки.

— Будет один управляющий десятью объектами, директора останутся на месте, уйдут завучи и обслуживающий персонал. Я пока логики не вижу, в чем оптимизация. Честно вам могу сказать, — добавил Данил Солодимов. — Не добьются поставленной задачи. Никакой экономии не будет, просто всё развалится. Сейчас структура существует так, что те же самые завучи выполняют роль педагогов, поскольку педагогического состава не хватает. Завуч по воспитательной работе, или по УВР, может являться еще и преподавателем. А если все эти должности сократят, и завучей и советников, то мы получим еще одну дырку, которую будет нечем затыкать.

Депутат привел в пример опыт прошлых лет, когда детские сады закреплялись за школами.

— Одно дело, когда детский садик закрепляют за учебным учреждением — это, наверное, плюс большой. Поскольку на базе садика можно размещать и начальные классы, как было в наше время, когда я в первый класс готовился идти. А когда тут разные школы, причем кто-то носит статус лицея, кто-то школы. И все под одну гребенку, — подчеркнул в беседе с 76.RU Данил Солодимов. — Не знаю, я не вижу свет в конце тоннеля. Опять же это мое мнение на данный момент, пока я не разобрался и пока не дали разобраться со всей документацией.

«Процесс идет сам по себе»

Иное мнение насчет объединения имеет начальник управления образования Углича Оксана Дерунова.

— Я пока не готова что-то по этому поводу комментировать. У нас сами по себе очень маленькие школки. Очень маленькие. Чья бы эта инициатива ни была, эти школы в любом случае надо объединять с другими, — сказала 76.RU Оксана Дерунова с тяжелым вздохом. — Сейчас еще мы притормаживаем этот процесс, в ближайшее время мы рассматриваем такую возможность. Чья инициатива — не могу сказать.

В отдаленном от областного центра городе рассматривают возможность объединения сельских школ.

— Объединять, извините меня, школу, где девять человек, единственное, что нам мешает — дороги и еще какие-то препятствия. Возможно, мы их преодолеем и тогда будем объединять. Но на самом деле, девять человек в школе — это ненормально. Хотя еще есть там педагоги. Но педагоги тоже уже со стажем. У нас этот процесс идет сам по себе. Если в садике в дошкольной группе детей нет, мало, то уже всё. Они перестают ходить.

Причина — малая наполняемость. Вероятно, здесь стоит упомянуть тенденцию оттока населения из деревень и сёл.

По данным Министерства образования Ярославской области, в этом году в 11 школах области принято по одному заявлению в первый класс. Это Пружининская, Вышеславская, Полянская школы Гаврилов-Ямского райна, Парфеньевская школа в Некоузском районе, Покровская, Маймерская школы в Угличском районе, Середневская школа в Рыбинском районе, Горкинская и Плещеевская школы Переславля. Также в восьми школах области обучаются по одному человеку в выпускных классах.

— Если в школе остается мало человек. У нас была такая школа. То сами родители хотят возить детей в другую школу, более крупную. И даже десять человек перешли в другую школу, автобус есть, он возит. Ликвидировать образовательную организацию, мы не ликвидируем. Мы пока рассматриваем этот вопрос. Они сами себя уже изживают! Эти организации. Из-за малой наполняемости, — добавила в разговоре с нашим порталом Оксана Дерунова.

В частности, в Угличском районе ликвидировали учебные учреждения, а также присоединяли детские сады, которые находятся на расстоянии.

— Объединение с единой школой — у нас такого еще не было. Мы просто ликвидировали и присоединяли, — объяснила начальник управления образования. — Я думаю, те районы, где будет что-то глобально изменяться, они лучше меня расскажут. А мы уже посмотрим на их примере и будем действовать дальше.

Оксана Дерунова также подтвердила: оптимизация в сфере образования Ярославской области обсуждается, однако конкретных дат ее начала нет. Спикер добавила, что в планах создание структурных подразделений на базе школ без ликвидации учебных учреждений.

— А что сокращать? Вы понимаете, что у нас учителей вообще не хватает. Нам сокращать некого, у нас все специалисты на пересчет. Даже если мы объединим, это будет с целью использования ресурсов других школ. У нас нет педагогических кадров. К нам работать не идут. Выпускники вузов идут туда, где попроще. С детьми работать тяжело. Это серьезные затраты, и душевные затраты, — добавили в управлении образования.

В Угличском районе сложилась ситуация, при которой городским учителям и совместителям приходится ездить в маленькие школы, где учится по несколько человек.

— Это не есть хорошая картина, не есть качественное образование, — охарактеризовала текущую обстановку Оксана Дерунова.

Корреспондент портала 76.RU обзвонил управления других районов области, как оказалось, обсуждение идет и в Угличе, и в Переславле.

«Драматизируется ситуация с кадрами»

Федеральный эксперт в сфере образования, заслуженный учитель России Александр Снегуров считает, что укрупнение не даст нужного педагогического эффекта.

— Скажу эскизно, опираясь на подобные ситуации в других местах. В Москве подобное слияние не дает настоящего педагогического эффекта. Наверное, подобные реформы имеют коммерческий эффект. Но что касается сущностных вопросов, педагогических, творческих — они отодвигаются на периферию. Сразу же драматизируется ситуация с кадрами и с самими посетителями этих школ. Расширяется конфликтная база, — рассказал в беседе с порталом 76.RU Александр Снегуров.

Он также привел в пример опыт подмосковного города Коврова, где планировали объединить музей, школу искусств и музыкальную школу в один кластер. Однако население отстояло учреждения.

— Могу сказать, что на мой взгляд, слияния имеют больше минусов, чем плюсов. В больших кластерах администратор отдаляется от народа. Люди редко видят руководителей учреждений, не могут с ними выйти на связь. Нарушается диалог, формализуется процесс обучения и творческих начинаний, — добавил он. — В целом в школах на первый план выходят вопросы коммерции и администрирования.

По мнению заслуженного учителя России, подобная схема лишает школы индивидуальности.

— Навязывается какая-то одна схема. А ведь у каждого учреждения была своя модель работы. Общие параметры выполнялись. Тем не менее индивидуальное лицо стирается, вплоть до казенных сайтов, на которых и история учреждения пропадает, потому что всё слито. Номер уходит, имя, порой снимается, — рассказал Александр Снегуров.

Таким образом отсекается наше наследие, о котором мы говорим, что оно должно цениться. Александр Снегуров заслуженный учитель России

В процессе слияния также может меняться процедура набора учеников.

— Группы увеличиваются, становятся еще больше. Это масштабирование везде происходит. Это же делается по причине рейтингозависимости, — подчеркнул эксперт.

Александр Снегуров отметил, что объединять школы с нехваткой учеников — не решение проблемы.

— Если в школе в селе осталось 2–3 человека, то обучать их не имеет смысла в этом месте. Но если есть 15–17 человек, то, на мой взгляд, их надо обучать на историческом месте. Само наличие такого учреждения, как школа в селе, связывает этот пункт с культурой. Нередко мы видели, как при исчезновении школы пропадали деревни, там оставались две бабули.

Дефицит кадров в отдаленных населенных пунктах Александр Снегуров называет следствием. Для решения этой задачи, по его мнению, стоит задействовать социально-экономические рычаги — финансировать регионы, обеспечивать жильем педагогов и предоставлять льготы.

— В конце концов такой разговор можно будет вести в дальнейшем о малых городах, где население 20–30 тысяч человек. Тоже не хватит педагогов и для них. Давайте их соединим с городами средней руки? Отток населения в большие города происходит. Так надо же не за миграцией идти вслед, а препятствовать. Стараться вернуть культуру в эти пункты, — добавил учитель.