Умер писатель и сценарист Альберт Иванов, известный по сказкам о Хоме и Суслике. Об этом сообщили в окружении мастера.
«Не стало Альберта. Это произошло в субботу», — сказала собеседница ТАСС.
Альберту Иванову было 88 лет. Он работал редактором на киностудии «Мосфильм». По его сценариям сняли множество советских мультфильмов. Среди них: «Веселая карусель», «Крылья, ноги и хвосты», «Хитрая ворона» и «Раз — горох, два — горох».
Иванов также писал сценарии для художественного кино. Среди его работ такие фильмы, как «Семь стариков и одна девушка», «Свистать всех наверх!», «Три дня в Москве» и «Поговорим, брат…».
Наибольшую известность ему принесли истории о приключениях Хомы и Суслика. С 1975 года по настоящее время вышло более 30 книг. Многие из них переводили на иностранные языки. Их общий тираж превысил 15 миллионов экземпляров.
Ранее скончался советский и российский писатель, драматург и сценарист Михаил Липскеров. Он работал над мультфильмами «Волк и теленок», «Самый маленький гном», «Ограбление по…», «Как грибы с горохом воевали», «Уважаемый лесник», «Сказка про чужие краски» и «Медвежонок на дороге».