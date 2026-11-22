Альберт Иванов работал и над сценариями к художественным фильмам Источник: Скриншот из программы «Тайны кино»: «Семь стариков и одна девушка», студия «Москва медиа», 2018 год

Умер писатель и сценарист Альберт Иванов, известный по сказкам о Хоме и Суслике. Об этом сообщили в окружении мастера.

«Не стало Альберта. Это произошло в субботу», — сказала собеседница ТАСС.

Альберту Иванову было 88 лет. Он работал редактором на киностудии «Мосфильм». По его сценариям сняли множество советских мультфильмов. Среди них: «Веселая карусель», «Крылья, ноги и хвосты», «Хитрая ворона» и «Раз — горох, два — горох».

Иванов также писал сценарии для художественного кино. Среди его работ такие фильмы, как «Семь стариков и одна девушка», «Свистать всех наверх!», «Три дня в Москве» и «Поговорим, брат…».

Наибольшую известность ему принесли истории о приключениях Хомы и Суслика. С 1975 года по настоящее время вышло более 30 книг. Многие из них переводили на иностранные языки. Их общий тираж превысил 15 миллионов экземпляров.