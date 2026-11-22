Уголовник взял в заложники 10-летнего мальчика. Ребенка удалось спасти Источник: читатель E1.RU, СУ СКР по Свердловской области

Вечером 21 ноября в селе Большие Брусяны под Екатеринбургом 37-летний мужчина похитил 10-летнего мальчика, заперся с ним в заброшенном доме и угрожал ребенку ножом. На место съехались силовики, территорию оцепили, а в селе, по словам очевидцев, отключили электричество. Закончилось всё штурмом: похитителя застрелили, а школьника удалось спасти.

Позже выяснилось, что преступник находился в федеральном розыске, имел несколько судимостей и незадолго до похищения не вернулся в исправительный центр. Отец мальчика рассказал, что был готов занять место сына в заложниках. Подробности случившегося собрали наши коллеги из E1.RU.

Как похитили мальчика

Всё произошло вечером 21 ноября. По словам очевидцев, примерно в 16:30 10-летний Данила находился возле магазина вместе с другим мальчиком.

По одной из версий, школьник попросил у незнакомого мужчины сигарету. Тот ответил, что оставил их дома, и предложил сходить за ними. Позже он завел ребенка в заброшенное здание и начал угрожать ему ножом.

Отец Данилы рассказал журналистам «112» несколько другую версию. По его словам, похититель по имени Николай схватил сына за шиворот и силой потащил в заброшенный дом. Второму мальчику удалось убежать. Он рассказал взрослым о случившемся, после чего вызвали полицию.

Местные жители сначала попытались самостоятельно найти ребенка. По словам свидетельницы, мужчины заходили в дом, но никого там не обнаружили. Позже похититель вновь оказался в здании вместе с Данилой.

Отец предлагал обменять себя на сына

Когда Данилу похитили, его папа Андрей находился в рейсе. Он ехал из Тюмени и узнал о случившемся от жены по телефону. Отец поспешил в Большие Брусяны, но к его приезду территорию уже оцепили силовики.

Мужчина был готов сам стать заложником, лишь бы спасти сына. Он подошел к одному из полицейских и предложил обменять себя на ребенка. Однако сотрудник ответил, что похитителю уже предлагали такой вариант, но тот отказался.

Как проходил штурм

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и бойцы СОБР Росгвардии. По информации E1.RU, похититель забаррикадировался в доме. Одна из свидетельниц рассказала, что перед штурмом в селе отключили свет. Затем раздались выстрелы.

Отец Данилы также услышал стрельбу. По его словам, прозвучало два или три выстрела. После этого силовики вывели мальчика из здания и передали медикам. 37-летний похититель скончался во время операции. В Росгвардии подтвердили, что ребенка удалось освободить и угрозы его жизни нет.

Кто похитил ребенка

Похитителем оказался 37-летний Николай, который ранее неоднократно попадал в места лишения свободы. Как выяснил E1.RU из материалов уголовного дела, в марте 2009 года его приговорили к семи годам лишения свободы по пунктам «в», «д» части 2 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, повлекшие заражение потерпевшей венерическим заболеванием». В декабре 2025 года его освободили из заключения. В июле 2016 года он получил условный срок за кражу.

Николай неоднократно сидел в тюрьме Источник: читатель E1.RU

Позже Николай оказался фигурантом дела об убийстве. В октябре 2020 года возле станции Марамзино в Белоярском районе он в состоянии алкогольного опьянения нанес знакомому 14 ударов топором по голове. Мужчина погиб на месте. К моменту похищения ребенка Николай отбывал наказание в виде принудительных работ.

Как осужденный оказался на свободе

В региональном ГУФСИН рассказали, что 13 ноября Николай ушел на работу, но после смены не вернулся в исправительный центр при ИК-12. В тот же вечер его объявили в розыск.

При этом речь идет не о побеге из охраняемой колонии. Осужденным к принудительным работам разрешено самостоятельно добираться до места работы и возвращаться обратно. Именно этой возможностью мужчина и воспользовался, чтобы скрыться.

Таким образом, до похищения ребенка Николай находился в розыске больше недели.

Что сейчас с мальчиком

После освобождения Данилу доставили в больницу. Его мать рассказала E1.RU, что находится рядом с сыном.

«Сейчас мы в больнице и угрозы жизни нет», — сообщила она.

По словам отца, ребенок пережил сильный стресс. При этом, как сообщили силовики, во время операции мальчик не получил физических повреждений.