Вечером 21 ноября в селе Большие Брусяны под Екатеринбургом 37-летний мужчина похитил 10-летнего мальчика, заперся с ним в заброшенном доме и угрожал ребенку ножом. На место съехались силовики, территорию оцепили, а в селе, по словам очевидцев, отключили электричество. Закончилось всё штурмом: похитителя застрелили, а школьника удалось спасти.
Позже выяснилось, что преступник находился в федеральном розыске, имел несколько судимостей и незадолго до похищения не вернулся в исправительный центр. Отец мальчика рассказал, что был готов занять место сына в заложниках. Подробности случившегося собрали наши коллеги из E1.RU.
Как похитили мальчика
Всё произошло вечером 21 ноября. По словам очевидцев, примерно в 16:30 10-летний Данила находился возле магазина вместе с другим мальчиком.
По одной из версий, школьник попросил у незнакомого мужчины сигарету. Тот ответил, что оставил их дома, и предложил сходить за ними. Позже он завел ребенка в заброшенное здание и начал угрожать ему ножом.
Отец Данилы рассказал журналистам «112» несколько другую версию. По его словам, похититель по имени Николай схватил сына за шиворот и силой потащил в заброшенный дом. Второму мальчику удалось убежать. Он рассказал взрослым о случившемся, после чего вызвали полицию.
Местные жители сначала попытались самостоятельно найти ребенка. По словам свидетельницы, мужчины заходили в дом, но никого там не обнаружили. Позже похититель вновь оказался в здании вместе с Данилой.
Отец предлагал обменять себя на сына
Когда Данилу похитили, его папа Андрей находился в рейсе. Он ехал из Тюмени и узнал о случившемся от жены по телефону. Отец поспешил в Большие Брусяны, но к его приезду территорию уже оцепили силовики.
Мужчина был готов сам стать заложником, лишь бы спасти сына. Он подошел к одному из полицейских и предложил обменять себя на ребенка. Однако сотрудник ответил, что похитителю уже предлагали такой вариант, но тот отказался.
Как проходил штурм
На место происшествия прибыли сотрудники полиции и бойцы СОБР Росгвардии. По информации E1.RU, похититель забаррикадировался в доме. Одна из свидетельниц рассказала, что перед штурмом в селе отключили свет. Затем раздались выстрелы.
Отец Данилы также услышал стрельбу. По его словам, прозвучало два или три выстрела. После этого силовики вывели мальчика из здания и передали медикам. 37-летний похититель скончался во время операции. В Росгвардии подтвердили, что ребенка удалось освободить и угрозы его жизни нет.
Кто похитил ребенка
Похитителем оказался 37-летний Николай, который ранее неоднократно попадал в места лишения свободы. Как выяснил E1.RU из материалов уголовного дела, в марте 2009 года его приговорили к семи годам лишения свободы по пунктам «в», «д» части 2 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, повлекшие заражение потерпевшей венерическим заболеванием». В декабре 2025 года его освободили из заключения. В июле 2016 года он получил условный срок за кражу.
Позже Николай оказался фигурантом дела об убийстве. В октябре 2020 года возле станции Марамзино в Белоярском районе он в состоянии алкогольного опьянения нанес знакомому 14 ударов топором по голове. Мужчина погиб на месте. К моменту похищения ребенка Николай отбывал наказание в виде принудительных работ.
Как осужденный оказался на свободе
В региональном ГУФСИН рассказали, что 13 ноября Николай ушел на работу, но после смены не вернулся в исправительный центр при ИК-12. В тот же вечер его объявили в розыск.
При этом речь идет не о побеге из охраняемой колонии. Осужденным к принудительным работам разрешено самостоятельно добираться до места работы и возвращаться обратно. Именно этой возможностью мужчина и воспользовался, чтобы скрыться.
Таким образом, до похищения ребенка Николай находился в розыске больше недели.
Что сейчас с мальчиком
После освобождения Данилу доставили в больницу. Его мать рассказала E1.RU, что находится рядом с сыном.
«Сейчас мы в больнице и угрозы жизни нет», — сообщила она.
По словам отца, ребенок пережил сильный стресс. При этом, как сообщили силовики, во время операции мальчик не получил физических повреждений.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о похищении заведомо несовершеннолетнего. Следователи осматривают место происшествия, опрашивают свидетелей и назначают экспертизы.