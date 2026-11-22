Новосибирских производителей можно обнаружить по неожиданным брендам Источник: Стас Соколов / NGS.RU

Современные сети супермаркетов уже невозможно представить без собственных торговых марок (СТМ). Они помогают потребителю не ломать голову над выбором, а самим торговцам — больше зарабатывать. И даже для производителей это дополнительная возможность увеличить объемы производства. Обозреватель NGS.RU изучил этикетки, чтобы понять, откуда на полках появляются товары под брендами «Пятерочки», «Магнита», «Ленты» и других сетей и много ли среди них местных компаний.

Зачем сетям СТМ

СТМ — это товары, произведенные по прямым заказам торговой сети для ее собственной торговой марки. При помощи этого инструмента торговцы решают целый набор задач.

СТМ позволяет получить товар по минимальной цене, поскольку производителю не нужно тратиться на его продвижение (это не только реклама, но и создание торговых представительств, работа с местными дистрибьюторами и т. д.).

К тому же в случае с СТМ для поставщика нет риска не продать товар полностью: сеть забирает весь заказанный объем. Производителю за это, правда, приходится платить минимальной прибылью.

Продукты одной группы под одной маркой могут выпускать разные предприятия Источник: Стас Соколов / NGS.RU

Но входная цена — это не единственный довод. Размещая производство СТМ, торговая сеть снижает риски зависимости от крупных брендов. Если поставщика не устроят предложенные сетью условия, почти всегда можно найти нового. Более того, производство товаров под одной маркой в одной группе можно разнести по разным поставщикам — в зависимости от того, на какие условия они согласятся. Если товар массовый и производителей много, то его можно еще и раскидать по разным предприятиям, чтобы сократить транспортные издержки. Например, у «Ленты» красную фасоль под одноименной СТМ фасует предприятие в Новосибирске, а горох маш, который стоит на полке рядом, — в Брянске.

Сами марки могут быть разными. «Лента» в среднем ценовом сегменте продает товары под одноименным названием, а в нижнем — под маркой «365» (в смысле «На каждый день»). У «Магнита» и «Пятерочки» для товаров минимальной цены тоже существуют отдельные марки: «Моя цена» и «Красная цена» соответственно. Под ними могут продавать и продукты, и товары личной гигиены — всё что угодно.

Часть СТМ может выглядеть как обычные бренды, никак не связанные с конкретной торговой сетью Источник: Стас Соколов / NGS.RU

Но чаще в последнее время сети придумывают СТМ, которые выглядят как обычные бренды. У группы X5 («Пятерочка» и «Чижик») их, например, больше десятка: Global Village (зелень, овощи, бакалея и т. д.), «Селянка» (крупы), «Молочная станция» (продукты из молока) и т. д. Обычные покупатели могут даже не догадываться, что это просто этикетки, за которыми скрываются разные предприятия.

СТМ позволяет местному производителю попасть в крупную сеть, сразу получив крупные контракты, практически не прилагая для этого каких-то серьезных маркетинговых усилий. Правда, и работать придется с минимальной выгодой. За всё приходится платить.

Откуда продукты СТМ в наших магазинах

Одна из причин обращения к СТМ, как уже было сказано, — это стремление получить товар по минимальной цене. Например, за счет объемов. Это приводит к тому, что даже самые банальные продукты, которые выпускаются в каждом городе, могут ехать в новосибирские магазины издалека. Так, рис под маркой «Лента» делают в Ленинградской области, готовая шаурма и макароны с ветчиной в «Пятерочке» — из Красноярского края, фарш в «Чижике» (марка «Вернер») — из Татарстана.

Недорогие крупы для «Ленты» делают на Алтае Источник: Стас Соколов / NGS.RU

По той же причине даже в одной категории поставщики могут быть разными. Например, в «Ленте» разные бобовые под собственной маркой, стоящие рядом, приезжают из разных мест: маш фасуют в Брянской области (сам он из Аргентины), а красную фасоль — в новосибирском поселке Озерный. При этом для производителя — компании «Ангстрем» — это одна из производственных площадок. Обычный горох под маркой «365» везут уже из Алтая.

Молочный комбинат «Купинский» конкурирует на полках «Пятерочки» в том числе и сам с собой Источник: Стас Соколов / NGS.RU

В «Магните» молочные продукты под одноименной маркой частично делает «МК Купинский». Он же производит часть продуктов линейки «Молочная станция» для «Пятерочки». В случае с «Пятерочкой», впрочем, рядом с купинским кефиром под брендом «Молочная станция» может обнаружиться кефир уже самого «Купина». Такая вот конкуренция с самим собой.

На яичной полке в одном и том же магазине «Пятерочка» под одним и тем же торговым знаком «Красная цена» соседствуют яйца сразу нескольких птицефабрик: новосибирские «Ново-Барышевская» и «Чикская» и «Боровская» (Тюменская область). На первый взгляд это может показаться странным, но вряд ли массовый потребитель вообще задумывается о том, откуда приехали яйца, которые он берет с нижней полки. А торговая сеть таким образом гарантирует стабильность поставок.

Продукты под маркой «Светаево» могут производить где угодно Источник: Стас Соколов / NGS.RU

В сети «Чижик» местных товаров немного, а среди СТМ их вообще пока не удалось обнаружить. Даже молочная продукция с небольшим сроком хранения (марка «Светаево») частично едет с Урала, частично — из Барнаула.

Новосибирская компания делает мороженое для сети «Ярче!» Источник: Стас Соколов / NGS.RU

Сеть «Ярче!» работает по необычной модели: магазины входят в производственно-торговый холдинг «КДВ», поэтому основу ассортимента здесь составляет его продукция. Но и здесь нашлось место для стороннего производителя.

Мороженое под брендом Medino (принадлежит «КДВ») делает для «Ярче!» новосибирская компания «Новосибхолод».

Новосибирская компания поставляет в сеть SPAR самые разные готовые блюда Источник: Стас Соколов / NGS.RU

Сеть SPAR не может себе позволить большой доли СТМ: в России ее магазины принадлежат разным владельцам. Тем не менее и здесь есть шансы у местных компаний.

В «СПАРе» есть и продукты под собственными брендами, которые делают для всех франчайзи. Но, например, приправы под собственной маркой сети производит австрийская компания Kotányi. И продаются они рядом с приправами, которые эта же компания экспортирует в Россию сама. СТМ «СПАРа» стоит, понятное дело, немного дешевле.

В «Марии-Ра» тоже есть СТМ, и по понятным причинам большая часть ее товаров производится на родине сети — в Алтайском крае. Но, например, кофе El Gato делают для сети сразу две компании: растворимый — «Инстанта рус» из Москвы, а в зернах и молотый — «Лалибелла» из Смоленска.

Не вполне СТМ

Продукты с невысокой ценой можно делать для дискаунтеров и специально Источник: Стас Соколов / NGS.RU

Кроме обычных СТМ и собственно марок производителя есть промежуточный вариант «выделенных брендов»: они не принадлежат сети, но предприятие может делать партии специально для ретейлера.

У «Сибирского гурмана», помимо целого набора собственных брендов, которые широко представлены в рознице, есть специальная марка для дискаунтеров — «Выбираю для себя». Замороженные полуфабрикаты с таким названием можно купить, например, в сети «Доброцен». Есть у «Сибирского гурмана» и специальная марка «Русский терем», которая продается только в сети «Светофор».

«Светофор» вообще любит подобного рода сотрудничество. Обозреватель NGS.RU, например, обнаружил там стиральный порошок под названием Lotoc производства «Новосибирского завода бытовой химии» (НЗБХ). Недостаточно внимательный покупатель вполне мог перепутать его с порошком «Лотос» (или Lotos), который тоже делает НЗБХ, но стоит он в рознице существенно дороже.