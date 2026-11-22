Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Найти сыр подешевле, поймать скидку на кофе или купить любимые сладости по акции. Так еще недавно поступал средний класс, чтобы сэкономить. Теперь же большинство россиян просто начинают отказываться от «излишеств»: за последний год 79% опрошенных стали экономить на питании или хотя бы тщательно планировать продуктовые покупки.

У 71% россиян выросли расходы на еду: 58% говорят о подорожании на 10–20%, еще 8% — более чем на 20%.

При этом для 39% участников опроса продукты и готовая еда уже забирают больше 30% семейного бюджета. Экономить приходится не на новой технике или развлечениях, а на том, без чего невозможно прожить и дня.

И это данные опроса среди жителей городов-миллионников. Можно предположить, что ситуация в городах поменьше, не говоря уже о райцентрах, еще хуже.

Покупательские привычки меняются буквально на глазах. 61% тех, кто пересмотрел расходы, теперь охотятся за скидками и акциями, 48% переходят на более дешевые марки, 39% чаще готовят дома.

Еще 36% вычеркивают из корзины деликатесы и необязательные продукты, 31% реже ходит в кафе и рестораны, а 29% сокращают заказы доставки. Подробности — в материале MSK1.RU.

Продуктовая корзина под жестким контролем

«Клише из серии „начали экономить“ или „выбирать скидки и акции“ обычно выглядят и интерпретируются как что-то негативное, как результаты, например, экономического кризиса», — делится с MSK1.RU основатель маркетингового агентства OptimPro Антон Полилов. Он предлагает не спешить с мрачными выводами: по его мнению, привычку искать скидки нельзя автоматически считать признаком обнищания.

Однако есть и другая сторона: покупатели стали лучше разбираться в механике скидок, научились сравнивать предложения и понимать, где действительно можно сэкономить. Полилов напоминает, что далеко не каждая акция выгодна: иногда магазины просто переклеивают ценники, создавая иллюзию большой скидки.

«Экономное поведение покупателей может закрепиться даже при замедлении инфляции. Проверка цены становится привычкой. Ожидаю, что в ближайшие месяцы покупатели сохранят привычку планировать покупки и проверять цену», — согласна с Полиловым доцент Финансового университета Юлия Бузыкова. Она считает, что экономное поведение покупателей может закрепиться надолго, даже если инфляция начнет замедляться. По ее мнению, проверять цену перед покупкой постепенно становится нормой.

Андрей Ермошин, руководитель сервиса скидок и промокодов «ПромоЛокатор» поделился с MSK1.RU статистикой: спрос на продуктовые акции растет во всех группах пользователей. Люди всё чаще отказываются от заказов готовой еды из ресторанов в пользу обычных продуктов из супермаркетов. А вместо того чтобы просто искать желтые ценники на полках, используют промокоды на доставку и самовывоз.

«Они срезают 25–55% от чека», — отмечает Ермошин, добавляя, что покупатели также комбинируют промокоды с банковским кешбэком.

Деликатесы вылетают из корзины первыми

Однако далеко не все эксперты так же оптимистичны. Маркетолог Инна Алексеева, генеральный директор коммуникационного агентства PR Partner считает, что экономия на продуктах постепенно превращается из временной реакции на подорожание в новую модель потребления.

«Даже привычные товары всё чаще проходят своеобразный тест на целесообразность покупки: насколько цена соответствует качеству, можно ли найти аналог дешевле и есть ли смысл дождаться акции. Люди сравнивают цены, следят за программами лояльности и внимательнее относятся к импульсивным покупкам», — говорит Алексеева.

По ее мнению, для производителей и ретейлеров это означает усиление конкуренции за покупателя.

«Будут особенно востребованы товары с понятной ценностью, доступные форматы упаковки, промонаборы и специальные предложения. При этом известность бренда сама по себе уже не гарантирует выбор: покупатели всё чаще сопоставляют цену, качество и объем продукта», — делится наблюдениями Алексеева.

Поэтому главный вопрос теперь не в том, сколько скидок удалось найти в супермаркете. А в том, останутся ли у людей деньги после обязательных покупок на всё остальное — от одежды и лекарств до отдыха и простых удовольствий. Ведь когда приходится несколько раз подумать, прежде чем положить в корзину любимый сыр, банку сгущенки или кусок тортика, экономия уже перестает быть просто полезной привычкой. Лишь бы ноги не протянуть.