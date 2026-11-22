Водитель пропускает встречные автомобили Источник: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / Vk.com

Встречный разъезд на городских перекрестках — маневр частый и коварный. При повороте налево нужно не только уступать всему транспорту со встречки, но и предугадывать, какой сигнал светофора горит этим машинам. Небольшая ошибка водителей — и вот уже происходит столкновение, как в этом случае, который опишем далее.

Крупная городская магистраль, автомобиль с видеорегистратором пробирается по среднему ряду (второй слева), выезжает на перекресток на свой зеленый, поворачивает налево и пропускает встречные машины. Вот поток останавливается, водитель пытается завершить маневр. Но один из автомобилей со встречного направления успевает проскочить — происходит столкновение (смотрите видео).

Момент ДТП попал на видео Источник: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / Vk.com

Для машины с регистратором всё время горел зеленый сигнал, но непонятно, когда сигнал переключился для встречного потока. В тот момент, когда основная масса машин остановилась? Но почему один из водителей пытается проскочить перекресток? В любом случае водитель авто с регистратором не мог достоверно знать, какой сигнал горит для встречных машин, и обязан был пропускать их все без исключения.

Кто виноват в ДТП? Водитель с регистратором Водитель встречной машины Не знаю

— То, что встречные начали останавливаться, это косвенный признак, а не доказательство того, что зажегся красный, у пешеходов горел красный, а это обычно синхронизировано с фазой основного потока. Также есть п. 10.1 ПДД, где написано, что при обнаружении опасности водитель должен тормозить вплоть до остановки. На видео заметно, что встречный автомобиль несется и поворачивающий не должен был начинать маневр. Однако если горел красный и это удастся доказать, то поворачивающий налево вообще ни в чем не виноват. Водитель, въехавший на перекресток на запрещающий сигнал светофора, не имеет преимущества. Нарушение рядности не имеет отношения к этому ДТП и на степень вины не влияет, — считает координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов.

Пункт 10.1 ПДД. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.

— В этой ситуации, если будет подтверждено, что второй участник (встречный) выехал на запрещающий сигнал, эксперт придет к мнению, что ДТП связано исключительно с действиями второго участника. Для этого обычно запрашивается схема работы светофорного объекта, по ней видно, как работал светофор, — говорит автоюрист Лев Воропаев.

Проезд перекрестка с левым поворотом — это всегда опасность, особенно если движение оживленное, если улицы многополосные. Необходимо тщательно убедиться в том, что все встречные автомобили проехали, что никто больше не пытается проскочить перекресток. И только тогда можно заканчивать свой маневр левого поворота.