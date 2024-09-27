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Образование Оптимизация школ Ждать ли продолжения эксперимента? Министр образования Ярославской области — об объединении школ

Ждать ли продолжения эксперимента? Министр образования Ярославской области — об объединении школ

Ирина Лобода ответила на горячие вопросы о реорганизации системы

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Министр образования Ярославской области Ирина Лобода ответила на вопросы об объединении школ и садиков

Министр образования Ярославской области Ирина Лобода на правительственном часе по теме образования в Ярославской областной думе 27 сентября дала комментарии по объединению образовательных учреждений в регионе.

Сейчас данный процесс запущен в Ярославле, Рыбинске и Переславле. Общественность реагирует на инициативу властей остро — в областном центре прошли выступления против реорганизации существующей системы образования. Особенно активно за суверенитет борются родители учеников школы № 42 с углубленным изучением французского языка. Вопрос уже решается в суде.

Активно против изменений выступили родители и педагоги в Рыбинске. Там тоже подан иск в суд. Жители Переславля-Залесского записали видеообращение с просьбой поддержать Дмитриевскую школу, попавшую под оптимизацию. К ним же с протестом присоединились родители учеников школы в Кубринске.

Собираются ли власти продолжить эксперимент?

Кого сократят, а кого оставят

По словам Ирины Лободы, юридически решения об объединении учебных учреждений принимают местные органы власти. Региональное Министерство образования отвечает в этом процессе лишь за соблюдение прав детей на обучение.

— Права детей на образование данные изменения не затронут. Не сокращается ни одно учреждение, все образовательные программы продолжат реализовываться. Финансирование учреждений сохранится. Изменения коснутся только административно-хозяйственных работников, обслуживающего персонала и не затронут педагогов. В каждом структурном подразделении, вошедшем в образовательный комплекс, сохранится свой управленец. В садиках также останутся старшие воспитатели. Высвободившиеся средства пойдут на увеличение зарплат сотрудников, которые остаются. Более того, в школах вводятся дополнительные ставки методистов, — рассказала она.

Министр пояснила, у каждого комплекса будет руководитель, а у него — три заместителя: по административно-хозяйственной, воспитательной работе и образовательной деятельности. Также руководители останутся на правах управленцев в каждом подпадающем под объединение учреждении.

Среди должностей, которые могут попасть под сокращение — заместители нынешних директоров и заведующих, библиотекари, гардеробщики, бухгалтеры, завхозы. В каждом комплексе должна появиться одна общая мобильная бригада, отвечающая за содержание всех зданий. Также планируется создание единой социально-психологической службы.

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Кстати, ранее в правительстве Ярославской области порталу 76.RU сообщали, что только в Ярославле сократят 72 человека. По данным властей, это менее 10% от общей численности.

Какой выгоды ждут

Главная цель реорганизации уже озвучивалась властями — повышение качества обучения и эффективности управления.

— Объединение финансовых, кадровых и материально-технических ресурсов учреждений позволит улучшить механизмы управления, найти ресурсы для повышения оплаты труда, — не так давно прокомментировала заместитель директора департамента образования мэрии Ярославля Елена Ильина порталу 76.RU.

Также отмечалось, что в формате комплекса упростятся возможности по развитию классов, кружков и секций. Для детей увеличится вариативность для развития и досуга.

Министр образования на встрече с депутатами перечислила следующие плюсы, которые ждут от объединения.

— Появится возможность организовать профильные классы для старшеклассников с качественным образованием — не каждая отдельная школа может это предложить. На базе дошкольных учреждений можно будет базировать группы продленного дня. Для дошкольников появится возможность бесшовно переходить в начальную школу. Разве плохо, когда педагог знает ребенка с младшего возраста? — добавила Ирина Лобода.

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Как говорилось выше, еще одна важная миссия реорганизации — высвободить средства для увеличения зарплат оставшимся сотрудникам учреждений. Прежде всего — нянечкам и младшим воспитателям.

— У нас их в регионе более 5 тысяч. Это большое количество людей, которые получают плюс-минус 20 тысяч. И вызывает удивление, что о них никто не думает, — объяснил на пресс-конференции 25 сентября губернатор Михаил Евраев. — На эти деньги жить невозможно. Пойти где-то просто взять деньги — тоже невозможно, их нет в таком количестве. При этом есть огромное количество управленческо-административного персонала, который дублирует функции друг друга.

<p>Михаил Евраев</p><p>Михаил Евраев</p>

Если вы посмотрите на результат, выигрыш будет для всех.

Правда, конкретные цифры ожидаемой экономии никто не озвучивал. Не сделала это и Ирина Лобода. Она пояснила, что каждый учредитель в лице местной администрации должен был просчитать данные показатели.

— В каждом комплексе свои цифры, так как уровень зарплат заместителей директоров, бухгалтеров свой, — добавила Ирина Лобода.

Увеличится ли нагрузка на учителей?

Главой региона Михаилом Евраевым упоминался и тот факт, что оптимизация позволит быстрее находить учителей на замену. Однако у этой медали с положительной стороной есть и вторая — отрицательная. А именно — повышение нагрузки на педагогов.

— У нас большая нехватка учителей. Основная причина, по которой они бегут из школ, — это низкие зарплаты и большая нагрузка. Идет выгорание, — отметила на заседании в думе депутат Елена Кузнецова.

Ирина Лобода ответила, что увеличение нагрузки на педагогов не предусматривается.

— Для педагога появится возможность работать в другом здании, но это только по его желанию. И вопрос замены учителей на период больничного будет решаться опять же только с согласия работника, — добавила она.

Что будет со школой № 42

Кажется, что острее всего на новость об объединении учреждений отреагировали в ярославской школе № 42 с углубленным изучением французского языка. Родители учеников боятся, что она потеряет свою индивидуальность. Одна из мам подала иск в суд с просьбой проверить законность процедуры. Решение еще не принято.

— Губернатор поручил мэрии проработать вариант, чтобы именно школа № 42 возглавила свой образовательный комплекс. Вопрос обсуждается, — пояснила ситуацию Ирина Лобода.

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Что напишут в аттестате

Ярославцев также волнует вопрос, что напишут в аттестатах у их детей. Например, родители учеников той же № 42-й, хотят, чтобы в документе значился именно ее номер, а не название нового объединенного комплекса.

— Сейчас рекомендовано указывать наименование структурного подразделения (школы) и наименование образовательного комплекса, в который она входит, — пояснила Ирина Лобода.

Ждать ли продолжения эксперимента?

Депутаты спросили министра образования, распространится ли процесс объединения на всю область и когда.

— О перспективах пока говорить преждевременно. Нужно проанализировать, как будет идти реализация запущенных пилотных проектов, — ответила Ирина Лобода.

Почему не спросили родителей

У многих претензия к властям в том, что никто не спрашивал мнения горожан при принятии решения о реорганизации.

— Родители отдают детей в школы, где есть определенные педагоги, где особое отношение к ребенку. Зачем рушить то, что создавалось десятилетиями? Почему такое решение принималось без учета мнения родителей? — спросила у министра депутат Лариса Ушакова.

Ирина Лобода пояснила, что формально в этом нет нарушений. Законодательно принятие таких решений — право учредителя.

— А особую ауру в коллективах создают педагоги, руководитель и дети. И педагоги, и руководитель, и дети останутся на своих местах, — добавила она.

Напомним, всего в Ярославской области появится пять образовательных комплексов:

  • в Ярославле речь идет о реорганизации 14 учебных учреждений: к школе № 49 присоединят школы № 7, 42 и детские сады № 37, 75, 102, 124, а к школе № 39 добавят школы № 72, 81 и детские сады № 16, 128, 209, 211. Первый образовательный комплекс назовут «ПРОГРЕССиЯ», второй — «Вектор»;

  • в Рыбинске планируют создать два образовательных комплекса по названиям микрорайонов. В центр «Северный» войдут СОШ № 10, 43, 21 и 3, а также детские сады № 26, 69, 71, 74, 5, 38. В «Веретье» — СОШ № 28, 27, 29 и общеобразовательная гимназия № 18, а также детские сады № 106, 49, 30, 99;

  • в Переславле намерены объединить 8 школ и 9 детсадов. К школе № 6 присоединят 9-ю школу, а также Ивановскую, Дмитриевскую, Кубринскую, Купанскую, Нагорьевскую средние и Плещеевскую начальную школы, детские сады «Звездочка», «Чебурашка», «Колокольчик», Ивановский, Лыченский, Кубринский, Купанский, Нагорьевский, Рахмановский детские сады.

А вы как считаете, создание образовательных комплексов — это хорошо или плохо?

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Комментарии
9
Гость
1 час
Ой,а почему же,после 20-и лет вставания с колен,после прорывов и рывков,после построения эффективной вертикали власти,у нянечки такая маленькая зарплата?
Гость
1 час
Медицину убили, теперь образование убьют. Всё для того чтобы организовать сегрегацию, бедный - без образования проживёшь.
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