Ждать ли продолжения эксперимента? Министр образования Ярославской области — об объединении школ

Министр образования Ярославской области Ирина Лобода ответила на вопросы об объединении школ и садиков Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Министр образования Ярославской области Ирина Лобода на правительственном часе по теме образования в Ярославской областной думе 27 сентября дала комментарии по объединению образовательных учреждений в регионе.

Сейчас данный процесс запущен в Ярославле, Рыбинске и Переславле. Общественность реагирует на инициативу властей остро — в областном центре прошли выступления против реорганизации существующей системы образования. Особенно активно за суверенитет борются родители учеников школы № 42 с углубленным изучением французского языка. Вопрос уже решается в суде.

Активно против изменений выступили родители и педагоги в Рыбинске. Там тоже подан иск в суд. Жители Переславля-Залесского записали видеообращение с просьбой поддержать Дмитриевскую школу, попавшую под оптимизацию. К ним же с протестом присоединились родители учеников школы в Кубринске.

Собираются ли власти продолжить эксперимент?

Кого сократят, а кого оставят

По словам Ирины Лободы, юридически решения об объединении учебных учреждений принимают местные органы власти. Региональное Министерство образования отвечает в этом процессе лишь за соблюдение прав детей на обучение.

— Права детей на образование данные изменения не затронут. Не сокращается ни одно учреждение, все образовательные программы продолжат реализовываться. Финансирование учреждений сохранится. Изменения коснутся только административно-хозяйственных работников, обслуживающего персонала и не затронут педагогов. В каждом структурном подразделении, вошедшем в образовательный комплекс, сохранится свой управленец. В садиках также останутся старшие воспитатели. Высвободившиеся средства пойдут на увеличение зарплат сотрудников, которые остаются. Более того, в школах вводятся дополнительные ставки методистов, — рассказала она.

Министр пояснила, у каждого комплекса будет руководитель, а у него — три заместителя: по административно-хозяйственной, воспитательной работе и образовательной деятельности. Также руководители останутся на правах управленцев в каждом подпадающем под объединение учреждении.

Среди должностей, которые могут попасть под сокращение — заместители нынешних директоров и заведующих, библиотекари, гардеробщики, бухгалтеры, завхозы. В каждом комплексе должна появиться одна общая мобильная бригада, отвечающая за содержание всех зданий. Также планируется создание единой социально-психологической службы.

Кстати, ранее в правительстве Ярославской области порталу 76.RU сообщали, что только в Ярославле сократят 72 человека. По данным властей, это менее 10% от общей численности.

Какой выгоды ждут

Главная цель реорганизации уже озвучивалась властями — повышение качества обучения и эффективности управления.

— Объединение финансовых, кадровых и материально-технических ресурсов учреждений позволит улучшить механизмы управления, найти ресурсы для повышения оплаты труда, — не так давно прокомментировала заместитель директора департамента образования мэрии Ярославля Елена Ильина порталу 76.RU.

Также отмечалось, что в формате комплекса упростятся возможности по развитию классов, кружков и секций. Для детей увеличится вариативность для развития и досуга.

Министр образования на встрече с депутатами перечислила следующие плюсы, которые ждут от объединения.

— Появится возможность организовать профильные классы для старшеклассников с качественным образованием — не каждая отдельная школа может это предложить. На базе дошкольных учреждений можно будет базировать группы продленного дня. Для дошкольников появится возможность бесшовно переходить в начальную школу. Разве плохо, когда педагог знает ребенка с младшего возраста? — добавила Ирина Лобода.

Как говорилось выше, еще одна важная миссия реорганизации — высвободить средства для увеличения зарплат оставшимся сотрудникам учреждений. Прежде всего — нянечкам и младшим воспитателям.

— У нас их в регионе более 5 тысяч. Это большое количество людей, которые получают плюс-минус 20 тысяч. И вызывает удивление, что о них никто не думает, — объяснил на пресс-конференции 25 сентября губернатор Михаил Евраев. — На эти деньги жить невозможно. Пойти где-то просто взять деньги — тоже невозможно, их нет в таком количестве. При этом есть огромное количество управленческо-административного персонала, который дублирует функции друг друга.

Если вы посмотрите на результат, выигрыш будет для всех. Михаил Евраев губернатор Ярославской области

Правда, конкретные цифры ожидаемой экономии никто не озвучивал. Не сделала это и Ирина Лобода. Она пояснила, что каждый учредитель в лице местной администрации должен был просчитать данные показатели.

— В каждом комплексе свои цифры, так как уровень зарплат заместителей директоров, бухгалтеров свой, — добавила Ирина Лобода.

Увеличится ли нагрузка на учителей?

Главой региона Михаилом Евраевым упоминался и тот факт, что оптимизация позволит быстрее находить учителей на замену. Однако у этой медали с положительной стороной есть и вторая — отрицательная. А именно — повышение нагрузки на педагогов.

— У нас большая нехватка учителей. Основная причина, по которой они бегут из школ, — это низкие зарплаты и большая нагрузка. Идет выгорание, — отметила на заседании в думе депутат Елена Кузнецова.

Ирина Лобода ответила, что увеличение нагрузки на педагогов не предусматривается.

— Для педагога появится возможность работать в другом здании, но это только по его желанию. И вопрос замены учителей на период больничного будет решаться опять же только с согласия работника, — добавила она.

Что будет со школой № 42

Кажется, что острее всего на новость об объединении учреждений отреагировали в ярославской школе № 42 с углубленным изучением французского языка. Родители учеников боятся, что она потеряет свою индивидуальность. Одна из мам подала иск в суд с просьбой проверить законность процедуры. Решение еще не принято.

— Губернатор поручил мэрии проработать вариант, чтобы именно школа № 42 возглавила свой образовательный комплекс. Вопрос обсуждается, — пояснила ситуацию Ирина Лобода.

Что напишут в аттестате

Ярославцев также волнует вопрос, что напишут в аттестатах у их детей. Например, родители учеников той же № 42-й, хотят, чтобы в документе значился именно ее номер, а не название нового объединенного комплекса.

— Сейчас рекомендовано указывать наименование структурного подразделения (школы) и наименование образовательного комплекса, в который она входит, — пояснила Ирина Лобода.

Ждать ли продолжения эксперимента?

Депутаты спросили министра образования, распространится ли процесс объединения на всю область и когда.

— О перспективах пока говорить преждевременно. Нужно проанализировать, как будет идти реализация запущенных пилотных проектов, — ответила Ирина Лобода.

Почему не спросили родителей

У многих претензия к властям в том, что никто не спрашивал мнения горожан при принятии решения о реорганизации.

— Родители отдают детей в школы, где есть определенные педагоги, где особое отношение к ребенку. Зачем рушить то, что создавалось десятилетиями? Почему такое решение принималось без учета мнения родителей? — спросила у министра депутат Лариса Ушакова.

Ирина Лобода пояснила, что формально в этом нет нарушений. Законодательно принятие таких решений — право учредителя.

— А особую ауру в коллективах создают педагоги, руководитель и дети. И педагоги, и руководитель, и дети останутся на своих местах, — добавила она.

Напомним, всего в Ярославской области появится пять образовательных комплексов:

в Ярославле речь идет о реорганизации 14 учебных учреждений: к школе № 49 присоединят школы № 7, 42 и детские сады № 37, 75, 102, 124, а к школе № 39 добавят школы № 72, 81 и детские сады № 16, 128, 209, 211. Первый образовательный комплекс назовут «ПРОГРЕССиЯ», второй — «Вектор»;

в Рыбинске планируют создать два образовательных комплекса по названиям микрорайонов. В центр «Северный» войдут СОШ № 10, 43, 21 и 3, а также детские сады № 26, 69, 71, 74, 5, 38. В «Веретье» — СОШ № 28, 27, 29 и общеобразовательная гимназия № 18, а также детские сады № 106, 49, 30, 99;

в Переславле намерены объединить 8 школ и 9 детсадов. К школе № 6 присоединят 9-ю школу, а также Ивановскую, Дмитриевскую, Кубринскую, Купанскую, Нагорьевскую средние и Плещеевскую начальную школы, детские сады «Звездочка», «Чебурашка», «Колокольчик», Ивановский, Лыченский, Кубринский, Купанский, Нагорьевский, Рахмановский детские сады.