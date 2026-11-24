В Ярославле 18-летнему парню грозит уголовка из-за уловок мошенников Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU, Наталья Лапцевич / 74.RU

В Ярославле будут судить 18-летнего дроппера. Об этом в своих соцсетях рассказала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

Дроппер — посредник в мошеннической схеме, который предоставляет свою банковскую карту, счет или доступ к онлайн-банку для перевода, обналичивания или отмывания денег, полученных преступным путем. Термин происходит от английского слова drop — «сбрасывать», «перебрасывать».

По словам Екатерины Мизулиной, ярославец наткнулся на объявление, когда искал подработку в интернете. «Работодателю» он сдал в аренду две свои банковские карты, через которые было прокручено 720 тысяч «похищенных» рублей.

«„2000 рублей в сутки, нужна только твоя карта“ — так часто выглядит предложение стать дроппером, а на деле это прямой путь к уголовному делу», — предупредила Мизулина.

За доступ к счетам парню заплатили 5 тысяч рублей.

«Честным людям не нужны чужие карты или аккаунты: этим занимаются мошенники, чтобы обналичивать и выводить украденные деньги. Тот, кто отдал карту, номер телефона или доступ к банку, отвечает за чужие преступления: подростки и студенты в разных регионах получают судимости, штрафы на сотни тысяч рублей, а также принудительные работы», — написала Екатерина Мизулина.

Теперь парню грозит уголовное дело по статье 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Наказание предусматривает принудительные работы на срок до 5 лет либо лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере от 100 до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного.

Как не попасться мошенникам

Екатерина Мизулина отметила, что в дропперство чаще всего попадают подростки и молодые люди. Главный совет, который дала глава «Лиги безопасного интернета», — не молчать, если попался на уловки мошенников.

Глава «ЛБИ» также опубликовала памятку, как обезопасить себя:

Если предлагают подработку, где просят карту, коды или перевод — сообщите об этом взрослому или в правоохранительные органы. Не оформляйте карту и не открывайте счет по чьей-либо просьбе. Подключите уведомления обо всех банковских операциях. Никому не давайте карту, пин-код, логин, пароль и коды из СМС. Если на карту пришли деньги от неизвестного — не возвращайте их сами. Необходимо позвонить в банк.

Екатерина Мизулина регулярно ездит по России для встреч со школьниками и студентами. В ходе таких мероприятий глава «Лиги безопасного Интернета» обсуждает темы кибербезопасности, травли и буллинга в интернете, а также рассказывает о рисках, с которыми молодежь может столкнуться в социальных сетях.

Напомним, Екатерина Мизулина родилась в семье кандидата философских наук Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова Михаила Юрьевича и юриста, научного сотрудника Ярославского государственного педагогического института им. К. Д. Ушинского Елены Борисовны (ныне член Совета Федерации, сенатор РФ. — Прим. ред.) в Ярославле в 1984 году.