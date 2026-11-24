В Ярославской области из исторических зданий сделают гостиничный городок Источник: Алина Сардекова / 76.RU

В Ростове Великом Ярославской области обнесли забором три исторических дома на Окружной улице. Они расположены в центре города, в 10 минутах ходьбы от местного кремля.

Как выяснилось, за полуразрушенные дома взялся инвестор, с которым заключили соглашение на Петербургском экономическом форуме. Он планирует создать гостиничный городок на территории.

Что известно об исторических зданиях и инвесторе — в материале 76.RU.

Соглашение на ПМЭФ

В начале июня 2026 года стало известно, что правительство Ярославской области заключило соглашение с компанией «УК Ростов Великий». Фирма пообещала направить 1,1 млрд рублей на реставрацию объектов культурного наследия в Ростове Великом.

Компания взялась за восстановление жилого дома Мальгиных, городского дома начала XIX века и дома Щаповых на улице Покровской, а также домов Савиной и Блаженова на улице Окружной.

«На их основе создают премиум-квартал и гостевой купеческий квартал с бутик-отелем „Покровская“ площадью более тысячи квадратных метров и административно-гостиничным комплексом от 1500 квадратных метров, а также детский образовательный центр „Кибердом“», — рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Планируется, что благодаря проекту в городе появится около 200 рабочих мест.

В разговоре с 76.RU представитель администрации Ростовского округа подтвердила, что там создают гостиничный комплекс.

«Работы по восстановлению этих домов проводит инвестор. Там будет гостиничный комплекс, даже гостиничный городок. Там будет такая интересная история», — рассказала сотрудница администрации.

Также она сообщила, что здания уже принадлежат компании-инвестору.

Что это за дома

Какие дома будет реставрировать компания Источник: Яндекс Карты

Сейчас инвестор занимается восстановлением домов Савиной и Блаженова, которые расположены на Окружной улице, 51 и 50. Примечательно, что за строительным ограждением находится также дом № 49, где раньше располагалось кафе «Веселый кабанчик». Мы делали интервью с его бывшей владелицей Марией Шишкиной. Она говорила, что продажа собственником здания крупному инвестору стала одной из причин, по которой ей пришлось закрыть бизнес.

Так раньше выглядело здание, в котором располагалось кафе Источник: Яндекс Карты

Здание закрытого кафе «Веселый кабанчик» тоже закрыто навесом, однако оно не является объектом культурного наследия Источник: Алина Сардекова / 76.RU

Резной особняк дворянки Савиной строился с 1908 по 1910 год. Землю под него Надежда Савина приобрела у семьи известных ярославских купцов Вахромеевых. Градозащитники и эксперты в области ОКН отмечают необычные архитектурные решения, которые были использованы при строительстве объекта. Например, скругленную угловую двухэтажную террасу и рамочные наличники окон, отличающиеся по пропорциям, но имеющие единый рисунок декора. До 1917 года находился во владении дворянки Савиной, в 1922 перешел в собственность государства, там организовали детский сад для детей рабочих железной дороги.

Так историческое здание выглядело в 2025 году Источник: Алина Сардекова / 76.RU

Дом Блаженова, расположенный на Окружной улице, 50, был построен в начале XX века. Это памятник деревянного зодчества тех времен. В 2025 году власти сообщили о неудовлетворительном состоянии здания.

Так выглядел двухэтажный Дом Блаженова в 2025 году Источник: Яндекс Карты

Что за компания вложилась в исторические дома

Как уже было сказано, за реставрацию исторических зданий взялась «УК Ростов Великий». Это компания, которая была образована в июне 2023 года и зарегистрирована на Покровской улице, 3 в Ростове Великом.

Несмотря на название компании, ее основателями стали не местные предприниматели. Все активы фирмы принадлежат московскому ООО «УК Восхождение», занимающемуся деятельностью по управлению фондами.

Фирма принадлежит трем московским бизнесменам: Сергею Кузнецову, Рустаму Исееву и Валерию Ермолаеву.

Последние финансовые данные были указаны на конец 2017 года. Тогда по официальной отчетности чистая прибыль компании составила 18 тысяч рублей.

В случае с «УК Ростов Великий» за 2025 год указана выручка в 1,1 млн рублей. Чистый убыток составил 512 тысяч.

Тем не менее, судя по финансовым отчетам, дела у компании идут на лад. С 2023 по 2025 год выручка выросла с 448 тысяч рублей до 1,1 млн.

Данные о сроках строительства комплекса пока не озвучивались.