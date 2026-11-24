В Ярославле появится восьмиметровый «Дракон» на площади Юности Источник: Госзакупки

В Ярославле вновь запросили цену на поставку и монтаж «Дракона» с медиаэкраном на площади Юности. Согласно документам, арт-объект станет еще больше.

Заявка на разрешение закупки появилась 23 ноября. Ответом на запрос должна послужить цена контракта, а также срок поставки и работ.

«Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика», — поясняют на Госзакупках.

Напомним, трехглавого «Дракона» с экраном уже начинали устанавливать на обновленной площади у ТЮЗа. Однако полусобранный объект демонтировали из-за несоответствия стандартам безопасности.

«Подрядчик, который отвечал за установку дракона, не уложился в срок, качество работ заказчика не устроило. Контракт расторгнут», — комментировали ранее в мэрии Ярославля.

Поставкой и установкой фигуры дракона с телеэкраном занималась «Производственная компания „Крепыш“» из Рыбинска. За работы подрядчику должны были заплатить 23 млн 334 тысячи рублей. С организацией заключили контракт 20 июля.

«Дракона» уже начинали собирать Источник: Александр Куренной / 76.RU

Изначально «Дракон» должен был быть шестиметровым, теперь же в документах прописано, что минимальная высота объекта — 8 метров. Длина также должна быть не менее 8 метров, ширина — не менее 8,5.