Создадут образовательные комплексы: в Ярославле началось масштабное объединение школ и детских садов

В Ярославле запустили процесс объединения школ и садиков Источник: Кирилл Поверинов











В Ярославле началось масштабное объединение школ и детских садов. Постановления об этом 6 сентября подписал мэр города Артем Молчанов. Пока вышло два документа, касающихся сращения 14 учебных учреждений в два образовательных комплекса.

По одному постановлению, к школе № 49 присоединят школы № 7, 42, детские сады № 37, 75, 102, 124. Общее наименование нового учреждения будет — муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «Образовательный комплекс № 1 „ПРОГРЕССиЯ“».

По второму документу, к школе № 39 решено присоединить школы № 72, 81, детские сады № 16, 128, 209, 211. Общее наименование нового учреждения будет — муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «Образовательный комплекс № 2 „Вектор“».

Процесс объединения планируют начать в сентябре и завершить в декабре 2024 года.

Пояснений, для чего проводится модернизация, власти не дают. Вероятнее всего, речь идет об административном объединении для сокращения расходов на управленческий персонал. Мы направили запрос в департамент образования мэрии Ярославля с требованием пояснить ситуацию.

Напомним, накануне стало известно о решении объединить в Ярославле два детских сада — № 96 и № 98. Журналист 76.RU позвонила в администрацию детсадов, которые собрались объединять. Там на вопросы о реорганизации отвечать отказались.

Подобные процессы также запущены в Рыбинске. Педагоги отреагировали на это обращением в соцсетях, в котором выступили против объединения:

— Ни педагогическому коллективу, ни родителям обучающихся не представлены цели и задачи изменения статуса образовательной организации, перспективы развития, которые в педколлективах не обсуждались, не учтено мнение педагогического и родительского сообщества.

Федеральный эксперт в сфере образования, заслуженный учитель России Александр Снегуров, считает, что у укрупнения образовательных учреждений больше минусов, нежели плюсов.



— Скажу эскизно, опираясь на подобные ситуации в других местах. В Москве подобное слияние не дает настоящего педагогического результата. Наверное, подобные реформы имеют коммерческий эффект. Но что касается сущностных вопросов, педагогических, творческих — они отодвигаются на периферию. Сразу же драматизируется ситуация с кадрами и с учениками, родителями этих школ. Расширяется конфликтная база, — рассказал в беседе с порталом 76.RU Александр Снегуров.

Он подчеркнул, что в больших кластерах администратор отдаляется от народа. Люди редко видят руководителей учреждений, не могут с ними выйти на связь. Кроме того, подобная схема лишает школы индивидуальности.