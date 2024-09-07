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Образование Создадут образовательные комплексы: в Ярославле началось масштабное объединение школ и детских садов

Создадут образовательные комплексы: в Ярославле началось масштабное объединение школ и детских садов

Постановления об этом подписал мэр города Артем Молчанов

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18 комментариев

В Ярославле запустили процесс объединения школ и садиков

В Ярославле началось масштабное объединение школ и детских садов. Постановления об этом 6 сентября подписал мэр города Артем Молчанов. Пока вышло два документа, касающихся сращения 14 учебных учреждений в два образовательных комплекса.

По одному постановлению, к школе № 49 присоединят школы № 7, 42, детские сады № 37, 75, 102, 124. Общее наименование нового учреждения будет — муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «Образовательный комплекс № 1 „ПРОГРЕССиЯ“».

По второму документу, к школе № 39 решено присоединить школы № 72, 81, детские сады № 16, 128, 209, 211. Общее наименование нового учреждения будет — муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «Образовательный комплекс № 2 „Вектор“».

Процесс объединения планируют начать в сентябре и завершить в декабре 2024 года.

Пояснений, для чего проводится модернизация, власти не дают. Вероятнее всего, речь идет об административном объединении для сокращения расходов на управленческий персонал. Мы направили запрос в департамент образования мэрии Ярославля с требованием пояснить ситуацию.

Напомним, накануне стало известно о решении объединить в Ярославле два детских сада — № 96 и № 98. Журналист 76.RU позвонила в администрацию детсадов, которые собрались объединять. Там на вопросы о реорганизации отвечать отказались.

Подобные процессы также запущены в Рыбинске. Педагоги отреагировали на это обращением в соцсетях, в котором выступили против объединения:

— Ни педагогическому коллективу, ни родителям обучающихся не представлены цели и задачи изменения статуса образовательной организации, перспективы развития, которые в педколлективах не обсуждались, не учтено мнение педагогического и родительского сообщества.

Федеральный эксперт в сфере образования, заслуженный учитель России Александр Снегуров, считает, что у укрупнения образовательных учреждений больше минусов, нежели плюсов.

— Скажу эскизно, опираясь на подобные ситуации в других местах. В Москве подобное слияние не дает настоящего педагогического результата. Наверное, подобные реформы имеют коммерческий эффект. Но что касается сущностных вопросов, педагогических, творческих — они отодвигаются на периферию. Сразу же драматизируется ситуация с кадрами и с учениками, родителями этих школ. Расширяется конфликтная база, — рассказал в беседе с порталом 76.RU Александр Снегуров.

Он подчеркнул, что в больших кластерах администратор отдаляется от народа. Люди редко видят руководителей учреждений, не могут с ними выйти на связь. Кроме того, подобная схема лишает школы индивидуальности.

А вы что думаете об объединении школ и садиков?

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Школы Детские сады Объединение Реорганизация
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Комментарии
18
Гость
7 сентября 2024, 10:36
Хорошая идея, но не стоит останавливаться на полушаге. Логично будет объединить не только садики со школами, но и добавить сюда ВУЗы с предприятиями.
Гость
7 сентября 2024, 10:16
Безумные эксперименты на детях.
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