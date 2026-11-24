У Товстиков шестеро общих детей Источник: roman_tovstik / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Дочь Елены и Романа Товстиков — Анна, рассказала, как переживает развод родителей. За это время подросток успела подружиться с избранницей отца Полиной Дибровой, а вот отношения с мамой у нее, напротив, не сложились. Ребенок не может их наладить и переживает за это.

Разлад в семье

У Романа и Елены Товстких шестеро общих детей. Старшему сыну Андрею 19 лет, остальные пятеро — несовершеннолетние.

После того, как родители расстались, старшие дети стали жить с отцом и Полиной Дибровой. Младшие же остались с матерью. Однако в конце октября суд определил, что все дети должны жить с Романом.

Родители делят детей

В Сети на днях появилось видео очередного семейного скандала. Оно сразу вызвало большой резонанс.

На кадрах Роман и Елена громко выясняли отношения. Свидетелями были дети.

Тогда женщина обвиняла экс-супруга в провокации и требовала убрать камеру. Однако он утверждал, что его бывшая жена набросилась на него и ударила дочь.

Однако всё было более трагичней. Родители устроили настоящую дуэль и буквально вырывали друг у друга из рук десятилетнюю дочь Алису. Девочка сильно кричала, другие дети плакали.

Источник: masha__pugacheva / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

После этого инцидента Товстики обменялись взаимными обвинениями в соцсетях.

«Есть ощущение, что это не закончится уже никогда и Елена не остановится в своем безумии. <…> Лена орала на своих же детей. Ударила Анечку. Как вообще можно бить собственную дочь? Кинулась на меня. Била руками и пинала ногами», — написал Роман Товстик на своей странице в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

По его словам, всё началось с того, что он привез дочерей Аню и Алису поиграть с Артуром и Агатой, однако с порога началась съемка конфликта — в момент перепалки в доме находилась сестра Елены Мария, которая фиксировала происходящее на видео.

После этого инцидента Елена же в своих соцсетях рассказала другую версию событий. По ее словам, она очень ждала субботней встречи и готовилась обнять детей без камер и ссор. При этом отец привез Алису впервые за месяц не с добрыми намерениями, а с заранее продуманным планом записать скандал на видео и использовать кадры в своих интересах.

«Наконец-то только через месяц отец привез Алису повидаться, но не с добром, а со своим планом: записать и вывернуть, как ему хочется, для очевидного интервью», — написала Елена Товстик.

На ее сторону встала ее сестра Мария Пугачёва, которая присутствовала в доме во время инцидента и оставила комментарий под публикацией сообщества Super.ru в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ). Как она заявила, Елена не поднимала руку на детей, а Роман сам настраивает их против матери и втягивает старших в конфликт.

«Артем вообще не хотел уезжать — пока ты не воспользовался моментом, когда Лена была за границей. А Алису ты поймал у школы и сказал: „Скажи на суде, что хочешь жить со мной, а маме скажи, что выбрала ее, — она все равно не узнает“. И пообещал за это купить ей компьютер. Сочинять истории о том, что мы это спланировали, и якобы мы смеялись, — такое придумать можешь только ты», — написала Пугачева.

Реакция дочери

Старшая дочь пары, 16-летняя Аня, не скрывает, что ей хорошо в доме отца и Полины. После поездки в Китай, куда она ездила с избранницей папы, девочка поделилась впечатлениями, но получила не только комплименты. Подписчики разделились на два лагеря: одни приняли выбор Анны, другие стали упрекать ее в том, что она оставила мать одну.

Фанаты призывают ее вернуться к Елене. Однако сама Аня смело отвечает на комментарии хейтеров:

«Анечка, у вас чудесная мама. Не оставляйте ее, пожалуйста. Она как большой ребенок», — девушка отреагировала довольно резко. «То есть я должна играть роль родителя? Спасибо, наигралась уже», — выпалила подросток.

Категорично девушка отвечает и тем, кто настаивает на её примирении с мамой. Она заявляет, что сама с этим разберется.

«Без вас решу! Займитесь своей жизнью, а не чужой. Я не знаю, что такое мама, поэтому можете даже не давить на жалость», — отрезала девушка.

16-летняя дочь не скрывает и ненависти к матери. Об этом она заявила ей в одном из писем. Его Елена со слезами читала в декабре прошлого года. В нем Аня обвиняла родительницу в предательстве.

«Я тебя всем сердцем ненавижу», — писала она.

После этого подросток объяснила, что написала текст на эмоциях и пожалела об этом.

«Не надо было писать такое грубое письмо. Думаю, маме было очень тяжело и больно его читать. Я это прекрасно понимаю. Я писала все сама, мне никто ничего не диктовал. Просто было очень обидно. И хотелось докричаться до мамы. Я ей говорила-говорила, а она меня не слышала», — призналась девушка.

Обращение к президенту

Совсем недавно на фоне скандала в семье Елена Товстик записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину. В ролике на фоне российского флага и герба женщина попросила главу государства о моральной поддержке.

Она отметила, что посвятила материнству 20 лет, а теперь детей пытаются забрать и отдать на воспитание «чужой тете».

Не для кого не секрет, что брак Романа и Елены распался на фоне отношений бизнесмена с Полиной Дибровой. В конце октября Пресненский районный суд Москвы постановил оставить пятерых несовершеннолетних детей с отцом (19-летний сын Андрей уже совершеннолетний), однако двое младших — Агата и Артур — пока остаются с матерью до выдачи исполнительного листа.