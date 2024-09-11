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Образование Оптимизация школ Еще один город Ярославской области принял решение об объединении школ

Еще один город Ярославской области принял решение об объединении школ

В один центр добавят 8 школ и 9 детсадов

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2 комментария

В Переславле намерены объединить 8 школ и 9 детсадов

Власти Переславля-Залесского Ярославской области присоединились к Рыбинску и Ярославлю по проекту оптимизации школ, детсадов и гимназий. Соответствующее постановление о реорганизации подписал глава Переславля Дмитрий Зяблицкий 5 сентября. В документе указано, что на основании положительного заключения возможна не только модернизация и ликвидация, но и реконструкция зданий.

— Установить наименование образуемого в результате реорганизации учреждения —  муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «Образовательный комплекс №  1», — указано в документе.

Под одним управлением в Переславле намерены объединить 8 школ и 9 детсадов. К школе № 6 присоединят 9-ю школу, а также Ивановскую, Дмитриевскую, Кубринскую, Купанскую, Нагорьевскую средние и Плещеевскую начальную школы, детские сады «Звездочка», «Чебурашка», «Колокольчик», Ивановский, Лыченский, Кубринский, Купанский, Нагорьевский, Рахмановский детские сады.

Учредителем нового образовательного комплекса станет администрация Переславля, а также управление образования и управление муниципальной собственности. В обязанности городской администрации будет входить принятие решений о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации учреждения, его переименовании, создании и ликвидации филиалов, открытии и закрытии его представительств.

В городе, судя по документу, должны утвердить штатное расписание и приступить к слиянию. Как уточнили 76.RU в администрации Переславля, объединение должны завершить до декабря 2024 года.

Напомним, в начале учебного года 2024/2025 заговорили о слиянии образовательных учреждений под одно управление. Об инициативе стало известно случайно: сначала в разных городах начали подписывать постановления о соединении детсадов, затем объединение анонсировали учителям на педсоветах. Первым, кто публично заявил о слиянии, стали учителя гимназии № 18 в Рыбинске: учителя выступили резко против объединения, поскольку инициатива не обсуждалась на уровне педагогических коллективов.

Следом за Рыбинском идею слияния стали продвигать в Ярославле. Модернизацию восприняли в штыки уже родители, в частности мамы и папы учеников школы № 42 с французским уклоном.

Власти несколько дней не давали разъяснений по поводу оптимизации школ. Вечером 9 сентября ситуацию впервые прокомментировали заместитель главы Рыбинска по социальной политике Наталия Жигачева и заместитель мэра по социальной политике Ярославля Елена Волкова.

По словам женщин, инициатива проводится для улучшения качества образования, при создании кластеров школы останутся в своих зданиях, количество педагогов и мест для учащихся не изменится. Все изменения коснутся администрации. Более того, власти обещают увеличить зарплаты персоналу.

Чиновники отмечают: слияние школ и детсадов уже несколько лет проходит в других регионах России.

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Школа Объединение Оптимизация
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Комментарии
2
Гость
11 сентября 2024, 06:10
эти решения спускает масква как и всё идёт оттуда 🤮
Гость
11 сентября 2024, 07:08
Давайте уж тогда оптимизируем областную думу, правительство, мэрию и муниципалитет как бестолковые организации, в таком случае хватит хватит средств не только на ремонты исторических зданий, но и на дороги и на массу других полезных для города проектов.
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