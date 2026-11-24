Самое счастливое событие в жизни Гогена Солнцева три года назад обернулось для него большим разочарованием. У артиста родился долгожданный малыш, которого он, не задумываясь, стал называть «сыном». Однако впоследствии выяснилось, что ребенок не от него: супруга Гогена уверяет, что отец — 19-летний студент, с которым она познакомилась в клубе и изменила. Правда вскрылась только сейчас.
Предполагаемого молодого отца зовут Александр Савченков. Он живет в Подмосковье, учится на четвертом курсе и подрабатывает помощником инженера и мастером по ремонту телефонов. Зарабатывает в среднем 60 тысяч рублей. В свободное время 19-летний студент делает тату и любит отдыхать в клубах. В один из вечеров три года назад он и встретил Полину — жену Гогена.
— Познакомились мы с ней вечером в клубе. Я пришел один, она, скорее всего, тоже. Аккуратненько сидела за стойкой, и я решил подойти к ней. Час-полтора мы говорили и потом решили поехать в гостиницу, — вспоминает Александр на шоу «ДНК» (16+).
Ни Александра, ни Полину разница в возрасте не смутила, а ведь парень оказался даже младше старшего сына женщины. Вместе парочка сначала долго разговаривала, а потом перевела общение в горизонтальную плоскость. Утром каждый вернулся к своей привычной жизни и забыл друг о друге.
По словам самой Полины, она не относилась к той ночи как к какому-то приключению. Скорее, для нее это был момент спокойствия. После долгого времени, что она не могла забеременеть, ей хотелось, чтобы мужчина с ней поговорил и проявил заинтересованность.
— Это не было забавно и весело, потому что после многочисленных попыток, чтобы у нас был совместный малыш и у меня что-то не получалось, Гоген меня всё время тиранил, — пожаловалась женщина.
Через три недели Полина узнала, что беременна, и радостная сообщила Гогену. Тот не верил своему счастью и даже сам перерезал пуповину, когда мальчик появился на свет. Однако через некоторое время после родов у Солнцева появились сомнения, что ребенок его, а не молодого помощника. В итоге тест ДНК показал, что ни тот, ни другой ребенку не родные.
Полина осталась одна с грудным ребенком на руках. Она переехала в комнату в загородном доме подруги и, как уверяет Солнцев, сильно изменилась.
— Мы больше не общаемся с Полиной. Общие знакомые говорят, что она пошла по наклонной. Соседи вызывают органы правопорядка, потому что после 23:00 крики, маты, а ребенок всё время с ней. Через 15 лет, если он спросит: «Илья, скажи, а как всё было?» И я вот думаю, смогу ли сказать ему, что у него мать — потаскуха? — горячился в студии Солнцев.
Гоген, несмотря на разочарования, продолжил давать ей деньги на мальчика. По его словам, за три года накопилась сумма порядка трех миллионов, которую он хочет взыскать назад с родного отца.
— Я подам в суд. Вынесут тест ДНК — и пусть он выплачивает по 15 тысяч в течение пяти лет, — категорично настроен Гоген.
Александр все три года жил в неведении. Только когда он обручился со своей девушкой и рассказал об этом в социальных сетях, Полина сообщила, что у него, скорее всего, есть сын. Невеста тут же бросила Александра, а он сам признаётся, что не планировал становиться отцом в таком раннем возрасте. Зато Гоген очень даже настроен забрать мальчика и воспитать его как родного.
— Он развит по возрасту. Я его очень люблю. Хочу его забрать у Полины, но как я это сделаю, ведь я никто и звать меня никак? Заберут его, но отдадут в детдом, раз я сбоку припека, — раздосадован Гоген.
На шоу «ДНК» Александр сдал тест на отцовство, который показал, что сын Полины не его. Солнцев не скрывал досады, что у его когда-то любимой женщины был кто-то еще. С оскорблениями в сторону жены он выбежал из студии.
— Я не могу в это поверить, не могу осознать, — начала оправдываться Полина. — Как будто это всё не со мной происходит. Я была настолько уверена в этой ситуации и Александре. Надеялась, что всё наладится и я буду счастливой. Я не хочу ни перед кем извиняться. Мне стыдно перед сыном и Гогеном.