Кто же всё-таки родной отец малыша? Источник: кадры из шоу «ДНК» (16+), НТВ, 2026 год

Самое счастливое событие в жизни Гогена Солнцева три года назад обернулось для него большим разочарованием. У артиста родился долгожданный малыш, которого он, не задумываясь, стал называть «сыном». Однако впоследствии выяснилось, что ребенок не от него: супруга Гогена уверяет, что отец — 19-летний студент, с которым она познакомилась в клубе и изменила. Правда вскрылась только сейчас.

Предполагаемого молодого отца зовут Александр Савченков. Он живет в Подмосковье, учится на четвертом курсе и подрабатывает помощником инженера и мастером по ремонту телефонов. Зарабатывает в среднем 60 тысяч рублей. В свободное время 19-летний студент делает тату и любит отдыхать в клубах. В один из вечеров три года назад он и встретил Полину — жену Гогена.

— Познакомились мы с ней вечером в клубе. Я пришел один, она, скорее всего, тоже. Аккуратненько сидела за стойкой, и я решил подойти к ней. Час-полтора мы говорили и потом решили поехать в гостиницу, — вспоминает Александр на шоу «ДНК» (16+).

По словам Александра, он не знал, что познакомился с женой Гогена Солнцева Источник: кадры из шоу «ДНК» (16+), НТВ, 2026 год

Ни Александра, ни Полину разница в возрасте не смутила, а ведь парень оказался даже младше старшего сына женщины. Вместе парочка сначала долго разговаривала, а потом перевела общение в горизонтальную плоскость. Утром каждый вернулся к своей привычной жизни и забыл друг о друге.

По словам самой Полины, она не относилась к той ночи как к какому-то приключению. Скорее, для нее это был момент спокойствия. После долгого времени, что она не могла забеременеть, ей хотелось, чтобы мужчина с ней поговорил и проявил заинтересованность.

— Это не было забавно и весело, потому что после многочисленных попыток, чтобы у нас был совместный малыш и у меня что-то не получалось, Гоген меня всё время тиранил, — пожаловалась женщина.

Полина захотела взыскать алименты с предполагаемого отца и поэтому связалась с ним спустя три года после встречи Источник: кадры из шоу «ДНК» (16+), НТВ, 2026 год

Через три недели Полина узнала, что беременна, и радостная сообщила Гогену. Тот не верил своему счастью и даже сам перерезал пуповину, когда мальчик появился на свет. Однако через некоторое время после родов у Солнцева появились сомнения, что ребенок его, а не молодого помощника. В итоге тест ДНК показал, что ни тот, ни другой ребенку не родные.

Полина осталась одна с грудным ребенком на руках. Она переехала в комнату в загородном доме подруги и, как уверяет Солнцев, сильно изменилась.

— Мы больше не общаемся с Полиной. Общие знакомые говорят, что она пошла по наклонной. Соседи вызывают органы правопорядка, потому что после 23:00 крики, маты, а ребенок всё время с ней. Через 15 лет, если он спросит: «Илья, скажи, а как всё было?» И я вот думаю, смогу ли сказать ему, что у него мать — потаскуха? — горячился в студии Солнцев.

Гоген до сих пор не простил супругу и при встрече высказал всё, что накипело в душе Источник: кадры из шоу «ДНК» (16+), НТВ, 2026 год

Гоген, несмотря на разочарования, продолжил давать ей деньги на мальчика. По его словам, за три года накопилась сумма порядка трех миллионов, которую он хочет взыскать назад с родного отца.

— Я подам в суд. Вынесут тест ДНК — и пусть он выплачивает по 15 тысяч в течение пяти лет, — категорично настроен Гоген.

Александр все три года жил в неведении. Только когда он обручился со своей девушкой и рассказал об этом в социальных сетях, Полина сообщила, что у него, скорее всего, есть сын. Невеста тут же бросила Александра, а он сам признаётся, что не планировал становиться отцом в таком раннем возрасте. Зато Гоген очень даже настроен забрать мальчика и воспитать его как родного.

Александру оказалось тяжело принять новость Источник: кадры из шоу «ДНК» (16+), НТВ, 2026 год

— Он развит по возрасту. Я его очень люблю. Хочу его забрать у Полины, но как я это сделаю, ведь я никто и звать меня никак? Заберут его, но отдадут в детдом, раз я сбоку припека, — раздосадован Гоген.

На шоу «ДНК» Александр сдал тест на отцовство, который показал, что сын Полины не его. Солнцев не скрывал досады, что у его когда-то любимой женщины был кто-то еще. С оскорблениями в сторону жены он выбежал из студии.