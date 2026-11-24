Количество погибших во время взрыва на заводе в Ярославской области официально выросло Источник: читатель 76.RU

Количество погибших во время взрыва на пиротехническом предприятии в Кубринске Ярославской области выросло до 15 человек. Такие данные предоставили в суд правоохранители в постановлении о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока содержания под стражей гендиректора ООО «Салют Юг» Алексея Пронина.

Ранее официально сообщалось, что всего погибли 14 человек — 13 сотрудников завода и одна местная жительница, которая была в огороде неподалеку. Еще одной сотруднице предприятия удалось выжить — ее с травмами увезли в больницу.

Как удалось выяснить 76.RU, один из местных жителей рассказал правоохранителям, что его родственник якобы работал на заводе неофициально. Поэтому его занесли в списки со слов обратившихся. Чтобы установить, действительно ли он находился на предприятии в момент взрыва, нужно дождаться результатов генетических экспертиз.

«Экспертизы еще идут, это несколько месяцев точно», — рассказал инсайдер 76.RU.

Решение о том, будет ли продлен срок содержания Алексея Пронина под стражей, суд примет 25 ноября.

ЧП в селе Кубринск Переславль-Залесского округа случилось 28 сентября 2026 года. На местном заводе по производству пиротехники начался пожар со взрывом. Ударной волной в ближайших к предприятию домах выбило окна, летящие в разные стороны кирпичи ломали крыши.

Что известно о пожаре на заводе пиротехники в Ярославской области — коротко в видео Источник: Никита Егоров / Городские медиа

Одна женщина, работавшая на предприятии, чудом выжила — в момент ЧП она вышла из здания на улицу, чтобы позвонить. В первые часы после пожара ее госпитализировали в Переславскую ЦРБ с травмой ноги, затем пациентку перевезли в Соловьевскую больницу в Ярославле. Мы говорили с ней после произошедшего. Во время взрыва на предприятии она потеряла сестру.

Ранее мы делали репортаж из села, где произошла трагедия. Местные жители рассказали, что раньше уже жаловались на работу предприятия.

После случившегося были задержаны гендиректор ООО «Салют Юг», также по делу проходят местный участковый и сотрудник МЧС.