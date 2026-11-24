Адвокат лежит в травматологическом отделении больницы Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Звездный адвокат Сергей Жорин сегодня впервые вышел на связь после экстренной госпитализации и операции в Италии. Он рассказал, как себя чувствует и что с ним произошло.

Сергей Жорин — российский адвокат, который специализируется на делах знаменитостей и в основном представляет интересы звезд шоу-бизнеса. Среди его известных клиентов — Бари Алибасов, Иосиф Пригожин и Валерия, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Евгений Петросян и другие. Бари Алибасов был одним из первых его «звездных» клиентов: адвокат представлял его в деле о защите чести и достоинства (в итоге было взыскано около 1,1 млн рублей), а также участвовал в его бракоразводном процессе с Лидией Федосеевой-Шукшиной.

«Я только прихожу в себя. Пока на обезболивающих. Вчера сделали операцию, все прошло хорошо. Подробности расскажу чуть позже», — прокомментировал он в разговоре с нашими коллегами из Starhit.ru.

После госпитализации в Сети появилась информация о том, что он потерял сознание в стоматологической клинике. Этой версией поделилась накануне его бывшая жена Наталья Рагозина.

«Очень мило и трогательно, что Наталья Юрьевна за меня беспокоится. Она мне писала, но я только потихонечку в себя прихожу. Стоматология тут все же ни при чем», — добавил адвокат.

Сейчас адвокат лежит в травматологическом отделении больницы Cattinara в регионе Фриули-Венеция-Джулия. Эта клиника также является научным центром. Там в процессе лечения людей участвуют в том числе студенты. Но в случае с Жориным хирургическое вмешательство проводили профессионалы.

Адвокат отметил, что не привык к таким «спартанским» условиям. Дело в том, что в палате он находится не один, с ним четыре человека.

Все пациенты после травм, разный график сна и состояние здоровья. Шумоизоляция в виде наушников особо не спасает.