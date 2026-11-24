В Ярославле пять троллейбусов станут автономными Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле пять троллейбусов оснастят автономным ходом. Госзакупка о поиске подрядчика была обновлена 23 ноября.

Переоборудовать планируют машины модели «Синара-6254». Заказчиком выступает АО «Яргорэлектротранс». За работы организация готова заплатить 42 миллиона 532 тысячи рублей.

Закупить предстоит тяговые аккумуляторы, ограничители перенапряжения, блоки защиты и прочее. Всего 25 единиц оборудования.

«За просрочку исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, по устранению недостатков выполненных обязательств (в том числе путем замены, если это предусмотрено договором) подрядчик несет ответственность путем уплаты заказчику штрафной неустойки в размере 0,3% от цены договора за каждый день просрочки», — указано в проектной документации.

Срок выполнения работ, согласно контракту, 45 дней с даты заключения договора.

Напомним, с приходом осени в Ярославле произошли изменения в работе общественного транспорта. С 1 сентября с городских маршрутов полностью убрали старые троллейбусы. Вместо них завезли новые, всего для города закупили 46 таких машин.

Ранее сообщалось, что в Ярославле освободят центральные улицы от проводов контактной троллейбусной сети для реализации проекта «Чистое небо». На этом фоне требовалось закупить троллейбусы на автономном ходу.

Согласно приказу, с 1 сентября все троллейбусы в городе могут пользоваться автономным передвижением. Однако по определенным правилам. Об этом 76.RU ранее рассказывал «Яргорэлектротранс».

Движение с опущенным токоприемником разрешается в следующих случаях:

на участках с отсутствующей контактной сетью;

в случае отсутствия напряжения или повреждений контактной сети;

для объезда заторов на участке маршрута из-за ДТП или повреждений дорожного покрытия.